Boj o postup jsme upozadili, jde o přežití. Přesto extraligu chceme, zní ze Vsetína

První ligu hrají teprve od roku 2017, přesto ve Vsetíně vloni i před dvěma lety zněly postupové ambice. Valaši je mají pořád, jen letos nejsou tolik slyšet. V sezoně poznamenané koronavirem se perou zatím uprostřed tabulky, ovšem v play off hodlají činit neplechu. A pokud projdou do hokejové extraligy, budou podle jednatele Daniela Toboly připraveni.

Letos nečeká úspěšné semifinalisty první ligy žádná baráž, nýbrž finálová série, jejíž vítěz projde rovnou do hokejové extraligy a pro příští sezonu rozšíří počet jejích účastníků na patnáct.

Před startem aktuálního ročníku se mezi aspiranty na postup rozhodně řadil také Vsetín, který však zatím za nejlepšími pokulhává. Pět kol před koncem základní části drží deváté místo a stoprocentně jistou nemá ani účast v předkole pro týmy na páté až dvanácté pozici.

"Sezona je krátká, zápasů v základní části jen 34. Rozestupy nahoru i dolů jsou malé, tabulka napěchovaná. Škoda dvou nebo tří zápasů, mohli jsme být někde jinde, ale o zklamání bych nemluvil," reaguje jednatel Vsetína Daniel Tobola. "Pořád se to může překulit k lepšímu," dodává.

Začátkem února přišel k tápajícímu mužstvu trenér Roman Stantien, jenž byl na přelomu tisíciletí jako útočník u všech vsetínských titulů. Bryskně Valachy pozvedl. Porazil s nimi Porubu, Jihlavu i Třebíč, tedy tabulkově lepší týmy, nicméně v sobotu nečekaně klopýtl ve Frýdku-Místku.

"Nebýt té prohry, mohli bychom reálně pomýšlet na první čtyřku, takhle nám zůstala jen teoretická šance," mrzí Tobolu. První čtyři týmy, aktuálně Kladno, Přerov, Jihlava a Vrchlabí, projdou rovnou do čtvrtfinále, osmička pod nimi odehraje předkolo.

Vsetín ještě v základní části zabojuje o patnáct bodů. Devět jich ztrácí na čtvrté Vrchlabí, devět jich má k dobru na třinácté Benátky nad Jizerou.

Do nového roku vstupovali žluto-zelení právě ze čtvrté příčky a Tobola se sportovním manažerem Radimem Tesaříkem ujišťovali, že i nadále chtějí postoupit do extraligy. Stantien po příchodu tak optimistický nebyl.

"Na extraligu to nastavené není. Potřebovali bychom jednou tolik peněz. Když se na to podíváme reálně, ani kádr není tak postavený," řekl trenér Vsetína deníku Sport.

"To ale není trenérova záležitost, řešíme to my ve vedení. Je to o jednání se sponzory, jenže opakujeme už rok, že bez diváků je to obrovský zásah nejen ekonomický, ale také sportovní. Dlouhodobě tato situace není pro nikoho udržitelná, netýká se to jen Vsetína," tvrdí Tobola.

"Pořád jsme naladěni tak, že chceme vyhrát každý zápas a pokud možno i ten poslední v sezoně, bohužel neustále řešíme starosti mimo sport. Pak jdou postupové ambice trošičku do pozadí," povzdechne si. "Nic to však nemění na tom, že chceme v play off vydržet co nejdéle," ubezpečuje.

Tobola je přesvědčený, že podobně nahlíží na současné trable všude. "Situace s mládeží už naprosto bije na poplach. Je to alarmující. Ti kluci víceméně rok stojí, bruslení je specifický pohyb, nejen z toho pohledu je to obrovský problém. Jaký úbytek dětí nás čeká, to nedokážeme raději ani domyslet. Vypadávají nám z toho vlasy," podotýká šéf Vsetína.

Pokud Stantienovi svěřenci zvládnou předkolo (nejdříve musí skončit v základní části do dvanáctého místa), pokusí se v dalších fázích zaskočit výše postavené soupeře. Půjdou do play off z jiné pozice než tým, jenž v roce 2019 v dlouhodobé sezoně přeskočil České Budějovice i Kladno.

V semifinále pak proti Motoru uhrál jediný zápas. "Základní část není vše, dává nám to jistou naději, nejsme skleslí. Věříme, že vyladíme formu na březen a duben, že jsme neprožili náš vrchol v lednu. Liga je nesmírně vyrovnaná, může to dopadnout jakkoliv. V polovině března můžeme mít po sezoně nebo na konci dubna bouchat šampaňské," směje se Tobola.

Vsetín byl z extraligy vyloučen v roce 2007, během deseti let se ovšem dokázal prokousat takřka z nuly do první ligy a obnovil silnou základnu fanoušků z nejslavnějších dob. O to více mu teď diváci chybí.

"Náš stadion Lapač je pověstný atmosférou a energií, kterou dokáže do hráčů vložit. Někde chodí jen 450 lidí, kteří místo fandění spíš nadávají, takže těm týmům třeba hrát před prázdnými tribunami tolik nevadí. U nás se to projevuje opravdu výrazně," je přesvědčený jednatel klubu.

"Věříme, že se situace zlepší. Kdyby lidé mohli na stadion, máme určitou vizi na extraligu. Jako klub jsme dlouhodobě optimisté. Pořád ambici na postup máme, Vsetín si ani nic jiného nezaslouží," přidává Tobola.

Vládní kroky však považuje za chaotické a znepokojují ho. "Od listopadu se ve sportu pravidelně testujeme a systém funguje, virus se nešíří. Tak proč se ten systém testování nepodařilo přenést do společnosti? Firmy jedou, lidé chodí do práce, postižené jsou školy, sport, kultura," zlobí se.

"Nikdo se neptá, nikdo si z úspěšného testování ve sportu nevzal žádnou zpětnou vazbu. Za chvíli to bude rok od propuknutí epidemie v Česku a za celou tu dobu se neudělal vůbec žádný pokrok," ukončuje rozmrzele.

Jeho Vsetín dnes v 17:30 na prázdném Lapači přivítá Prostějov. Základní část první ligy se pak uzavře za necelé dva týdny v pondělí 8. března.