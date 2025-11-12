Lední hokej

Jak někdo nemůže mít Pastrňáka v top 10? zní v NHL. Gretzkému připomíná legendu

Daniel Poláček Daniel Poláček
před 1 hodinou
Český křídelník David Pastrňák pokořil metu 400 gólů v hokejové NHL. A co je také zásadní, dokázal to už ve 29 letech. Z toho vyplývá celá řada působivých statistik.
Pastrňák si proti Torontu připsal 400. branku v NHL. | Video: NHL.com

Když Pastrňák v noci na středu hbitou kličkou překonal brankáře Toronta a zakulatil střelecký zápis z NHL na 400 zářezů, ze střídačky na něj naskákali všichni spoluhráči. Až se - zbytečně - bál, že Boston kvůli tomu dostane trest od rozhodčího.

Hrdinou večera však byl i pro nezaujaté pozorovatele zvenčí. Například pro nejlepšího hokejistu historie Waynea Gretzkého.

"Trochu mi připomíná Guye Lafleura," srovnal Čecha v zápasovém studiu stanice TNT s jedním z nejlepších křídel všech dob. "Však víte, vždycky je na správném místě, má šikovné ruce, skvěle tvoří hru, je chytrý, nesobecký," dovysvětlil.

Také přidal perličku ohledně svého bratra Keitha, který v roce 2014 jako tehdejší ředitel amatérského skautingu Bostonu pomohl Pastrňáka draftovat.

"Už léta poslouchám, jak se bratr chlubí, že ho vybrali na celkovém 25. místě," smál se nejslavnější ze tří bratrů.

K Pastrňákovi dodal: "Bezpochyby se hned při první příležitosti dostane do Síně slávy. Je vážně radost ho sledovat."

Po jubilejní brance skóroval nejlepší český hokejista současnosti ještě jednou, a tak má dohromady na kontě 401 gólů ze 774 zápasů základní části.

Za tuto dobu, čili od sezony 2014/15, zná NHL jen tři lepší střelce: Alexandra Ovečkina (479 tref), Austona Matthewse (410) a Leona Draisaitla (409). Pětkou je mimochodem Connor McDavid (368).

V porovnání s ostatními exceluje Pastrňák hlavně při plném počtu hráčů na ledě. Za 60 minut hry pět na pět je na průměru 1,27 gólu. Výš ční jen Matthews s číslem 1,57.

Zajímavé je, že si havířovský rodák a odchovanec příliš nepomáhá trefami do prázdné brány. Vstřelil tak pouze 18 ze svých 401 gólů, za což mu náleží dělené 31. místo. Suverénní jedničkou je za Pastrňákovu zámořskou kariéru Ovečkin se 44 brankami do opuštěné klece. 

Co se týče typu střely, nejvíc gólů, 186, vsítil Pastrňák zápěstím. Ve srovnání s konkurencí mu to ale stačí "jen" na deváté místo.

Pastrňák po vstřelení 401. gólu v NHL
Pastrňák po vstřelení 401. gólu v NHL | Foto: Reuters

Dá se tak říct, že největší haló vzbudil 84 brankami příklepem a 76 góly golfovým úderem (v obou případech třetí příčka).

I když Pastrňák proslul v NHL jako kanonýr, hlavně v posledních letech září i jako tvůrce hry. A navzdory problémům Bostonu si drží špičkovou výkonnost.

Za poslední tři základní části včetně této neexistuje hokejista, který by Pastrňáka překonával v bodech a gólech zároveň. 

"Je šílené, že někteří lidé ho neřadí mezi deset nejlepších hráčů," dodal k tomu na síti X populární hokejový účet Big Head Hockey.

Že česká osmaosmdesátka nepatří do top desítky soutěže, hlásaly před sezonou třeba stanice ESPN, Sportsnet a oficiální web NHL. Ve všech těchto žebříčcích skončil Pastrňák jedenáctý.

