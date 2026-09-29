Stoprocentní Oceláři předvedli další velký obrat, zato Sparta má už čtvrtou prohru

Třinečtí hokejisté udolali v 6. kole extraligy Kladno 6:4 a vedou tabulku s plným bodovým ziskem. Plzeň vyhrála v Mladé Boleslavi, Litvínov zdolal Liberec na nájezdy, Vítkovice uspěly v Olomouci, Pardubice porazily budějovický Motor a Sparta prohrála v Hradci Králové.
Oceláři sáhli už v deváté minutě za stavu 0:2 ke střídání brankářů a vyhráli i díky dvěma gólům Matěje Kubiesy, který snížil na 1:2 a poté na 2:3.
Kladno prohrálo potřetí za sebou a zápas dohrávalo bez Nika Ojamäkiho, který dostal vyšší trest.
První šanci měl domácí kapitán Růžička, který se dostal za obranu Kladna, ale minul branku. Vzápětí udeřilo na opačné straně: Ojamäki dostal puk do jízdy a prosadil se z mezikruží švihem přes obránce.
Brízgala poté podržel hosty při šancích Hudáčka a Daňa a skóre měnili opět Rytíři. Bareš z dorážky vyhnal Mazance už v deváté minutě na střídačku.
Jeho dnešního náhradníka Kacetla prověřil hned v dalším střídání v přečíslení Houdek, ale třinecký brankář sebejistě chytil puk do lapačky. V 11. minutě poslal Ojamäki k ledu Kocha a rozhodčí mu po zhlédnutí videa udělili vyšší trest.
Oceláři nevyužili pětiminutovou přesilovou hru, ale krátce po vypršení trestu snížil zblízka Kubiesa. Po gólu však došlo k mele, po které hráli domácí v oslabení.
Následný faul Nestrašila poslal třinecké hráče do tří na zhruba minutu a půl a Kladno nabídkou nepohrdlo. Audette se trefil z mezikruží přesně do horního růžku. S domácími mohlo být ještě hůře, ale Lisler neuspěl ze sólového úniku.
Kubiesa vstřelil další kontaktní gól ve 27. minutě precizně provedenou forhendovou kličkou v nájezdu. Hosté mohli opět odskočit, ale Kacetl si poradil s únikem Ryšavého, nepříjemnou střelou Bareše a zneškodnil i šanci Pietronirovi.
A tak Oceláři nekompromisně trestali. Kladenská obrana zapomněla před brankou na obránce Pyrochtu, který ve 35. minutě zblízka vyrovnal.
Třinec ve třetí třetině završil obrat gólem v oslabení. Kurovský přebruslil soupeře v cestě za odraženým pukem a v úniku překonal Brízgalu.
Vzápětí přidal pátý gól přesnou ranou do horního rohu Hudáček, jemuž akrobaticky přikopl puk Daňo.
Hosté se odhodlali ke hře bez gólmana už v 57. minutě a dorážkou Ryšavého snížili, ale vzápětí uklidnil Třinec šestým gólem Voženílek.
Litvínov nezlomil ani stav 0:3
Mladá Boleslavi prohrála s Plzní 1:4, připsala si třetí porážku za sebou a v sezoně ani napotřetí doma nebodovala. Západočeši naopak zvítězili potřetí v řadě. Rozhodl o tom ve 43. minutě kanadský obránce Carter Robertson. Gólem a asistencí přispěl k úspěchu útočník Dominik Simon.
Pardubice porazily České Budějovice 5:2 a po třetí výhře za sebou se drží na druhém místě tabulky tři body za vedoucím Třincem.
Úřadující mistr, jenž měl dnes výraznou střeleckou převahu, rozhodl až ve třetí třetině, kdy se prosadili Lukáš Sedlák, Jiří Smejkal a při power play Tomáš Nosek.
Litvínov zdolal na svém ledě Liberec 5:4 po samostatných nájezdech, přestože v 15. minutě prohrával 0:3 a ještě po dvou třetinách 3:4. V rozstřelu rozhodl útočník Petr Koblasa, jenž se trefil i během základní hrací doby.
Bílí Tygři prohráli potřetí v řadě a jsou předposlední. Na litvínovském Zimním stadionu Ivana Hlinky neuspěli poosmé za sebou, jejich černá série trvá už čtyři roky.
Vítkovice přehrály Olomouc na jejím ledě 4:3 a odlepily se ode dna tabulky. O výhře ostravského celku rozhodl v čase 57:39 obránce Jakub Zbořil, jenž odpověděl po 92 sekundách na vyrovnání domácích.
