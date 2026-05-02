Děsivý totální kolaps, bědují Švýcaři. Unikátní šanci snižuje podivný rozklad týmu

Za necelé dva týdny začne v Curychu a Fribourgu hokejové mistrovství světa. Obecně se počítalo s tím, že Švýcaři doma vyhlásí jednoznačný útok na historické zlato. Po dvou stříbrech v řadě by to měla být jejich unikátní šance. Přípravu týmu však komplikují zvláštní okolnosti.
Hokejové MS se do země helvétského kříže vrátí po dlouhých 17 letech.
Jenže zatímco v roce 2009 byli Švýcaři reprezentací druhého sledu, která sice čas od času překvapila některého z favoritů, ale na medaili mohla pomýšlet jen těžko, v poslední době patří na tomto turnaji ke špičce..
Vloni, předloni a v letech 2018 a 2013 získali stříbro a s tradičními mocnostmi hrají prakticky vždy vyrovnaná utkání.
Češi by mohli vyprávět. Na Švýcary naráží pravidelně a z posledních deseti střetnutí na MS vyhráli jen jednou rozdílem větším než o gól - 2:0 ve finále v Praze 2024.
Letošní šampionát má být vrcholem dlouholetého snažení, honbou za prvním švýcarským zlatem v historii. Od poloviny dubna se však tato představa povážlivě drolí.
Nejdříve přišlo přiznání Patricka Fischera, který vedl Švýcary jako hlavní kouč deset let, tedy nevídaně dlouhou dobu.
Měsíc před domácím MS přišel se zprávou, že před čtyřmi lety vyrazil na olympiádu v Pekingu s falešným potvrzením o očkování proti koronaviru. Očkování z osobních důvodů odmítal, na hrách ale nechtěl chybět.
„Nikdo o tom nevěděl. Svaz, národní olympijský výbor ani moji nejbližší. Je mi jasné, že šlo o závažné porušení a nesu za něj plnou zodpovědnost,“ řekl Fischer s tím, že už před třemi lety dostal od soudu za prohřešek pokutu.
Švýcarský hokejový svaz Fischera nejdříve podržel. Jeho předseda Urs Kessler mluvil o tom, že s trenérem vše do detailu probral a situaci uzavřeli.
O pár dní později bylo vše jinak a svaz Fischera odvolal.
„Důvěra a integrita jsou pro náš sport a naši federaci klíčové. S odstupem času bylo naše počáteční hodnocení, že záležitost byla uzavřena, příliš zjednodušující,“ vysvětloval Kessler.
Pozice hlavního trenéra spadla do klína dosavadnímu asistentovi Fischera Janu Cadieuxovi, jenž přiznal, že s ničím takovým vůbec nepočítal.
Švýcaři pod ním vítězně odehráli přípravné zápasy proti Slovensku a Maďarsku, ale z kabiny národního týmu vyšlo najevo, že na téma Fischer nemá jednotný názor.
Hvězdný Roman Josi, kapitán Švýcarů na letošní olympiádě a někdejší nejlepší obránce NHL, poslal na svaz dopis, že hráči stojí za Fischerem a žádají domácí federaci, aby mu umožnila u reprezentace zůstat.
Nicméně podle serveru Blick se ukázalo, že další opory, Nino Niederreiter, Nico Hischier, Timo Meier nebo Pius Suter, jsou proti. Dopis nepodepsal ani Kevin Fiala.
Reprezentanti dostali brzy zákaz se k trenérské otázce dále vyjadřovat, mezitím se petice za Fischerův návrat rozjela i mezi fanoušky.
A situaci kolem týmu rozhodně nezklidnil ani čtvrteční vstup do turnaje Euro Hockey Tour. Švýcaři totiž v Jönköpingu v rámci Českých her schytali od Švédů potupný debakl 1:8.
Přestože se ve Švýcarsku výsledkům z evropské série turnajů obvykle nepřikládá velká váha, v tomto případě se nový trenér Cadieux dostal pod tlak.
„Musí dokázat, že má situaci stále pod kontrolou,“ zamýšlel se ve svém komentáři novinář Marcel Allemann z Blicku.
„Tohle byl děsivý totální kolaps,“ pokračoval.
Z avizovaných posil z NHL měli Švýcaři sice k dispozici pouze Sutera, ale Švédové na tom nebyli o moc lépe. Naopak postavili proti zkušenému helvétskému výběru mimořádně mladý tým.
V pokračování turnaje se Švýcaři o víkendu v Českých Budějovicích utkají postupně s Finy a Čechy. A budou vyhlížet očekávané doplnění o zámořské tahouny Josiho, Niederreitera či Hischiera.
Vyladit týmovou chemii však nebude pro Cadieuxe jednoduché.
„V konečném důsledku jsou to přípravné zápasy, ale po přesunu do Česka je naléhavě důležité se výkonům jako proti Švédsku vyhnout. Jinak je zaručeno, že před domácím MS dojde k novým nepokojům,“ upozornil žurnalista Allemann.
„Zakázali nám o tom mluvit.“ Tajemný konec hliníkárny, jež měla restartovat Mostecko
Jedním z těch, kdo před 24 lety poklepali na základní kámen továrny, byl i tehdejší předseda vlády Miloš Zeman. Závod mexické společnosti Nemak na polích za Mostem měl odstartovat proměnu regionu závislého více než sto let na uhlí. Jenže stejně jako další firmy v rozsáhlé průmyslové zóně Joseph a okolních lokalitách žádný velký hi-tech do kraje nepřinesl. Teď navíc Nemak potvrdil, že odchází.
Pastrňákův gól nestačil, Bruins v play off končí. Montreal bude bojovat v sedmém zápase
Ani gól Davida Pastrňáka po přihrávce Pavla Zachy neodvrátil prohru hokejistů Bostonu 1:4 s Buffalem a vyřazení z play off NHL. Sabres vyhráli sérii 4:2.
Součkovi chtějí v Londýně stavět sochu. Čech okouzlil i nevšedním lidským gestem
Zbývají čtyři zápasy, které rozhodnou o osudu West Hamu United. Londýnský klub po tragické první polovině sezony stále bojuje o holé přežití v anglické Premier League, momentálně balancuje těsně nad sestupovými vodami. Značnou zásluhu za vzepětí Hammers přitom angličtí odborníci i samotní fanoušci přisuzují českému záložníkovi Tomáši Součkovi.