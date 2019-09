Akorát živíme Američany. Ostuda čínské Rudé hvězdy vyostřila v Rusku debaty

Rudá hvězda Kunlun odstartovala v hokejové Kontinentální lize tak ostudně, že od soutěže dostala pokutu. V Rusku teď vášnivě debatují, jestli čínský projekt vůbec má smysl.

"Tarktor z HKL." Možná vám na tom něco nesedí. Podle Číňanů je ale vše v pořádku. Ceduli právě s tímto popiskem přilepili na autobus hokejistů Traktoru Čeljabinsk, kteří měli nárok na přepravu po Pekingu, kde zrovna hráli.

Normálně by nad tím většina mávla rukou. "Jen překlep," řekla by si. Jenže Kunlun chybuje pravidelně. Přestože nejvyšší ruskou ligu hraje čtvrtým rokem.

Pořádnou neplechu vyvedl zkraje letošního ročníku. Kvůli výročí založení Číny nehrál v obsazené pekingské aréně, ale v Šen-čenu, kde na hokej očividně nebyli pořádně připravení. Přitom tam předloni v rámci přípravy nastoupila mužstva NHL.

Rudá hvězda sportovně nezklamala. Ufu porazila 4:3 po nájezdech, k čemuž asistencí přispěl český bek Andrej Šustr. Průšvih měla kvůli komickému průběhu zápasu.

Dvířka na trestnou lavici pořádně nefungovala. Ledovou plochu v mizerné kvalitě zastřela mlha. Brány se viklaly.

Každé vyloučení přineslo nečekaně dlouhou přestávku, a to kvůli nekvalifikovanému personálu u časomíry, který mnohdy reagoval jen netečným úsměvem. Rozhodčí museli ve finále komunikovat tak, že psali na papír, kdo byl vyloučený a na jak dlouho.

Mnoho lidí však tragikomické představení nesledovalo. Podle oficiálních údajů přišlo do 18tisícového stánku pouze 3 500 diváků. Při odvetě o den později ještě méně: 2 800. Neoficiální zdroje, včetně agentury TASS, však psaly o osmi stovkách.

Lize, která kdysi chtěla konkurovat zámořské NHL, tak došla trpělivost. Kunlunu za nezvládnuté pořadatelství úvodních duelů udělila nespecifikovanou pokutu.

Rudá hvězda zápasí s diváckou přízní dlouhodobě. Poslední dva roky průměrně láká kolem dvou a půl tisíc lidí, což je nejhorší číslo v soutěži. Nezáří ani sportovně. Napoprvé sice vybojovala play off, jenže od té doby trčí v suterénu.

Rusové si proto pokládají logickou otázku: "Má Kunlun v KHL smysl?"

Jedním z nejhlasitějších kritiků čínského projektu je dvojnásobný olympijský vítěz Alexandr Koževnikov. "Jsem skeptický od samého začátku," říká serveru Sport24.ru. "Potřebují v Číně hokej? Potřebují ho rozvíjet? Mají jinou mentalitu, hokeji nikdy nefandili. Ještě dlouho nebudou mít žádné pořádné hráče. Když už jsme ale tenhle klub přibrali do ligy, měli by za něj hrát Rusové. Jenže z nějakého důvodu tam nastupují cizinci. Je to akorát krmítko pro Kanaďany a Američany, takže nevím, k čemu Kunlun potřebujeme."

Za Rudou hvězdou aktuálně nastupuje jediný (nenaturalizovaný) Číňan. Českou stopu tvoří Šustr a brankář Šimon Hrubec. Jednoho zástupce má Finsko a Slovensko. Z Kanady a Spojených států pochází dohromady hned 20 hráčů.

Výrazná převaha zámořských posil vadí také bývalému útočníkovi Andreji Nikolišinovi.

Když má odpovědět, k čemu je Kunlun dobrý, zamýšlí se: "Jestli bylo cílem zvýšit v Číně zájem o hokej, tak je třeba říct, že lidé na tribuně nejsou už tři roky. Vidíme tam 800 lidí. Chodí kamarádi a příbuzní - jako na pohřeb. Ohledně popularizace děláme něco špatně. Další otazníky jsou kolem víz a letů."

"Celé je to o olympiádě," pokračuje Nikolišin. "Číňané potřebují před hrami zvednout zájem o hokej, a tak intenzivně naturalizují a trénují sportovce, aby je zabudovali do reprezentace. V tomhle kontextu smysl Kunlunu chápu."

Nikdo zatím nedokáže říct, zda Rudá hvězda setrvá v Kontinentální lize i po zimních hrách v Pekingu 2022. Je možné, že komunistický režim pak zaměří pozornost jinam.

"Pokud jde o návštěvnost, hokej čínské fanoušky očividně nezaujal, ale jinak mu stát věnuje velkou pozornost, pozval třeba zahraniční experty," vykládá někdejší kouč ruské dvacítky Vladimir Pljuščev. "Může se divácký zájem dostavit později? Nikdy nevíte. V Číně kdysi moc nehráli fotbal a nedělali krasobruslení, ale teď v těchto sportech patří k lídrům."