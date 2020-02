Detroit - Boston 2:1. Domácí opět vedou, využili přesilovku

A právě David Pastrňák byl opět jedním ze strůjců výhry. Český kanonýr sice už potřetí v řadě neskóroval, připsal si však dvě gólové nahrávky. V kanadském bodování si upevnil své třetí místo za "olejářským duem" Draisaitl a McDavid. Dohromady už havířovský rodák nasbíral 77 bodů na 38 branek a 39 nahrávek. Fantastickou sezónu by rád potvrdil i dnes, navíc by nejspíš i rád už sám branku dal. V posledních týdnech totiž kvůli až nereálné formě Alexandera Ovečkina ztratil vedení v tabulce střelců. Ruský kanonýr je už o dvě branky před ním na 40. Navíc na stejné metě je také Auston Matthews z konkurenčního Toronta. Dnes to však vypadá na ideální příležitost, jak protrhnout menší sérii bez střeleckého úspěchu. Soupeřem Bostonu totiž bude nejslabší tým ligy s nejhorší defenzívou.