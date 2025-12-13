Dno Zlína děsí Balaštíka: Přestárlý tým hraje o přežití, tohle mě v životě nenapadlo

Derby proti Uherskému Brodu nebo Valašskému Meziříčí? V příští sezoně by to mohla být černá realita zlínského hokeje, Berani jsou totiž v první lize po 30 kolech na posledním místě, které znamená přímý sestup. "Ze všech stran musíme bít na poplach, úkolem sezony je přežít," tvrdí legenda klubu Jaroslav Balaštík.
Se Zlínem hrál pětkrát finále extraligy, v letech 2004 a 2014 zvedl nad hlavu mistrovský pohár. Aktuální mizérii v druhé nejvyšší soutěži by si dříve nedokázal představit.
"V životě by mě nenapadlo, že Zlín bude poslední v první lize. To už se opravdu spadlo na dno. Situace je navíc vážná, až kritická v tom, že základní část se překulila do druhé půlky, už není prostor na vyčkávání,“ říká Balaštík.
Tím, že je spodní polovina tabulky v první lize vyrovnaná a třeba na postup do play off ztrácí poslední Berani jen čtyři body, se utěšovat nechce.
"Trklo mě to hned v prvním kole, kdy nás ve Zlíně přehrála Slavia. Byla jednoznačně lepší, živější. Říkal jsem si, že takhle by tým s ambicemi Zlína doma sezonu začít neměl. Od té doby nevidím žádné zlepšení,“ popisuje bývalý útočník.
"Nezaregistroval jsem žádnou snahu o zlepšení herního projevu. Nevidím tam nic, čeho by se dalo chytit. Viděl jsem možná 80 procent domácích zápasů Zlína a jen dvakrát jsme byli lepší než soupeř,“ pokračuje Balaštík, který dělá po skončení kariéry hráčského agenta.
Z posledních 14 zápasů vyhrál Zlín jen dva, v listopadu táhl šňůru deseti porážek v řadě. Schytal šest gólů v Kolíně nebo Frýdku-Místku, naposledy prohrál 1:5 na ledě pardubického béčka, které ho posléze přeskočilo v tabulce.
"Nikdy by mě nenapadlo rovnat se s béčkem Pardubic,“ kroutí hlavou Balaštík a přidává, proč týmu od začátku sezony příliš nevěřil: "Bohužel je pomalý a přestárlý.“
Petr Holík nebo Robert Říčka jsou hráči ošlehaní extraligou, Zlín má na soupisce také dvojici Finů s bohatými zkušenostmi z tamní nejvyšší soutěže a brankářského veterána Marka Čiliaka. Ti všichni mají však dávno po třicítce.
Balaštík to vidí jako problém. "Soupeři jsou živější, rychlejší, tvrdší a většinou nás jednoduše přehrávají. Juniorka má taky svoje potíže, odtamtud příliš brát nejde, ale rozpohybovat kádr je nutné,“ míní.
Nechápe ani veletoče na zlínské střídačce.
Když v listopadu skončil hlavní kouč Ján Pardavý, k překvapení všech ho nahradil Martin Janeček, jenž přišel od juniorů, kteří jsou ve své soutěži beznadějně poslední.
Po pěti porážkách se Janečkova mise uzavřela a nastoupil Peter Oremus. V jeho realizačním týmu je i další Slovák Richard Kapuš, který přitom dělal asistenta už Pardavému. Odešel a hned se zase vrátil.
"Já v klubu nepracuju, vidím to jen zvenku, ale působí to divně. Jen to vypovídá o stavu celé sezony,“ konstatuje vicemistr světa z roku 2006 a historicky nejlepší střelec Zlína, za který odehrál 15 sezon v extralize a vedl ho i v roli kapitána.
Jako pravidelný návštěvník stadionu dobře vnímá bídnou náladu mezi fanoušky.
Ti už delší dobu volají po konci sportovního manažera Jana Srdínka, oblíbenou postavou není ani Jiří Korec (ANO), který zasahuje do dění z pozice primátora města, většinového vlastníka klubu.
"Model silného majitele, jako to vidíme u některých jiných týmů, by byl rozhodně lepší. Jasnější, průkaznější. Takhle je to dlouhodobě složité, bohužel ve Zlíně takový člověk nebo firma není,“ komentuje Balaštík.
"A fanouškům se nedivím, že u nich ten pohár trpělivosti přetekl. Ale upřímně, teď je úkolem přežít, nesestoupit, což se mi neříká lehce. Ta historie, kdy Zlín patřil k české špičce, je pryč. Fanoušci byli vždycky šestým hráčem, nikdo nejezdil rád do našeho žlutého pekla. Měli by se semknout a mobilizovat,“ burcuje Balaštík.
Jenže klub některými svými kroky jako by šel proti nim. Příznivce Zlína dlouho dráždí třeba vypnutá možnost komentářů u oficiálních kanálů klubu na Facebooku a Instagramu.
"Souhlasím, to mě taky překvapilo. Důvody neznám, nechtěl bych to rozvádět, ale je to zvláštní krok, obzvlášť v dnešní době, kdy jsou sociální sítě běžnou součástí každodenního života,“ říká Balaštík.
Zlín sestoupil z extraligy v roce 2022, první ligu hraje čtvrtým rokem. Ve všech třech předchozích ročnících došel minimálně do finále. Aktuální čtrnáctá příčka by znamenala přímý pád do třetí nejvyšší soutěže.
"Měli bychom vytasit zbraně, aby to takhle neskončilo. Vůči klubu a městu by to bylo absolutně nedůstojné. Co se týče financí, patří Zlín určitě do nejbohatší trojky v lize, teď to musí ukázat,“ hlásí účastník tří mistrovství světa.
Dnes nastoupí Berani doma proti třetímu Kolínu. Do Vánoc je pak čekají ještě dvě venkovní derby ve Vsetíně a Přerově, mezi ně se vklíní domácí souboj s Porubou, která je rovněž namočená v boji o záchranu.
"Chtělo by to bodovat vícekrát za sebou, dostat na hokejky jistotu, zvednout si sebevědomí. Hráči musí převzít zodpovědnost, bude to o jejich každodenní práci,“ uzavírá Balaštík.