Vítkovice navázaly na nedělní domácí triumf nad Mladou Boleslaví a v tabulce Hanáky přeskočily. Aktuálně jsou s šesti body jedenácté, Olomouci patří s pěti body 12. místo.
Pražská Sparta prohrála čtvrté z posledních pěti utkání extraligy. Na ledě Hradce Králové vůbec nezvládla úvod, když do páté minuty třikrát inkasovala, přes aktivitu ve zbytku zápasu už ztrátu nedohnala a padla 3:4. Gólem a dvěma asistencemi pomohl k úspěchu týmu Mountfieldu dánský obránce Anders Koch.
6. kolo hokejové extraligy:
HC Oceláři Třinec - Rytíři Kladno 6:4 (1:3, 2:0, 3:1)
Branky a nahrávky: 16. Kubiesa (M. Kovařčík, L. Hudáček), 27. Kubiesa (Aubrecht), 35. Pyrochta (Daňo), 49. Kurovský (Miloš Roman, Aubrecht), 52. L. Hudáček (Daňo), 59. D. Voženílek (Miloš Roman, Daňo) - 7. Ojamäki (T. Tomek, Pietroniro), 9. Bareš (S. Redlich, Blain), 17. Audette (F. Přikryl), 58. Ryšavý (M. Forman, Kempný). Rozhodčí: Cabák, Kika - Axman, Rožánek. Vyloučení 6:4, navíc Ojamäki (Kladno) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 4620.
Třinec: Mazanec (9. Kacetl) - Marian Adámek, Pyrochta, J. Galvas, P. Koch, D. Musil, Aubrecht - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Kubiesa, L. Hudáček, Daňo - M. Růžička, Miloš Roman, D. Voženílek - Kurovský, P. Chlán, Lazovský. Trenér: Žabka.
Kladno: Brízgala - M. Jandus, Kempný, Blain, Mendel, Pietroniro, T. Tomek, Michal Houdek - Ojamäki, Audette, M. Marcel - Kelly Klíma, F. Přikryl, Ryšavý - M. Procházka, Lisler, M. Forman - Bareš, O. Bláha, S. Redlich. Trenér: R. Rulík.
BK Mladá Boleslav - HC Škoda Plzeň 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)
Branky a nahrávky: 15. Gavars - 6. D. Simon (Lalancette, MacPherson), 43. Robertson (D. Simon), 59. Rubins, 59. Měchura (O. Rohlík, Lalancette). Rozhodčí: Barek, Hacaperka - Gerát, Šimánek. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 2588.
Mladá Boleslav: D. Furch - Zámorský, Skärberg, F. Pavlík, Budík, Š. Kubíček, David Moravec, Křepelka - Skalický, Hradec, R. Koblížek - Martel, Gavars, Jandric - Buchtele, Gríger, Rekonen - Gardoň, Malínek, Lichtag. Trenér: Haken.
Plzeň: N. Malík - MacPherson, Rubins, Merežko, A. Čech, J. Chromiak, J. Jeřábek, Robertson - O. Rohlík, Lalancette, Měchura - L. Strnad, M. Filip, Teplý - M. Petman, V. Petman, D. Simon - Schleiss, Jakub Lev, I. Sedláček - Žemlička. Trenér: Veber.
HC Dynamo Pardubice - Banes Motor České Budějovice 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
Branky a nahrávky: 8. Košťálek (Červenka, Mandát), 28. M. Stránský (Tomášek), 45. Sedlák (Košťálek, Gazda), 56. Smejkal (Čerešňák, Tourigny), 59. Nosek (Gazda) - 17. Ordoš (Andersen, Hoch), 35. M. Beránek (Vráblík, Kachyňa). Rozhodčí: Pilný, Zeliska - Frodl, Štěpánek. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 7871.
Pardubice: Subban - Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Tourigny, Gazda, Mikliš, Chabada - Vondráček, Nosek, Kelemen - Mandát, Sedlák, Červenka - M. Stránský, Tomášek, Smejkal - Poulíček, Sobotka, Válek. Trenér: Pešán.
České Budějovice: Strmeň - Vráblík, Štencel, Nordsäter, Vála, Kachyňa, Pýcha, Andersen - Lantoši, Bulíř, Olesen - Ordoš, Hoch, Pour - Krastenbergs, Zachar, Ahl - Hejduk, Toman, M. Beránek. Trenér: Róbert Petrovický.
