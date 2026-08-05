Další rána pro pověst KHL. Klub vysoudil miliony, od Slováka ale asi neuvidí vůbec nic

Spartak uspěl ve sporu se slovenským hokejistou Adamem Ružičkou, peněz se ale zřejmě nikdy nedočká. Podle ruského tisku kauza poškozuje také pověst KHL.
Spartak Moskva vyhrál spor se slovenským hokejovým útočníkem Adamem Ružičkou.
Administrativní vítězství ale ještě neznamená, že klub skutečně získá téměř 30 milionů rublů (více než 8 milionů Kč), které mu má hráč podle rozhodnutí disciplinární komise Kontinentální hokejové ligy zaplatit.
Spor se táhne od března, kdy Spartak s jedním ze svých nejproduktivnějších hráčů předčasně ukončil smlouvu. Klub jako důvod uvedl porušení smluvních povinností.
Podle informací ruské televize Match TV odmítl Ružička nastoupit k utkání v Kazani a bez souhlasu mužstva se vrátil do Moskvy.
Slovenský reprezentant se proti postupu klubu odvolal. Disciplinární komise KHL však požadavkům Spartaku vyhověla v plném rozsahu, zatímco nároky hráče uznala pouze částečně.
Moskevskému klubu navíc zůstala práva na Ružičku pro případ jeho návratu do soutěže.
Jeho kontrakt měl původně platit do 31. května 2027. Podle pravidel KHL má hráč při ukončení smlouvy kvůli porušení svých povinností zaplatit klubu dvě třetiny mzdy, kterou by do konce kontraktu ještě obdržel.
Původně se hovořilo o 38 milionech rublů, liga však částku snížila na necelých 30 milionů.
Ruský novinář Dmitrij Jerykalov ze serveru Sport24 ovšem upozornil, že praktický význam rozhodnutí bude nejspíš minimální. „Reálných nástrojů, jak od Ružičky peníze vymoci, je málo,“ napsal.
Spartak by se podle něj mohl k penězům dostat především v případě, že by se útočník vrátil do Moskvy nebo podepsal smlouvu s jiným klubem KHL.
První varianta je po otevřeném konfliktu nepravděpodobná, druhá by vyžadovala souhlas Spartaku, který nadále vlastní hráčova práva.
Ružičkův návrat do KHL je proto podle Jerykalova velmi nepravděpodobný. Sedmadvacetiletý útočník však má za sebou 117 utkání v NHL a během dvou sezon patřil k nejproduktivnějším hráčům Spartaku.
V ročníku 2024/25 nastřílel v základní části a play off 33 branek a nasbíral 57 bodů. V následující sezoně přidal 40 bodů v 51 zápasech.
Svou výkonnost potvrdil také na olympijských hrách v Miláně, kde Slovensko obsadilo čtvrté místo. Ružička zaznamenal v šesti utkáních pět bodů za dva góly a tři asistence.
Právě ztrátu produktivního zahraničního hráče považuje Jerykalov za jeden z hlavních důsledků celé kauzy.
„Liga přišla o kvalitního legionáře,“ uvedl. Podle něj navíc vyslala nepříznivý signál dalším zahraničním hokejistům, kterých už v ruské soutěži mnoho nezůstalo.
Spartak tak sice spor vyhrál, konečný výsledek ale může být nevýhodný pro všechny strany.
Klub přišel o jednoho ze svých lídrů, Ružičkovi se téměř uzavřely dveře do KHL a samotná liga čelí v Rusku kritice, že poškodila svou pověst v očích zahraničních hráčů.
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