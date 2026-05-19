Co to sakra je? nevěřili ve Švédsku. Čechům teď závidí matematiku pro čtvrtfinále

3:0 po 13 minutách. Český nástup do pondělního zápasu hokejového mistrovství světa zaskočil vedle trenéra národního týmu Radima Rulíka i švédská média. Ta rozebírala také to, co česká výhra 4:3 znamená pro klíčové čtvrtfinále.
Fribourg (od našeho zpravodaje) – „Česko si v sobotu pořádně zavařilo, když podlehlo slovinskému trpaslíkovi. Takové věci nezůstanou v hokejové zemi jako Česko bez povšimnutí. Každý mohl předvídat, že Češi vyjedou na led s obrovskou touhou to napravit. Jen reprezentace Tre kronor to podle všeho nečekala,“ napsal Hans Abrahamsson ze švédského listu Sportbladet.
Za výkon v prvních 13 minutách severskou reprezentaci řádně ztrhal: „Švédsko nevyhrálo ve vlastním pásmu skoro žádný souboj, nezblokovalo skoro žádný střelecký pokus a nezablokovalo ani jednu hokejku.“
„Bylo to tak strašně špatné, že jsem jen seděl s otevřenou pusou,“ připojil novinář.
Švédové se pak díky prodloužené přesilovce, způsobené Ščotkovým pětiminutovým trestem, dostali dvěma góly zpátky do hry. V necelé polovině utkání pak prohrávali 3:4. A Abrahamsson dál žasl.
„V první půlce jsem si říkal: ‚Co je to sakra za zápas?‘ Po 26 minutách měly oba týmy dohromady 18 střel. Sedm z nich skončilo za brankovou čarou,“ zarazilo ho.
„Magnus Hellberg inkasoval čtyřikrát ze sedmi ran,“ vyčetl švédskému gólmanovi, který nezazářil ani v zahajovacím duelu proti Kanadě.
„Zdaleka není jediným problémem,“ pokračoval na adresu 35letého veterána, „ale úkolem brankáře je chytat puky a vyhrát brankářský souboj – a to se Hellbergovi nedaří. Úspěšnost zákroků hluboko pod 80 procenty po dvou zápasech, to není zrovna lichotivá statistika.“
Proti Kanadě zastavil Hellberg zhruba 81 procent puků, proti Čechům přesně 71,4 procenta. Měl jen deset zákroků.
„Na začátku nám to uteklo. Přišlo mi, že dali pár náhodných gólů. Celkově neskutečně frustrující porážka. Mockrát na nás nevystřelili,“ líčil švédským médiím Hellberg.
Brankář z domácí soutěže, který v předchozích letech marně dobýval zámořskou NHL, nicméně neopomněl ani sebekritiku. „Musím se podívat do zrcadla,“ uznal.
Švédsko šlo do utkání jako jasný favorit, neočekávaná prohra mu ale kazí plány. „Česko získalo velmi důležité tři body a nyní má v boji o druhé místo ve skupině navrch,“ připomněl Abrahamsson.
„Druhé místo už týmu Tre kronor proklouzlo mezi prsty,“ přidal na stránkách deníku Expressen bývalý hokejista a nyní expert Sanny Lindström. „To pravděpodobně znamená čtvrtfinále proti jednomu z dvojice Finsko, Švýcarsko. A to bude těžké.“
Finové i domácí Švýcaři cílí na zlato a ve skupině v Curychu vysoké ambice zatím potvrzují. Ještě se nedostali do problémů, a to ani proti nebezpečným soupeřům.
Čechům se za současné konstelace, kterou je ale třeba ještě stvrdit, rýsuje papírově slabší soupeř. Přinejhorším Američané, obhájci titulu, kteří ale tentokrát přivezli nevýraznou sestavu a zatím se trápí. Švýcarsku podlehli 1:3, Finsku 2:6.