HC Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec 5:4 po sam. nájezdech (1:3, 2:1, 1:0 - 0:0)
Branky a nahrávky: 18. Kämpf, 25. Gut (Šprynar, Jícha), 31. Koblasa (Jaks, M. Sukeľ), 51. Šámal (O. Kaše, Jaks), rozhodující sam. nájezd Koblasa - 1. A. Najman (Sandberg, R. Šimek), 10. Kachlíř (J. Pytlík, A. Musil), 15. Lenc (Sandberg, T. Galvas), 38. Sandberg (R. Šimek, A. Najman). Rozhodčí: Jaroš, Květoň - J. Ondráček, Špůr. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:1. Diváci: 3610.
Litvínov: Čajan - Moravčík, Husinecký, Czuczman, Jaks, Polášek, O. Baláž, V. Beran, Tittl - O. Kaše, Kämpf, Maštalířský - Koblasa, M. Sukeľ, Šámal - Šprynar, Jícha, Gut - T. Urban, Jurčík. Trenér: Reichel.
Liberec: Kváča - T. Galvas, R. Šimek, Zile, D. Zeman, M. Ivan, Ahac, Kachlíř - Lenc, A. Najman, Sandberg - Rychlovský, Filippi, Faško-Rudáš - Špilka, A. Musil, J. Pytlík - Hujer, Petrovský, O. Procházka. Trenér: Kudrna.
HC Olomouc - HC Vítkovice Ridera 3:4 (1:0, 1:3, 1:1)
Branky a nahrávky: 10. Gewiese (Herčík), 39. Spodniak (Matýs), 57. Freibergs (Berglund, Plášek) - 22. Kňažko (M. Kalus, Hrivík), 24. Š. Stránský (Demel, Cienciala), 34. Holland (Š. Stránský, Kňažko), 58. J. Zbořil (Wesley). Rozhodčí: Stano (SR), Šír - Augusta, Lederer. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Diváci: 4138.
Olomouc: Machovský - Gewiese, Freibergs, Stella, Cosgrove, A. Rutar, Ondrušek, Rayen Petrovický - Navrátil, Berglund, Plášek - Orsava, Macuh, Herčík - Matýs, D. Vitouch, Spodniak - M. Vitouch, Štohanzl, J. Kos - Klimek. Trenér: Fiala.
Vítkovice: Hrachovina - Wesley, J. Zbořil, Holland, Kňažko, Demel, T. Pavelka, Brůna - Š. Stránský, Hrivík, Cienciala - Yetman, Nellis, M. Kalus - Krivošík, Hladonik, Fasner - Bernovský, J. Šír, Macias. Trenér: Y. Treille.
Mountfield Hradec Králové - HC Sparta Praha 4:3 (3:1, 1:1, 0:1)
Branky a nahrávky: 3. A. Koch (R. Kousal), 4. Tamáši (Mudrák, Perret), 5. Radil (R. Pavlík, A. Koch), 33. Pilař (D. Sýkora, A. Koch) - 19. Chlapík (M. Špaček), 31. Mašín (Blümel, Tomov), 46. Sekáč (Chlapík, Pysyk). Rozhodčí: Ondráček, Vrba - Rampír, Brož. Vyloučení: 5:5, navíc Kevin Klíma - N. Seppälä oba 5 min. Využití: 1:0. Diváci: 4260.
Hradec Králové: Vomáčka - McCormack, Kalina, Melancon, Vukojevic, Mudrák, A. Koch, Modry, od 21. navíc D. Sýkora - Jergl, Tamáši, Perret - R. Kousal, Kevin Klíma, Pilař - Nenonen, Čacho, Kohout - Radil, Miškář, R. Pavlík. Trenér: T. Martinec.
Sparta: Kořenář - Pysyk, Krejčík, M. Seppälä, Sirota, Mašín, Tomov, N. Seppälä - Chlapík, M. Špaček, Sekáč - Blümel, Shore, Řepík - P. Kousal, Vesalainen, Daníček - K. Hrabík, O. Najman, Hyka. Trenér: Augusta.
Tabulka:
1.
Třinec
6
6
0
0
0
28:14
18
2.
Pardubice
7
5
0
0
2
29:19
15
3.
Plzeň
6
2
2
1
1
16:12
11
4.
České Budějovice
6
3
0
1
2
15:19
10
5.
Karlovy Vary
5
3
0
0
2
12:9
9
6.
Hradec Králové
6
3
0
0
3
16:15
9
7.
Kladno
6
2
1
1
2
18:20
9
8.
Litvínov
6
2
1
0
3
16:19
8
9.
Sparta
6
2
0
1
3
17:16
7
10.
Brno
5
2
0
0
3
16:16
6
11.
Vítkovice
5
2
0
0
3
17:20
6
12.
Olomouc
6
1
1
0
4
16:19
5
13.
Liberec
6
1
0
2
3
14:22
5
14.
Mladá Boleslav
6
1
1
0
4
13:23
5
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