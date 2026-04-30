Dědka bylo moc. A je zarážející, že kraluje Červenka, všímají si experti

Sláva vítězům, čest poraženým! Mistrovské Pardubice se topí v euforii, hokejisté Třince poslouchají slova uznání. Extraliga bavila, ale vládce je jen jeden. Dynamo s mužem, který všechny převyšoval. S Romanem Červenkou. I o tom je nová epizoda podcastu Bago.
Vstoupil do klubu ve chvíli, kdy se jevila záchrana v extralize téměř nemožnou. Byznysmen Petr Dědek se ale rozhodl Pardubicím pomoci, v roce 2020 se i díky jeho finanční injekci Dynamo udrželo mezi elitou. V posledním kole.
O šest let později dosáhl ambiciózní muž nejvyššího cíle. Mohl si vychutnat vítězný doutník s pohárem pro šampiony. Východočeši dokázali ve finálové sérii porazit Třinec 4:2 na zápasy, ten rozhodující zvládli na ledě soupeře v prodloužení 5:4.
„A Dědka byl plný led, na můj vkus až moc,“ poví bývalý útočník Zdeněk Blatný k oslavám v třinecké aréně. „Už jsem jenom čekal, až bude dávat rozhovory. A dočkal jsem se. Musím ale uznat, že mluvil velmi rozumně,“ hodnotí v nové epizodě podcastu Bago.
Svěřenci trenéra Filipa Pešána splnili zadání, po dvou finálových prohrách konečně uspěli. „Klobouk dolů,“ pogratuluje bývalý brankář Roman Málek. „Titul se nedá koupit, Pardubice to musely správně poskládat, zvládnout těžké série se Spartou i Třincem a podařilo se jim to.“
Hledání hlavního strůjce triumfu není dlouhé. „Nejlepší kup Petra Dědka byl Roman Červenka. On jim to vyhrál. Před Červusem smekám, byť je trochu zarážející, že extralize kraluje borec ve čtyřiceti letech,“ shrne Blatný.
„Červenka byl jackpot. Zároveň i Roman Will měl od návratu do extraligy nejlepší formu, v play off byl velmi dobrý a konečně se dočkal finálové výhry. Moc mu to přeju,“ říká Málek s odkazem k muži v brankovišti.
Spolu s moderátorkou Terezou Kubíčkovou proberou i další témata. Přínos Jana Mandáta, nezlomnost Třince, možné posily pro světový šampionát. Na chvíli se vrátí i k baráži: Je vůbec postup do extraligy možný?
Nakonec vysloví společné přání: „Už aby tu byla další sezona. Extraliga je lepší a lepší, jde do ní více peněz a vlčáků přibývá. Je jasné, že bude zase našlapanější,“ shodují se Málek s Blatným i Kubíčkovou. Jejich povídání si můžete pustit na Aktuálně.cz v plném znění.
