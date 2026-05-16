„Děsivě dominantní.“ Češi upoutali na MS nástupem, taková pasáž tu ještě nebyla

Tým - s výjimkou Filipa Hronka - bez velkých hvězd a navrch neoblíbený soupeř. Logicky se objevily i obavy, jak čeští hokejisté úvod světového šampionátu zvládnou. Nástupem však skeptiky rychle umlčeli. Dojem udělali i v Dánsku.
Fribourg (od našeho zpravodaje) - Sem tam se objevila nepřesnost a nepotěšila ani nevyužitá čtyřminutová přesilovka. Jinak ale Češi první třetinu proti Dánům, překvapivým semifinalistům z minulého mistrovství, zvládli až pozoruhodně dobře.
„Byli děsivě dominantní,“ napsal dánský deník B.T.
Svěřenci trenéra Radima Rulíka tlačili soupeře prakticky celou dvacetiminutovku a na střely vyhráli 12:1. Jediná střela na Josefa Kořenáře byla navíc bezzubá, vyšla ze středního pásma.
Aby Dánové v utkání MS nevystřelili na českou bránu za celou třetinu víc než jednou, to se ještě nestalo.
„Vlastně jsme začali opravdu dobře, ale po prvním gólu (trefě Dominika Kubalíka z deváté minuty, pozn. red.) to byla jednoznačně česká třetina. Znovu a znovu nás přehrávali, my jsme se zatáhli a nevěděli, co si s pukem počít,“ prohlásil dánský trenér Mikael Gath.
„Možná bychom měli být vděčni, že jsme po prvním dějství prohrávali jen 0:2,“ připojil.
Připomínalo to nultá léta, kdy Dánsko, tehdy neokoukaný tým elitní kategorie šampionátu, schytávalo od Čechů debakly.
Nezvládnutý start pátečního zápasu připisovali Dánové obměněné sestavě, v níž kvůli zranění chybí hrst opor. Šest hráčů nastoupilo na šampionátu poprvé. A celkem se na ledě objevilo sedm hokejistů z nepříliš kvalitní dánské soutěže.
Pro srovnání: loni Dánsko nasadilo dva.
„Máme hodně nováčků a v prvním zápase je vždycky trochu nervozity. Tempo je jiné, než na jaké jsou mnozí zvyklí, a je možné, že jsme na to nebyli úplně připraveni,“ prohlásil útočník Alexander True.
„Poměrně dost kluků hraje v ligách, kde tempo není tak rychlé jako tady,“ souhlasil trenér Gath.
„Proto bylo tak působivé, že jsme se během krátké doby dokázali dostat zpátky do zápasu. Hodně hráčů z domácí soutěže podalo opravdu dobrý výkon,“ doplnil.
Češi, kteří také nastoupili s papírově slabším týmem než obvykle, si však i díky Kořenářovi drželi bezpečný náskok a v poklidu zvítězili 4:1.
To proti Dánsku nebývá zvykem. Třeba v předkole play off na nedávném olympijském turnaji v Miláně se Češi báli o výsledek až do konce. Vyhráli těsně 3:2.
Nyní se čeká, jestli Česko výborný nástup potvrdí. Dnes ve 20:20 nastoupí ve Fribourgu proti Slovinsku, s nímž ještě nikdy neprohrálo.
Válka v Íránu postihla i japonské pochutiny. Obaly brambůrků ztratily svoji barvu
Válka na Blízkém východě ovlivňuje ekonomiku celého světa. Kromě globálního dopadu na pohonné hmoty nově postihla i japonskou značku slaného občerstvení. Společnost musela zavést změny v produkci obalů u svých brambůrků a jiných slaných pochutin.
Krejčíková už je zase hrozbou. V Parmě si jde pro další hardware, smějí se experti
Téměř na čtvrt roku zmizela z tenisového okruhu. A tak není divu, že si aktuálně Barbora Krejčíková nedává příliš velké cíle. Přesto se na antuce rozehrála natolik, že ji o víkendu čeká finále podniku v Parmě.
Ve Skotsku vrcholí třaskavá bitva o titul. Rozhodčí skončil pod policejní ochranou
Rozhodčí, který ve středu nařídil kontroverzní penaltu ve prospěch Celticu v ligovém utkání s Motherwellem, skončil i s rodinou pod policejní ochranou. Informoval o tom skotský fotbalový svaz.
ŽIVĚ Rusko chystá velký útok na Ukrajinu. Podle Zelenského má mířit na prezidentskou kancelář
Rusko plánuje útok drony a raketami na prezidentskou kancelář, rezidenci hlavy státu a podzemní bunkry v Kyjevě a další místa na Ukrajině označená za centra rozhodování, uvedl v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Odvolal se na dokumenty, které získala vojenská rozvědka HUR.
Podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy do vazby nepůjde, stíhán bude na svobodě
Soud v České Lípě v sobotu neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže vzácné relikvie, lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku.