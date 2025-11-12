Jak někdo nemůže mít Pastrňáka v top 10? zní v NHL. Gretzkému připomíná legendu

Když Pastrňák v noci na středu hbitou kličkou překonal brankáře Toronta a zakulatil střelecký zápis z NHL na 400 zářezů, ze střídačky na něj naskákali všichni spoluhráči. Až se - zbytečně - bál, že Boston kvůli tomu dostane trest od rozhodčího.
Hrdinou večera však byl i pro nezaujaté pozorovatele zvenčí. Například pro nejlepšího hokejistu historie Waynea Gretzkého.
"Trochu mi připomíná Guye Lafleura," srovnal Čecha v zápasovém studiu stanice TNT s jedním z nejlepších křídel všech dob. "Však víte, vždycky je na správném místě, má šikovné ruce, skvěle tvoří hru, je chytrý, nesobecký," dovysvětlil.
Také přidal perličku ohledně svého bratra Keitha, který v roce 2014 jako tehdejší ředitel amatérského skautingu Bostonu pomohl Pastrňáka draftovat.
"Už léta poslouchám, jak se bratr chlubí, že ho vybrali na celkovém 25. místě," smál se nejslavnější ze tří bratrů.
K Pastrňákovi dodal: "Bezpochyby se hned při první příležitosti dostane do Síně slávy. Je vážně radost ho sledovat."
Po jubilejní brance skóroval nejlepší český hokejista současnosti ještě jednou, a tak má dohromady na kontě 401 gólů ze 774 zápasů základní části.
Za tuto dobu, čili od sezony 2014/15, zná NHL jen tři lepší střelce: Alexandra Ovečkina (479 tref), Austona Matthewse (410) a Leona Draisaitla (409). Pětkou je mimochodem Connor McDavid (368).
V porovnání s ostatními exceluje Pastrňák hlavně při plném počtu hráčů na ledě. Za 60 minut hry pět na pět je na průměru 1,27 gólu. Výš ční jen Matthews s číslem 1,57.
Zajímavé je, že si havířovský rodák a odchovanec příliš nepomáhá trefami do prázdné brány. Vstřelil tak pouze 18 ze svých 401 gólů, za což mu náleží dělené 31. místo. Suverénní jedničkou je za Pastrňákovu zámořskou kariéru Ovečkin se 44 brankami do opuštěné klece.
Co se týče typu střely, nejvíc gólů, 186, vsítil Pastrňák zápěstím. Ve srovnání s konkurencí mu to ale stačí "jen" na deváté místo.
Dá se tak říct, že největší haló vzbudil 84 brankami příklepem a 76 góly golfovým úderem (v obou případech třetí příčka).
I když Pastrňák proslul v NHL jako kanonýr, hlavně v posledních letech září i jako tvůrce hry. A navzdory problémům Bostonu si drží špičkovou výkonnost.
Za poslední tři základní části včetně této neexistuje hokejista, který by Pastrňáka překonával v bodech a gólech zároveň.
"Je šílené, že někteří lidé ho neřadí mezi deset nejlepších hráčů," dodal k tomu na síti X populární hokejový účet Big Head Hockey.
Že česká osmaosmdesátka nepatří do top desítky soutěže, hlásaly před sezonou třeba stanice ESPN, Sportsnet a oficiální web NHL. Ve všech těchto žebříčcích skončil Pastrňák jedenáctý.