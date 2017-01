Čína má obrovské možnosti, hlásí Marcinko. Musí si zvykat na smog či dopravu bez pravidel

před 1 hodinou

Když slovenský útočník Tomáš Marcinko dorazil do Pekingu, zaskočily ho všudypřítomné zácpy a smog. V Rudé hvězdě Kunlun však nemá nač žehrat, alespoň po sportovní stránce. Nový čínský klub, který tvoří hokejisté z devíti různých zemí, má v Kontinentální lize na dosah postup do play-off, což leckdo nečekal. "Těžko říct, jestli je to nad plán. Před začátkem sezony se vytvořil úplně nový tým, takže se dlouhodobý plán moc neřešil," říká Marcinko v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

I když nehrajete v šanghajském "vyhnanství", ale doma v Pekingu, dost vám kolísá návštěvnost. Při poslední domácí sérii jednou dorazilo přes sedm tisíc lidí, jindy jen dva tisíce. Čím to je?

Mám pocit, že záleží na tom, jaký den zrovna hrajeme. O víkendu chodí víc lidí, přes týden asi méně. Samozřejmě jde také o to, proti komu hrajeme.

Jací jsou Číňané hokejoví fanoušci?

Pomalu se do toho dostávají, ale s hokejovými fanoušky v Evropě to nejde srovnávat. Tak jako tak jsme rádi za každou návštěvu.

Co vás první týdny v Číně nejvíc překvapilo?

V Pekingu hlavně zácpy a později smog. Město je obrovské a všude je strašně moc lidí bez ohledu na den nebo čas.

Peking nabízí dost turistických atrakcí. Co z čínské kultury jste zatím stihl poznat?

Měli jsme možnost vidět Zakázané město, náměstí Nebeského klidu nebo Velkou čínskou zeď, která je asi hodinu od města. Šanghaj je modernější a víc připomíná Evropu. Obě města ale určitě mají co nabídnout.

Místní kulinářské speciality jste ochutnal?

Ochutnávky už samozřejmě byly, třeba tradiční pekingská kachna je výborná. Výběr jídla je tu fakt velký, takže není problém se dobře najíst.

Necítil jste se někdy v nebezpečí? V některých částech Pekingu není angličtina zrovna rozšířená, což asi dost ztěžuje komunikaci.

V nebezpečí určitě ne. Kultura a zvyky jsou tu ale odlišné, takže na některé věci si musíte zvykat, přizpůsobit se. Angličtina v Pekingu opravdu moc neletí, ale třeba Šanghaj je v tomhle směru úplně v pohodě.

Na které věci si musíte zvykat?

Je jich víc, těžko vypíchnout něco konkrétního, každý den je to něco jiného.

Co vám utkvělo v paměti nejvíc?

Například v dopravě je to chaos. Lidé jezdí bez pravidel a všude je milion aut. Přesto moc nedochází k nehodám.

Je "oficiálním" jazykem vaší kabiny angličtina, jako tomu bylo například u pražského Lva? A učíte se čínštinu?

Určitě angličtina. Máme tu fakt hodně národností, takže se člověk i nějakému jazyku přiučí. S čínštinou je to ale těžké, moc se tady nepoužívá.

Je znát, že Kunlun vznikl i kvůli čínské olympiádě v roce 2022? Účastníte se nějakých akcí na rozvoj či propagaci hokeje?

Rok 2022 je ještě relativně daleko a hokej je tu pořád v plenkách. Jen díky KHL a Kunlunu ale určitě dojde k rozvoji. Když se lidé v Číně pro něco nadchnout, nemají problém toho dosáhnout, protože tahle zem má obrovské možnosti.

Chtěl byste v Číně zůstat?

Zatím jsem tohle téma neřešil, soustředím se na sezonu a doufám, že dobře dopadne. Smlouvu budu řešit po sezoně, věřím, že agent přijde s něčím zajímavým.

Do Číny jste odcházel z Pardubic, které jsou v extralize poslední a udělaly radikální změny. Co na to říkáte?

Nebudu skrývat, že jsem si Pardubice dost oblíbil. Sleduju je hodně často, takže jsem si samozřejmě všiml změn. Doufám, že se věci obrátí k lepšímu a závěr sezony klubu vyjde. Kluci na to rozhodně mají, na dálku jim držím palce. Určitě to zvládnou.

autor: Daniel Poláček | před 1 hodinou

