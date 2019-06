Pokud Číňané zaplatí, budou hrát v Česku hokejovou druhou ligu. Věří Jágrovi a Kladnu

před 18 minutami

Pokud Číňané pošlou na účet Českého hokeje včas domluvený obnos peněz, rozroste se třetí nejvyšší česká hokejová soutěž v nadcházející sezoně o mužstvo China Golden Dragon. Asijská strana věří, že jí spolupráce s Čechy a klubem Jaromíra Jágra pomůže v přípravě na domácí olympiádu v roce 2022.

Během letošního MS v Bratislavě rozhodla Mezinárodní federace ledního hokeje (IIHF) o tom, že Číňané budou mít start na olympiádě v Pekingu zajištěný automaticky. Přestože na mistrovství světa hrají až ve čtvrté výkonnostní úrovni proti soupeřům jako Austrálie nebo Španělsko.

Všemi možnými způsoby se tedy v Číně pokoušejí o zkvalitnění hokejové reprezentace a popularizaci sportu, který v nejlidnatější zemi světa vůbec nepatří mezi tradiční. Jedním z těchto způsobů má být od příští sezony účast Číňanů v české hokejové druhé lize a sbírání nových poznatků.

"Olympiáda je vzdálený cíl. Bližším je postup do vyšší divize MS. Bude zajímavé čínský tým ve druhé lize sledovat," říká bývalý útočník Josef Zajíc starší, který patří do skupiny lidí, jež projekt China Golden Dragon zaštiťuje z české, potažmo kladenské strany. Jde totiž o iniciativu Kladna.

Majitel kladenského klubu Jágr byl na konci dubna mimo jiné také s prezidentem Českého hokeje Tomášem Králem na cestě v Číně, kde dohoda vznikla. Nyní už se čeká jen na splnění závazku od Číňanů, kteří mají do konce června poslat českému svazu domluvenou částku.

"Už to stojí a padá jen na tom, jestli přijdou peníze," prohlásil Král s tím, že přesnou částku možná bude moct uveřejnit po souhlasu čínské strany. Zatím prozradil, že se jedná o injekci vyšší než v řádu statisíců, ze které by profitovaly především kluby hrající třetí nejvyšší soutěž.

Kladno spolupracuje s čínským hokejem delší dobu

Zajíc nezastírá, že velkou roli v celém projektu sehrála Jágrova osoba. "O tom se nemusíme bavit, je to hokejová ikona a opravdu dobrá značka. Každý, kdo se v Číně zajímá o hokej, zná jeho jméno," popisuje.

"Do Číny jezdí osobnosti jako Wayne Gretzky nebo trenér Mike Keenan. Vytváří pozice pro své kolegy a já říkám, že kolonizují čínský hokej. Teď máme tu možnost i my a pro kluby druhé ligy by to byla úžasná podpora. Žádný manažer nenajde peníze jen tak na ulici," pokračuje Zajíc.

Zapojení Číňanů do české ligy bere jako vrchol dlouhodobé spolupráce. "Začínalo se malými krůčky, dělali jsme kempy pro čínské děti. V Číně jsme prezentovali filozofii českého hokeje a snahu dostat se zpátky na medailové pozice. Různé delegace jezdily k nám," vysvětluje Zajíc.

Čína nemá vlastní hokejovou soutěž, a proto se zatím snaží pozvednout svůj hokej na základě impulzů ze zahraničí. Čínský klub Kunlun hraje od roku 2016 v KHL, v nižší ruské VHL najdeme mužstvo Pekingu, ženský tým Šen-čenu působí zase v kanadské CWHL.

Golden Dragon by měl v příštích měsících měřit síly se soupeři typu Příbrami, Kolína, Písku nebo Kobry Praha. "Číňané tady budou mít spoustu tréninků a věřím, že by mohli hrát od půlky tabulky nahoru. Budou natrénovaní a soupeře bude stát dost sil, aby je porazili. Ale nechci hádat, sám jsem zvědavý," podotýká Zajíc.

Šejba jako trenér, domácí zápasy ve Slaném

Z české strany by měl čínskému týmu pomáhat jako hlavní trenér Jiří Šejba, mistr světa z roku 1985. Také Zajíc řeší sportovní záležitosti. "Máme tým čtyř nebo pěti lidí a naše role jsou smíšené. Relativně budu pracovat jako sportovní manažer, trenér, asistent a podobně," říká.

Číňané budou trénovat v Kladně a domácí zápasy v druhé lize odehrají ve Slaném namísto původně avizovaného Berouna. Do play off se už nezapojí, v Česku budou hrát do konce ledna a v rámci rozdělení druhé ligy na tři devítičlenné části jsou zařazeni do skupiny Střed.

Dva a půl roku před olympijskými hrami v Pekingu je těžké soudit, ale podle Zajíce by se mohli v Česku ukázat hráči, kteří budou později patřit do olympijského výběru. Určitě by měli být základem pro mužstvo, které pojede na příští MS divize II, kde bude chtít Čína bojovat o postup.

"Směrem k MS by se měl tento tým doplnit o hráče z Kunlunu, VHL a juniorské KHL," odhaduje Zajíc, který už nyní registruje zvýšený zájem ostatních druholigových klubů o přátelské zápasy s Golden Dragonem.

"Věřím, že se diváci rádi přijdou podívat a budou zvědaví. Číňané hrají fair play, při zápase projevují respekt a je velmi zajímavé sledovat, jak se chovají k soupeřům nebo divákům. Těžko se to popisuje, je potřeba přijít na stadion," zve bývalý hráč Kladna a vítěz extraligy s Trenčínem.

Zajíce potěšilo, že se na kladenském stadionu našlo pro čínské hosty místo. "Je to nelehké, ledových ploch je obecně málo. Ale my pokorně čekáme, až zbude místo, nikomu led nebereme. Je důležité, abychom pro jeden strom nepřehlédli les. Z projektu bude těžit i Kladno," tvrdí.

Pokud tedy čínská strana splní ekonomickou podmínku Českého hokeje, měl by se tým China Golden Dragon od začátku července připravovat na třítýdenním kempu ve Slaném a následně se přesunout do Kladna.

"Řešíme krok za krokem a den za dnem. Momentálně jsme závislí na tom, aby Čína dodržela podmínku, kterou stanovil svaz," uzavírá Zajíc.