Související

"Když jste na něj dýchli, spadl." O Pastovi pochybovali, teď bývalou konkurenci drtí

NHL draft 2014, David Pastrňák
 
Mohlo by vás zajímat

Na střely 20:6. Liberec proti Olomouci rozpoutal nevídaný kolotoč, slaví i Vítkovice

Na střely 20:6. Liberec proti Olomouci rozpoutal nevídaný kolotoč, slaví i Vítkovice

Nad Tatrou se blýská a na prsou září. Slováci ukázali nové dresy pro Milán

Nad Tatrou se blýská a na prsou září. Slováci ukázali nové dresy pro Milán

"Jako bych neměla koleno." Pejšová prožila horor, po snovém debutu bojuje o olympiádu

"Jako bych neměla koleno." Pejšová prožila horor, po snovém debutu bojuje o olympiádu

"Je úžasné, co pro mě udělali." Pastrňáka dojala oslava 400. gólu v NHL od spoluhráčů

"Je úžasné, co pro mě udělali." Pastrňáka dojala oslava 400. gólu v NHL od spoluhráčů
2:32
hokej sport Obsah NHL David Pastrňák Boston Bruins

Právě se děje

před 21 minutami
Dvacetiletou pacientku na moskevské klinice svazovali tak dlouho, až přišla o ruce
Zahraničí

Dvacetiletou pacientku na moskevské klinice svazovali tak dlouho, až přišla o ruce

Zdravotníci tvrdí, že pacientce svazovali ruce, "aby si neublížila", napsala státní agentura TASS.
před 27 minutami
Francouzští poslanci schválili odložení kontroverzní důchodové reformy
Zahraničí

Francouzští poslanci schválili odložení kontroverzní důchodové reformy

Návrh, který počítal s posunem důchodového věku z 62 na 64 let, vyvolal ve Francii velké protesty.
Aktualizováno před 30 minutami
V Německu ruší vánoční trhy. Pořadatelům chybí peníze na protiteroristická opatření
Zahraničí

V Německu ruší vánoční trhy. Pořadatelům chybí peníze na protiteroristická opatření

Nároky na bariéry, kontroly a strážníky zvyšují náklady natolik, že si některé obce nemohou dovolit akce pořádat.
před 1 hodinou
Jak někdo nemůže mít Pastrňáka v top 10? zní v NHL. Gretzkému připomíná legendu
0:45
Hokej

Jak někdo nemůže mít Pastrňáka v top 10? zní v NHL. Gretzkému připomíná legendu

Český křídelník David Pastrňák pokořil metu 400 gólů v hokejové NHL. A co je také zásadní, dokázal to už ve 29 letech.
před 1 hodinou
Na střely 20:6. Liberec proti Olomouci rozpoutal nevídaný kolotoč, slaví i Vítkovice
Hokej

Na střely 20:6. Liberec proti Olomouci rozpoutal nevídaný kolotoč, slaví i Vítkovice

Hokejisté Vítkovic v předehrávce 23. kola extraligy porazili České Budějovice 4:2. Utkání obrátili ze stavu 1:2 třemi góly v závěrečné části hry.
před 1 hodinou
Trump strávil hodiny se sexuální obětí, tvrdí demokraté. "Lež," zní z Bílého domu
Zahraničí

Trump strávil hodiny se sexuální obětí, tvrdí demokraté. "Lež," zní z Bílého domu

Korespondence zřejmě naznačuje, že Trump strávil hodiny v Epsteinově domě s jednou z obětí sexuálního zneužívání.
před 2 hodinami
Teď, nebo nikdy? EU čeká, kolik států se přihlásí k přerozdělování migrantů
Zahraničí

Teď, nebo nikdy? EU čeká, kolik států se přihlásí k přerozdělování migrantů

Státy EU se musí dohodnout, jak si budou vzájemně pomáhat s nelegální migrací.
Další zprávy