Přeskočit na obsah
Benative
16. 5. Přemysl
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

„Děsivě dominantní.“ Češi upoutali na MS nástupem, taková pasáž tu ještě nebyla

Daniel Poláček
Daniel Poláček
Daniel Poláček

Tým - s výjimkou Filipa Hronka - bez velkých hvězd a navrch neoblíbený soupeř. Logicky se objevily i obavy, jak čeští hokejisté úvod světového šampionátu zvládnou. Nástupem však skeptiky rychle umlčeli. Dojem udělali i v Dánsku.

Češi slaví gól v zápase MS 2026 Česko - Dánsko.
Češi slaví gól v zápase MS 2026 Česko - Dánsko.Foto: REUTERS
Reklama

Fribourg (od našeho zpravodaje) - Sem tam se objevila nepřesnost a nepotěšila ani nevyužitá čtyřminutová přesilovka. Jinak ale Češi první třetinu proti Dánům, překvapivým semifinalistům z minulého mistrovství, zvládli až pozoruhodně dobře.

„Byli děsivě dominantní,“ napsal dánský deník B.T.

Svěřenci trenéra Radima Rulíka tlačili soupeře prakticky celou dvacetiminutovku a na střely vyhráli 12:1. Jediná střela na Josefa Kořenáře byla navíc bezzubá, vyšla ze středního pásma.

Aby Dánové v utkání MS nevystřelili na českou bránu za celou třetinu víc než jednou, to se ještě nestalo.

Reklama
Reklama

„Vlastně jsme začali opravdu dobře, ale po prvním gólu (trefě Dominika Kubalíka z deváté minuty, pozn. red.) to byla jednoznačně česká třetina. Znovu a znovu nás přehrávali, my jsme se zatáhli a nevěděli, co si s pukem počít,“ prohlásil dánský trenér Mikael Gath.

„Možná bychom měli být vděčni, že jsme po prvním dějství prohrávali jen 0:2,“ připojil.

Připomínalo to nultá léta, kdy Dánsko, tehdy neokoukaný tým elitní kategorie šampionátu, schytávalo od Čechů debakly.

Nezvládnutý start pátečního zápasu připisovali Dánové obměněné sestavě, v níž kvůli zranění chybí hrst opor. Šest hráčů nastoupilo na šampionátu poprvé. A celkem se na ledě objevilo sedm hokejistů z nepříliš kvalitní dánské soutěže.

Reklama
Reklama

Pro srovnání: loni Dánsko nasadilo dva.

„Máme hodně nováčků a v prvním zápase je vždycky trochu nervozity. Tempo je jiné, než na jaké jsou mnozí zvyklí, a je možné, že jsme na to nebyli úplně připraveni,“ prohlásil útočník Alexander True.

„Poměrně dost kluků hraje v ligách, kde tempo není tak rychlé jako tady,“ souhlasil trenér Gath.

„Proto bylo tak působivé, že jsme se během krátké doby dokázali dostat zpátky do zápasu. Hodně hráčů z domácí soutěže podalo opravdu dobrý výkon,“ doplnil.

Reklama
Reklama

Češi, kteří také nastoupili s papírově slabším týmem než obvykle, si však i díky Kořenářovi drželi bezpečný náskok a v poklidu zvítězili 4:1.

To proti Dánsku nebývá zvykem. Třeba v předkole play off na nedávném olympijském turnaji v Miláně se Češi báli o výsledek až do konce. Vyhráli těsně 3:2.

Nyní se čeká, jestli Česko výborný nástup potvrdí. Dnes ve 20:20 nastoupí ve Fribourgu proti Slovinsku, s nímž ještě nikdy neprohrálo.

Související
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama