Dnes nevídaná výdrž. Mr. Hockey hrál profesionálně v šesti dekádách

Čtyři Stanley Cupy, stovky gólů a kariéra přes šest dekád. Gordie Howe patří mezi největších legendy světového sportu.
Když se řekne nejlepší hokejista všech dob, většina fanoušků dnes zmíní Waynea Gretzkyho. Ještě před jeho nástupem ale patřil hokejový trůn jinému muži. Jmenoval se Gordie Howe a jeho jméno budilo respekt napříč celou Severní Amerikou. Ne nadarmo se mu začalo říkat jednoduše Mr. Hockey.
Kanadský útočník, který zemřel před deseti lety (10. června 2016) ve věku 88 let, byl výjimečný v mnoha směrech. Uměl dávat góly, připravovat je spoluhráčům a zároveň se nebál tvrdých soubojů. V době, kdy se hokej hrál výrazně drsněji než dnes, patřil k hráčům, kteří si uměli získat respekt nejen dovednostmi, ale i lokty a pěstmi.
Většinu své kariéry spojil s týmem Detroit Red Wings. Právě tam se z venkovského kluka ze Saskatchewanu stal jeden z největších symbolů NHL.
S Detroitem získal čtyři Stanleyovy poháry a šestkrát ovládl bodování soutěže. Stejně často potěžkal nad hlavou Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče sezony.
Jeho statistiky budí úžas i dnes. V NHL nasbíral 1850 bodů za 801 branek a 1049 asistencí. Když k tomu připočteme play off, dostaneme se na další stovky bodů.
Ještě působivější je však pohled na dobu, ve které své rekordy vytvořil. V éře, kdy padalo výrazně méně gólů než dnes, dokázal nastřílet alespoň dvacet branek ve 22 sezonách za sebou.
Dvacet let po sobě se navíc držel mezi pěti nejproduktivnějšími hráči celé ligy.
Právě proto Gretzky později prohlásil: „Připište ke Gordiemu hvězdičku s poznámkou, že to měl ve své době mnohem těžší.“
Howe se s hokejem nechtěl rozloučit ani ve věku, kdy většina sportovců dávno vzpomíná na kariéru z pohodlí domova. Poprvé skončil v roce 1971 jako třiačtyřicetiletý.
Důchod mu ale dlouho nevydržel. Když dostal možnost nastupovat po boku synů Marka a Martyho v konkurenční soutěži WHA, neváhal ani chvíli.
A nebyla to jen sentimentální rodinná záležitost. Howe patřil i po padesátce mezi produktivní hráče. Po zániku WHA se dokonce ještě na jednu sezonu vrátil do NHL. V dvaapadesáti letech nasbíral 41 bodů a znovu ukázal, že jeho hokejové myšlení nestárne.
Jeho kariéra se nakonec rozprostřela přes neuvěřitelných šest dekád. V roce 1997, kdy mu bylo sedmdesát let, nastoupil alespoň na jedno střídání za Detroit Vipers v nižší soutěži IHL.
Dodnes zůstává jediným hokejistou, který si zahrál profesionální hokej v šesti různých desetiletích.
Celkem odehrál v NHL a WHA 2421 zápasů během 32 profesionálních sezon. Taková čísla znějí téměř neuvěřitelně i v době moderní medicíny a špičkové péče o sportovce.
Howe přitom během kariéry prodělal řadu vážných zranění a jednou dokonce utrpěl zhmoždění mozku, po kterém se lékaři obávali o jeho život.
Když se ho lidé ptali, proč vydržel hrát tak dlouho, odpověď byla jednoduchá. „Není nic víc vzrušujícího, než když rozhodčí pískne a pustí puk mezi hole dvou hráčů,“ říkal.
Právě tato láska ke hře z něj udělala legendu. Nejen v Detroitu nebo v Kanadě, ale v celém hokejovém světě. Mr. Hockey nebyla reklamní přezdívka ani marketingový slogan.
Byl to titul, který si Gordie Howe vysloužil tím, jak hrál, jak dlouho hrál a jak hlubokou stopu za sebou zanechal.
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