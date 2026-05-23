Další zaškobrtnutí Američanů, prohráli s Lotyšskem. Slovinci nestačili na Rakušany

Lotyši oživili šance na čtvrtfinále, americké obhájce porazili 4:2 a vystřídali na čtvrtém postupovém místě. Dánové si při pátém startu na šampionátu připsali první body, když porazili 4:0 Slovince.
Mistrovství světa hokejistů ve Švýcarsku:
Skupina B (Fribourg):
Dánsko - Slovinsko 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 35. Blichfeld (Aagaard, N. Olesen), 39. Russell (Bruggisser, Aagaard), 59. Russell (Aagaard, N. Olesen), 60. Aagaard (Russell, N. Olesen). Rozhodčí: Björk (Švéd.), Hronský (SR) - Niittylä (Fin.), Sostumoen (Nor.). Vyloučení: 3:1. Využití: 1:0. Diváci: 4604.
Dánsko: Soegaard - Bruggisser, Jensen Aabo, K. Larsen, A. Koch, M. Lauridsen, Setkov - Aagaard, Russell, N. Olesen - Blichfeld, True, Poulsen - Storm, Kjaer, From - Scheel, Wejse, Madsen. Trenér: Gath.
Slovinsko: Horák - Gregorc, Goličič, Štebih, Čosič, Magovac, Crnovič, Perčič - Mahkovec, Török, Sabolič - Jezovšek, Maver, Ograjenšek - Drozg, Tičar, Kuralt - Langus, Sitar, Beričič - Simšič. Trenér: Terglav.
Konference OSN o jaderných zbraních skončila bez dohody kvůli sporu USA a Íránu
Čtyřtýdenní konference OSN o nešíření jaderných zbraní v pátek skončila bez dosažení jasné dohody. Způsobil to spor mezi Spojenými státy a Íránem ohledně íránského jaderného programu, uvedla dnes agentura AP. Mezi 191 smluvními stranami Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT) nedošlo ke konsensu ani ohledně zjednodušeného závěrečného dokumentu.
Mladík obviněný z vraždy dívky v Pardubicích skončil ve vazbě
Soud v Ústí nad Orlicí v sobotu poslal do vazby mladíka, který je obviněný z vraždy dívky u střední školy v Pardubicích. Hrozí mu až deset let vězení. Řekl to soudce Jiří Procházka. Obviněný u soudu vypovídal, ale jeho vyjádření není veřejné, dodal. Na vazební jednání dohlíželi i těžkooděnci se samopaly.
Program na brněnském výstavišti začal, z Česka se zaregistrovalo 1500 zájemců
V Brně v sobotu pokračuje sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL), který se letos prvně koná na českém území jako součást festivalu Meeting Brno. Na programu je Pouť smíření z Pohořelic do Brna, která připomíná násilný odsun Němců po 2. světové válce. U památníku V Pohořelicích, který někdo v noci pomaloval hákovými kříži, promluvil například německý ministr vnitra Alexander Dobrindt.
Severoatlantická aliance by měla Rusku „ukázat zuby", řekl Pavel
NATO by mělo tvrději a rozhodněji reagovat na provokace, kterých se dopouští Rusko na východním křídle aliance, uvedl podle britského listu The Guardian Petr Pavel. Výsledek konfliktu na Ukrajině je také otázkou evropské bezpečnosti, řekli v sobotu ministři zahraničí některých evropských zemí na závěrečném panelu třídenní bezpečnostní konference Globsec Forum 2026 v Praze.
Češi jsou rekordmany ve spotřebě pervitinu. Nemají na ně ani drogové velmoci
Až 596 miligramů na tisíc obyvatel a den. Analýzy odpadních vod ve 115 městech ukázaly, že spotřeba pervitinu v Česku je zhruba desetkrát vyšší než v Amsterdamu, metropoli evropské drogové scény. Extrémně silnou pozici „národní” drogy nenalomil ani čím dál populárnější kokain či ketamin.