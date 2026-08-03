Co se to sakra děje? nechápou v Kanadě. Češi připravili velmoci nevídané ponížení

Doma v edmontonské hale Rogers Place, kde jindy nastupuje Connor McDavid, se Kanada chtěla naladit na nadcházející Hlinka Gretzky Cup. S Českem ale v noci na neděli prohrála poměrem, který bez nadsázky šokoval. 0:6. Vysvětlení se hledá těžko.
V relativně nedávné minulosti byly v generálkách zvykem opačné výsledky, tedy výprasky českých mladíků. Proto když oficiální účet kanadského hokeje zveřejnil na síti X konečné skóre, vyrojily se ostré reakce...
„Už to začíná být trapné.“
„Čas na změny.“
„Co se to sakra děje?“
Kolébka hokeje není ve formě už delší dobu. Poslední mistrovství světa nevyhrála v žádné kategorii. Muži, junioři, dorostenci, ženy, dorostenkyně, para hokejisté. Zkrátka nic. Pár medailí sice cinklo, ale zlatá žádná. A to je pro Kanadu málo. To samé únorová olympiáda.
Ani na Hlinka Gretzky Cupu, neoficiálním světovém šampionátu dorostenců, Kanada nebrala poslední zlato. Před rokem v Trenčíně a Brně skončila třetí.
Nyní, kdy se turnaj opět přesunul do Edmontonu, si tak dala za cíl návrat na trůn. Na něm seděla většinu historie, naposledy v letech 2022 až 2024.
V přípravě však po výhře nad Švédskem přišel šok. Od Česka schytali kanadští dorostenci ukázkový debakl, každou třetinu prohráli 0:2.
Na zotavení po předchozím klání přitom měli téměř dva dny. A nastoupili i s největšími zbraněmi, obráncem Landonem DuPontem a útočníkem Alexisem Josephem, kteří možná obsadí první dvě příčky příštího draftu NHL.
Češi v kádru nemají nikoho, kdo by byl už teď považovaný za budoucí hvězdu draftu. Přesto dominovali.
„Takovýhle výsledek?“ podivil se v rozhovoru pro hokej.cz trenér osmnáctky Jaroslav Nedvěd. „Klobouk dolů před kluky, že i za stavu 5:0 nebo 6:0 dodržovali herní plán a blokovali soupeři střely v přesilovce. Byl to kanár, perfektní zápas.“
Na střelecké pokusy Češi vyhráli jen 35:29, ale důležitější je, odkud jdou. Ty kanadské dlouho nebyly nebezpečné. „Po dvou třetinách měla Kanada jednu střelu ze slotu. Připravovali jsme se na to a nepouštěli jsme je tam, takže oni hráli okolo a neměli tutovky,“ pochvaloval si Nedvěd.
S přibývajícími českými brankami začali Kanaďané ztrácet nervy. „Už z toho byli rozhození, nevěděli, co s námi,“ všiml si obránce Dominick Radim Byrtus po své trefě na 3:0 v polovině zápasu. „Zkoušeli nás vyprovokovat různými krosčeky, pozdním dohráním a podobně. My jsme jim to férově vrátili, ale nenechali jsme se vyprovokovat.“
„Pro ně je to trošku ponížení, prohrát s Českem 0:6. My jsme se ale snažili neudělat žádnou blbost a pokračovat v naší hře,“ přidal odchovanec třineckých Ocelářů, který nadcházející sezonu stráví v kanadské juniorce WHL.
O body ovšem půjde až v příštím klání. Češi „Hlinku“ rozehrají v pondělí v devět večer českého času proti Spojeným státům. Poté ve skupině narazí ještě na Německo a Finsko. Dva nejlepší postoupí do semifinále, zbytek čekají nepopulární zápasy o umístění.
Loni Čechům semifinále uniklo, předtím ale dvakrát v řadě brali stříbro. Zlatí byli jedinkrát, deset let nazpět.
„Podle mě všichni v týmu myslí na nejvyšší příčky, na první místo. Tenhle zápas jenom dokázal, že to můžeme vyhrát,“ prohlásil po destrukci Kanady Byrtus.
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