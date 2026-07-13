Detaily šokující smlouvy, tým může potopit. Podepsalo by 99 % lidí, brání se talent

Zámořská NHL má nového nejlépe placeného hokejistu. A je to někdo úplně jiný, než se čekalo. Jedenadvacetiletý švédský centr Leo Carlsson. V užším žebříčku nejlepších hráčů planety byste ho hledali marně.
29 gólů, 67 bodů, průměr 0,96 bodu na utkání. To jsou Carlssonova sezonní maxima za tři roky v Anaheimu.
Na mladého centra velmi slušné, ale světoborné ani zdaleka. Přesto teď statný Švéd bude vydělávat skoro dvakrát víc než geniální tvůrce hry Nikita Kučerov z Tampy.
Podepsal pětiletou smlouvu na 90 milionů amerických dolarů, což v průměru dělá 18 milionů za rok.
Od Anaheimu by takový balík nikdy nedostal, těží z toho, že se ho coby chráněného volného hráče pokusila „ukrást“ Philadelphia. Kdyby jí tzv. offer sheet vyšel, musela by „oloupeného“ soka kompenzovat čtyřmi volbami v prvním kole draftu.
Anaheim však nabídku, kterou Carlsson mimochodem přijímat nemusel, dorovnal a vycházející hvězdu udržel. Se vším, co původní smlouva obsahovala.
Dvojka draftu 2023 tak v příštích 12 měsících obdrží bezmála 39 milionů, skoro půlku všech slíbených peněz, a to především díky podpisovým bonusům, které se vyplácejí v létě. 20 milionů naráz dostane nyní, dalších 18 za rok. Do toho si připočtěte ještě necelý milion jako základní plat v příští sezoně.
Carlsson se tak rychle zajistí na zbytek života.
„Myslím, že takový kontrakt by podepsalo 99 procent lidí. Prostě byl příliš dobrý na to, abych ho odmítl,“ vykládal. „Podle mě to každý chápe. Hodně jsem o tom mluvil i se spoluhráči a všichni jsou za mě rádi. Oni by udělali totéž.“
Když konkurentovi kývl, musel počítat s tím, že se možná bude stěhovat. Nakonec je prý ale rád, že k tomu nedošlo. „Jsem nadšený, že jsem zpátky, vždycky jsem chtěl hrát za Anaheim,“ líčil.
Zatímco pro něj ostře sledovaná sága končí, Anaheim si oddychnout nemůže. Generální manažer Pat Verbeek teď musí vymýšlet, jak pod platový strop 104 milionů vměstnat špičkové mužstvo. Carlsson zabírá 17,3 procenta, což se zdá příliš. Obecně platí, že čím víc zdrojů padne na jediného hráče, tím těžší je sestavit opravdu silné mužstvo a vyhrát Stanley Cup.
Pro porovnání: Kdyby si David Pastrňák před pár lety ukrojil stejný kus koláče, nezabíral by 11,25, ale hned 14 milionů. Jako držitel Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce NHL, který se mohl stát volným hráčem bez omezení, si přitom o takový balík klidně říct mohl. Myslel ale i na tým.
U Carlssona je 18milionová gáže jasným přepalem.
„Šance, že se za tyto peníze vyplatí, není velká, bavíme se totiž o částce na úrovni nejužitečnějších hráčů ligy,“ podotkl analytik Dom Luszczyszyn. Na základě pokročilých statistik pak tuto šanci vyměřil na pouhých šest procent.
Philadelphia věděla, že Carlssona přeplácí, jedině tak mohla perspektivního prvního centra, kteří jinak nejsou k mání, získat. Nabídnout tržní hodnotu kolem 13 milionů ročně, Anaheim se jí vysměje. Takto musel o dorovnání smlouvy přemýšlet a nakonec skousnout ránu pro rozpočet.
Podle Grega Wyshynskiho je však poraženým i Carlsson. S tučnou smlouvou se v mladém věku ocitne pod obrovským tlakem a donedávna velmi perspektivnímu Anaheimu se bude hůř sestavovat vítězný mančaft.
„Pokud Ducks budou muset kvůli platovému stropu udělat krok zpátky, je možné, že vinu ponese Verbeek – za to, že nechal jednání zajít až k offer sheetu. Nebo to dopadne na hráče, který na tu smlouvu kývl,“ dodal Wyshynski.
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