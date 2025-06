Trika pro šampiony skončila i v Nikaragui, dětem zjevně neseděla. Spekulanti zpláčou

Málokdo se nad tím pozastaví. Když hokejisté Floridy nedávno vyhráli Stanley Cup, v podstatě hned dostali mistrovské čepice s logem svého klubu. V šatně pak slavili v totožně laděných tričkách. Rychlost těchto dodávek je ale daná tím, že se vyrábějí předem - i pro nakonec poražené. Platí to také v jiných sportech. Co se pak děje s nepotřebným zbožím?

Fotbalová Sparta letos sice dokráčela do finále MOL Cupu, na vytouženou trofej ale tentokrát nedosáhla. Prohrála v Olomouci 1:3 a vítězný merch putoval zpět do Prahy tak, jak byl na Moravu dopraven - v krabicích.

"Trička pro případ vítězství v lize nebo domácím poháru připravujeme s předstihem, protože finálové zápasy vyžadují rychlou logistiku a není prostor pro dodatečnou výrobu," vysvětluje Pavel Jína, tiskový mluvčí letenského klubu.

Fenomén mistrovského oblečení má kořeny hluboko v minulém století, například se zámořskou NHL je spjatý od konce 80. let a dnes už ho fanoušci berou jako samozřejmost.

Tato praxe nicméně vytváří zákulisní problémy. Řeší je nejen v zámořské hokejové lize, ale i v české extralize. A v celé řadě dalších soutěží - fotbalových, basketbalových nebo třeba baseballových.

"Pokud se titul nebo trofej nakonec nezíská, s kolekcí do prodeje logicky nejdeme. Případné nevyužité předměty recyklujeme, využíváme interně nebo pro charitativní účely. Snažíme se vždy najít řešení, které je smysluplné a zároveň šetrné k životnímu prostředí," dodává za fotbalovou Spartu Jína.

Všechny spojuje jeden hlavní cíl - zajistit, aby se "mistrovské" oblečení poraženého mužstva nedostalo na veřejnost.

"Zavádíte nejrůznější mechanismy a pojistky, abyste zajistili, že se to nestane. Vždy je to ale nervydrásající starost," prozradil před lety stanici Sportsnet výkonný viceprezident NHL pro marketing Brian Jennings.

Za normálních okolností si nepotřebné zboží vezme na starost NHL. V minulosti ho posílala zpět výrobci ke zničení. Třeba letos ho ale odeslala na blíže nespecifikovanou charitu.

Tato praxe je rozšířená i v jiných severoamerických sportech. (Ne)mistrovské věci se skrz neziskovou organizaci odešlou například do rozvojových zemí.

K lidem, kteří nemají tušení, kdo doopravdy vyhrál Super Bowl 2011 nebo 2018, protože americký fotbal nesledují, ale oděv zadarmo jim přijde vhod.

Takové zboží historicky doputovalo do Ugandy, Rwandy, Mongolska, Salvadoru, ale i do chudších evropských zemí, jako je Bosna a Hercegovina, Rumunsko či Ukrajina.

Právě do země již čtvrtým rokem zmítané ruskou agresí zamířila zásilka oblečení z Kansas City. Místní Chiefs měli letos už připravené tisíce triček, mikin a čepic nejen pro hráče, ale také pro fanoušky.

Jenže dvojnásobný šampion NFL na triumf v Super Bowlu nedosáhl a prohrál s Philadelphií 22:40. Aby se oblečení dostalo do těch správných rukou, o to se stará nezisková organizace Good360, se kterou NFL spolupracuje již téměř dvacet let.

Mezi zámořskými fanoušky mimochodem koluje vtip, že Buffalo Bills jsou v alternativní, africké realitě jedním z nejúspěšnějších klubů v historii amerického fotbalu. Jaká je skutečnost? Bills v 90. letech dokázali prohrát finále Super Bowlu čtyřikrát po sobě a stále čekají na premiérový triumf.

Konkrétně zaznamenaný je díky novináři Aaronu Kaplowitzovi osud triček New England Patriots z roku 2007. Mužstvo vedené legendárním Tomem Bradym tehdy málem uhrálo dokonalou sezonu s 19 vítězstvími a žádnou porážkou. Málem. Rozhodující klání o Super Bowl prohrálo.

Trička hlásající bilanci "19-0" se však vytiskla. A skončila v neznámé nikaragujské vesničce. Na dětech, kterým oblečení původně určené osvaleným sportovcům očividně nesedělo.

Espero que los del Leverkusen no hayan impreso camisetas con la "Temporada Perfecta" como hicieron los Patriots en 2008 y que acabaron repartidas en colegios de huérfanos de Nicaragua. pic.twitter.com/D8KDCqPNqM — Pedro Torrijos (@Pedro_Torrijos) May 22, 2024

Oblečení, které nikdy oficiálně nejde do prodeje, se každopádně stává vysněnou kořistí sběratelů a fanoušků. Tričko, čepici či mikinu s neplatným potiskem není ve Spojených státech jednoduché sehnat, organizace napříč sporty se snaží udržet zboží určené pro charitativní účely mimo dosah spekulantů.

Dávají si velký pozor, aby se neopakovala situace stará dva roky, kdy se na e-Bay objevil inzerát nabízející "mylně" vítězný dres Cincinnati Bengals za 10 000 dolarů.