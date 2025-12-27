Cože jsi?! Bývalý Jágrův centr nechápal, hru mu sabotoval vlastní kapitán

Ottawa v prvních týdnech minulé sezony porazila doma St. Louis 8:1. Co se může zdát jako nevýznamné, je v tomto případě zásadní. Kdyby si tehdy odvezli dva body hosté, nejspíš by nikdy nevyšla na světlo historka, která teď baví hokejové fanoušky.
Kanadský útočník Ottawy Claude Giroux byl zkraje onoho klání terčem posměšků televizních komentátorů.
Stalo se mu totiž, co nikdy předtím. On, vyhlášený šikula a centr Jaromíra Jágra za časů ve Philadelphii, působil během přesilovky v první třetině jako ukázkový nemotora.
Při rozehrávce na vlastní modré čáře rozpůlil hokejku vedví. Ve stejném střídaní se mu pak povedlo zlomil ještě jednu hůl, opět při zcela rutinním úkonu.
To už mu přišlo hodně divné.
Měl za to, že si s jeho výzbrojí někdo hrál, a celý rozzuřený křičel na protihráče Braydena Schenna, bývalého parťáka z Philadelphie, kterého považoval za pravděpodobného pachatele.
V tu chvíli zbystřil kapitán Ottawy Brady Tkachuk. Vyhlášenému zapomnětlivci najednou došlo, co se stalo den předtím.
Američan se rozhodl, že trénink Senators okoření vtípkem na Girouxův účet. Vzal tak do ruky pilku a hvězdě, která také ráda šprýmuje, nařízl tři hokejky. Tak, aby to nebylo vidět na první pohled a aby se zlomily i při menší zátěži.
Giroux však na začátku tréninku popadl nepoškozenou hůl, s níž zvládl všechna cvičení, a Tkachuk šel neočekávaně něco řešit s trenérem. Na svůj žertík, plánovaný pro trénink, rozhodně ne pro ostrý zápas, úplně zapomněl.
V utkání proto zpanikařil, když mu došlo, co se děje, a na střídačce si rychle zavolal kustoda. „To já jsem nařízl ty hokejky, je tam ještě jedna, zbav se jí, zbav se jí sakra,“ pověděl mu.
Nevyvedený žertík si původně chtěl nechat pro sebe, ale protože o něm věděli další dva spoluhráči, kteří ho mohli „prásknout“, raději šel ještě v první třetině s pravdou ven.
A Giroux jen nevěřícně zíral. „Vůbec to nedokázal pochopit. Však víte, je to největší profík ze všech profíků,“ přiblížil sportovní hlasatel James Duthie, který historku vylíčil ve své knize Certified Beauties o nevyřčených hokejových příbězích.
Kanadský forvard pak s vlastním kapitánem chvíli vůbec nekomunikoval. „Vždyť se snažíme udělat play off v zatracené NHL!“ pomyslel si jen.
„Byla to taková tichá domácnost,“ prozradil stanici TSN Tkachuk. „Měl jsem obrovské štěstí, že jsme ten zápas vyhráli, protože po první třetině jsem se s ním snažil mluvit, a dělal, jako bych byl neviditelný.“
Vedle vítězství přispělo ke smíru snad i to, že provinilý Tkachuk hned na začátku druhého dějství vstřelil dva góly.
I takové příhody přináší NHL, nejprestižnější hokejová liga, v níž se řeší každičký detail hry a úspěchu je podřízeno vše.
