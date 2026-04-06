„Demotivující“ nové pořádky NHL. Brankáři působí nejhůř za 30 let, trpí i Češi

Sto kanadských bodů u útočníků, padesát gólů speciálně u střelců a 92procentní úspěšnost zákroků u brankářů. To jsou v hokejové NHL zažité sezonní mety, které oddělují ty absolutně nejlepší od zbytku. U gólmanů už to ale nutně neplatí. Aktuální základní část ukazuje, že je načase si přenastavit měřidla.
Český brankář Karel Vejmelka zastavil ve stávajícím ročníku NHL 89,8 procenta puků, což na první pohled neohromuje. S takovým číslem by byl před deseti lety pomalu odpis.
V současnosti ho to ale řadí do nadprůměru, tak silného nadprůměru, že v březnovém hlasování panelu NHL.com o Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana soutěže obsadil dělené páté místo.
Za Utah nastoupil v brzy končící základní části 59krát a je jasnou týmovou jedničkou před dalším Čechem Vítkem Vaněčkem.
Hlavními favority na Vezinovu trofej jsou momentálně Andrej Vasilevskij z Tampy, Ilja Sorokin z Islanders, Logan Thompson z Washingtonu a Jeremy Swayman z Bostonu.
Nikdo z nich však v průměru nepřesáhl 92procentní úspěšnost zákroků. Nejlepší je aktuálně Vasilevskij s číslem 91,2.
Jednatřicetiletý ruský velikán předtím v NHL odchytal devět kompletních sezon a v osmi z nich si vedl lépe než teď. Dvakrát byl na dokonce na úspěšnosti 92,5 procenta.
Statistický pokles si vysvětluje novými pořádky. „Když jsem do ligy přišel, hráčům se zdůrazňovalo, aby posílali puk na bránu, alespoň 30 střel za zápas,“ líčil Vasilevskij oficiálnímu webu NHL. „Dneska je to spíš tak 15 střel a ti šikovní kluci nestřílejí jen tak, chtějí kotouč dostat do brány pomocí různých vychytávek a parádiček.“
On sám je na tom ještě dobře. Celkově úspěšnost zákroků v NHL spadla z průměru 91,5 procenta z poloviny desátých let na aktuálních 89,7. Poprvé od ročníku 1995/96, čili za dlouhých 30 let, tak zůstane pod 90 procenty.
To se nestalo ani v revoluční povýlukové sezoně 2005/06. Liga tehdy s cílem zvýšit počet gólů přísněji trestala fauly nebo osekala brankářskou výstroj. Průměrná úspěšnost zákroků spadla oproti předvýlukovému ročníku o celé procento, ale udržela se na čísle 90,1.
Současný pokles pokles táhne změna v ofenzivním přístupu. Už zcela neplatí poučka, že když nevíš, co s pukem, vystřel.
Cílem je pálit z nebezpečných pozic, tedy z mezikruží nebo z první po nahrávce křížem. Těžkých střel tak přibylo, těch relativně neškodných ubylo.
Roli hraje i technologie, zaznamenávání střel je přesnější než kdy dřív. Jeden příklad za všechny: pokud gólman lapí kotouč, který by jinak šel těsně vedle brány, statistici mu zákrok nepřipíšou.
„Když se dneska začnete dívat na čísla, může to být demotivující,“ prohlásil Darcy Kuemper z Los Angeles, který má v této sezoně úspěšnost zásahů 89,2 procenta.
„Myslím ale, že musíte brát v úvahu širší souvislosti. Počet střel klesl, ale jejich kvalita stoupla, a to dělá velký rozdíl. Musíte se soustředit na vítězství, ne na počet zákroků nebo úspěšnost, pak budete šťastnější a pravděpodobně budou a dost lepší i vaše výsledky,“ doplnil.
Svůj pohled přidal i Nikita Tolopilo, aktuálně náhradník Vancouveru s 88procentní úspěšností.
„Všichni jsme vyrůstali v době, kdy 90procentní úspěšnost byla v pohodě, ale nic extra,“ spustil 25letý Bělorus. „Když se ale teď rozhlédnete po lize a vidíte u někoho přes 90 procent, říkáte si: ‚Páni, to je působivé.‘ To je rozhodně velká změna. V hlavě to mám ale pořád nastavené tak, že bych měl mít alespoň 90, nedokážu přepnout.“
Z osmi českých brankářů s alespoň jedním startem ve stávající sezoně zámořské ligy se nad touto hranicí drží pouze dva: Dan Vladař z Philadelphie (90,5 procenta) a Jakub Dobeš z Montrealu (90,4). Dle zažitých představ nepůsobí zářně ani jejich čísla. Ale měla by.
ŽIVĚ Zelenskyj jednal se syrským prezidentem, domluvili spolupráci v bezpečnosti i zemědělství
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přicestoval do Sýrie. Po jednání se svým protějškem Ahmadem Šarou uvedl, že diskutovali o možnostech posílení bezpečnostní spolupráce s blízkovýchodní zemí i dodávkách zemědělských plodin. Podle agentury Reuters se Kyjev snaží po vypuknutí války na Blízkém východě nabídnout v regionu své vojenské zkušenosti.
Mozek v kondici za pár korun? Účinek obyčejného doplňku překvapil vědce
Opět se to potvrzuje. I malá změna v každodenní rutině může mít větší dopad, než byste čekali. Podle nových výzkumů totiž i relativně obyčejný, dostupný a levný doplněk stravy může během několika týdnů podpořit paměť i mentální výkon u starších lidí. Nejde o zázračnou pilulku, ale o nenápadný návyk.
Seriál Harry Hole neví, kdy přestat. V nové krimi jde víc o detektiva než o vraždy
Seriál o detektivovi Harrym Holeovi z oblíbené knižní série Joa Nesbøho vrací slavného detektiva do míst, odkud pochází. Navzdory věrnosti předloze a norským reáliím se ale ukazuje, jak obtížné je tento model aktualizovat, aniž byste sklouzli k manýrismu.
Takové školení Putin nečekal. Premiér malé země mu ho uštědřil v přímém přenosu
Takhle otrávený výraz už ruský prezident dlouho nenasadil. Arménský premiér Nikola Pašinjan mu v přímém přenosu dal lekci z demokracie a vypadalo to, že si to užíval. S úsměvem ve tváři upozornil Putina na to, že v Arménii jsou svobodné volby, je tam svobodný internet a v zemi není ani jeden politický vězeň. Putin na oplátku kritizoval, že se Arménie přibližuje Evropské unii.