Další porážka. Čeští hokejisté podlehli i Finsku, se Švýcary budou hrát o třetí místo

Čeští hokejisté prohráli i druhý zápas na Finských hrách. V Helsinkách podlehli domácímu týmu 1:2 po samostatných nájezdech. Na kontě mají dva body a v úvodním turnaji Euro Hockey Tour sezony skončí nejlépe třetí. Vítězný gól dal v šesté sérii Jere Innala.
Gólman Jan Bednář při druhém reprezentačním startu inkasoval ve druhé minutě, kdy ho překonal Juho Lammikko. Do prodloužení poslal zápas v čase 58:11 při hře bez gólmana obránce Andrej Šustr. Nájezdy pak prodloužil vyrovnáním v páté sérii Filip Chlapík, ale poslední slovo měl Innala.
Kouč Zdeněk Moták, jenž po minulé sezoně nahradil Radima Rulíka, nadále čeká na první vítězství od nástupu do funkce. Rovněž ve čtvrtek při premiéře jeho svěřenci nezvládli nájezdy a podlehli v Praze Švédům 2:3.
Češi uzavřou vystoupení na turnaji nedělním soubojem o třetí místo se Švýcary (13:30 SEČ), kteří zatím nebodovali. Vítěze určí severské derby mezi dosud neporaženými Finy a Švédy.
Finové začali reprízu čtvrtfinále posledního mistrovství světa lépe a už po 112 sekundách šli do vedení, když se o zakončení po obkroužení branky pokusil Lammikko. Ačkoliv mu nevyšlo ideálně, kotouč přesto doklouzal pod Bednářem za brankovou čáru.
Ve čtvrté minutě fauloval Pakarinen, Češi hráli první přesilovku zápasu, ale bez úspěchu. Domácí si vyzkoušeli hru v početní výhodě po Bambulově prohřešku v začínající 14. minutě a dobrou možnost měl Mäkiaho, Bednář ale jeho pokus vytěsnil.
Strážce finského brankoviště Saarinena ohrozil nejvýrazněji v 19. minutě Ondřej Kovařčík, který těsně před brankovištěm povedenou tečí přizvedl kotouč po Šustrově nahrávce, ale stavem nepohnul.
Ve 27. minutě se Češi dostali do přečíslení čtyři na dva, které zakončil Pavlík, na Saarinena však nevyzrál. Během pár sekund pak dvakrát ohrozil neprůstřelnost finského gólmana Blümel, nebezpečně pálil Voženílek.
Tlak českého týmu pokračoval - v další příležitosti neuspěl Radim Zohorna. Na druhé straně pálil Peetro Seppälä a Bednář zasáhl se štěstím okrajem lapačky.
Do třetí třetiny si Finové přenesli přesilovku po vyloučení Jakuba Galvase krátce před přestávkou. A pár minut slavili její využití a navýšení náskoku.
Bednář při zákroku vykopl pravou tyčku branky, ale Kuokkanen do ní vzápětí poslal puk. Sudí šli situaci překontrolovat na videu a napoprvé potvrdili platnost gólu. Česká střídačka si ale vyžádala další kontrolu s ohledem na postavení Järventieho v brankovišti a finský zásah rozhodčí vzápětí odvolali, neboť finský útočník se dostal do kontaktu s Bednářem.
Dobré možnosti pak měli na brankovišti operující Chlapík a krátce po něm i Konečný, jemuž sklouzl puk z čepele při snaze o zakončení z dorážky do odkryté branky. Vzápětí vypálil Nurmi v obrovské šanci jen do spodního oblouku branky.
V polovině 53. minuty fauloval Järventie, v přesilovce zazvonil Špaček na tyčku. V 57. minutě se proti pravidlům provinil Rychlovský, ale síly na ledě vyrovnal po 35 sekundách Mäkiaho, jenž fauloval v obrovské šanci Blümela.
Češi si vzali oddechový čas a na led se vrátili bez Bednáře. Pakarinen minul bekhendem prázdnou branku. Hra pět na čtyři bez gólmana nakonec přinesla své ovoce, když se parádní ranou z kruhu prosadil Šustr.
V prodloužení se pak národní tým ubránil při oslabení a rozhodnout musely nájezdy. Kuokkanen hned na úvod překonal Bednáře. Špaček, Konečný, Rychlovský a Zohorna neuspěli, Chlapík pak v páté sérii nekompromisně vyrovnal. Vzápětí ale nedal svůj další pokus a Innala chytře po ledě přelstil Bednáře.
Finské hry (Nocco Hockey Games), první turnaj Euro Hockey Tour v Helsinkách:
Finsko - Česko 2:1 po sam. nájezdech (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0)
Branka a nahrávky: 2. Lammikko (Rautiainen, Arola), rozhodující sam. nájezd Innala - 59. Šustr (Ticháček, Konečný). Rozhodčí: M. Holm, Ch. Holm (oba Švéd.) - Niiranen, Pekkala (oba Fin.). Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 8292.
Finsko: Saarinen - Rindell, Lehtonen, Honka, Riikola, Kukkonen, Arola, P. Seppälä - Järventie, Kuokkanen, Innala - Nurmi, Lammikko, Rautiainen - Pakarinen, Borgström, Mäkiaho - Erholtz, Päivärinta, Päkkilä. Trenér: Pennanen.
Česko: Bednář - Ticháček, Kučeřík, Šustr, J. Galvas, Zábranský, T. Galvas, Adámek, M. Kočí - Chlapík, R. Zohorna, Blümel - D. Voženílek, M. Špaček, O. Kovařčík - Bambula, Jan Myšák, Rychlovský - Kunc, Konečný, R. Pavlík. Trenér: Moták.
Tabulka:
1.
Švédsko
2
1
1
0
0
7:4
5
2.
Finsko
2
1
1
0
0
5:2
5
3.
Česko
2
0
0
2
0
3:5
2
4.
Švýcarsko
2
0
0
0
2
3:7
0
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