"Nejlepší brankářský příběh sezony." Český obr nečekaně vylétl mezi elitu NHL

Z Brierova pohledu dávala opatrnost smysl. Po konzultaci s klubovým trenérem brankářů Kimem Dillabaughem sice ve Vladařovi viděl potenciál, ale také musel vzít v úvahu gólmanovy nepříliš oslňující statistiky.
Kladenský odchovanec vyšel ze 105 zápasů za Boston a hlavně Calgary s úspěšností zákroků 89,5 procenta a podprůměrně si vedl i podle pokročilých čísel.
Když v minulé sezoně NHL dostal šanci být novou jedničkou Calgary, prohrál s mladším Dustinem Wolfem na celé čáře.
Ve Philadelphii je to ale jiné. Osmadvacetiletý Vladař si hned zkraje základní části řekl o pozici brankáře číslo jedna. Švéd Samuel Ersson a Bělorus Alexej Kolosov, kteří v uplynulém ročníku těžce selhávali, mu zatím koukají na záda.
Konkrétně český brankář nastoupil do 16 z 26 zápasů mužstva a zastavil 90,6 procenta kotoučů. Podle webu MoneyPuck chytil zhruba 11 gólů nad očekávání.
"Zatím nejlepší brankářský příběh sezony," napsal na začátku prosince online deník The Athletic. "Za předchozí tři roky byl Vladař se 17 puštěnými góly navíc osmým nejhorším mezi všemi gólmany. V tomto ročníku je v nejlepší desítce."
Nebýt české věže, vesměs odepisovaná Philadelphia by jen těžko byla plně v boji o play off.
"Vladař se ukazuje jako jeden z nejlepších podpisů uplynulého léta, odvádí skvělou práci," prohlásil v podcastu 32 Thoughts populární novinář Elliotte Friedman.
"Všichni mluví o Zegrasovi a dává to smysl, protože ve Philly hraje velmi dobře. Ale Vladař je opravdu jeden z nejprozíravějších, nejchytřejších předsezonních tahů."
Důvodem, proč manažer Briere souhlasil s dvouletou smlouvou s ročním platem v průměru 3,35 milionu dolarů, je lákavý mix brankářových vlastností.
Vladař je s 196 centimetry jedním z nejvyšších gólmanů soutěže, ale zároveň nepůsobí jako strnulý obr. Na svůj vzrůst se dobře hýbe.
"Potenciál tam byl vždycky, teď Vladař hraje nejlepší hokej své kariéry," napsal zkraje prosince novinář Jesse Granger. "Vypadá, že má hru více pod kontrolou, a většinu brány zabírá dokonce i ve chvíli, kdy jde z postoje dolů. To do velké míry vysvětluje, proč má u střel ze vzdálenosti do devíti metrů čtvrtou nejvyšší úspěšnost zákroků (87,8 %)."
Důležité je to i pro trenéra české reprezentace Radima Rulíka, kterého čeká nominace na únorovou olympiádu v Miláně. Zatímco u útočníků a hlavně obránců nemá v NHL moc na výběr, brankáři mu rozhodování ztěžují. Pravidelně jich nastupuje hned sedm.
Jisté místo má zatím jen - momentálně zraněný - Lukáš Dostál z Anaheimu, kterého Rulík nominoval už v červnu mezi první šesticí.
Dle standardních i pokročilých statistik je teď ale Dostál až druhým nejlepším českým brankářem, byť velmi těsně (úspěšnost zákroků 90,4 %, 10 gólů chycených nad očekávání). Na špici překvapivě ční Vladař.