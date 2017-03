Další klub opouští Kontinentální ligu. Záhřeb se vrací do EBEL ligy

před 26 minutami

Chorvatský hokejový klub Medveščak Záhřeb definitivně opouští Kontinentální hokejovou ligu. Od příští sezony se vrací do mezinárodní rakouské EBEL ligy.

Záhřeb - Medveščak Záhřeb se po čtyřech sezonách v Kontinentální hokejové lize vrací do mezinárodní rakouské ligy EBEL. Poté co 3. března vedení soutěže odsouhlasilo žádost chorvatského klubu, dnes účast v EBEL potvrdil i samotný Medveščak.

Záhřebský tým hrál rakouskou ligu společně se Znojmem do roku 2013. Poté začal působit v prestižnější KHL a hned v první sezoně postoupil do play off. V dalších třech ročnících včetně letoška se mu to už nepodařilo a účast v KHL znamenala pro klub příliš velkou finanční zátěž.

Za Medveščak v této sezoně nastupovali obránce Jakub Krejčík a útočníci Tomáš Mertl a Jiří Smejkal. Mertl v prosinci přestoupil do Ufy, Krejčík v lednu odešel do Brna a Smejkal nyní působí ve Spartě.

Zda se EBEL po návratu Medveščaku rozšíří, nebo zda v ní záhřebský klub někoho vystřídá, není zatím jasné. "O definitivním počtu mužstev i o hracím formátu se rozhodne do konce sezony," řekl dnes šéf soutěže Peter Mennel.

autor: ČTK | před 26 minutami

Související články