Chvíle hrůzy na turnaji juniorů. Hráč Pardubic dostal bruslí do krku, zápas se nedohrál

Sedmnáctiletého slovenského útočníka Matúše Válka zasáhl v sobotním utkání na turnaji hokejových dvacítek v Nyköpingu jeden z českých hráčů bruslí do krku. Zápas byl kvůli vážnému zranění pardubického hokejisty v 15. minutě předčasně ukončen. Uvedl to server hokej.cz. Podle slovenského svazu je Válkův stav stabilizovaný a hráč je v nemocnici mimo ohrožení života.
Čeští junioři vedli v zápase 1:0 díky gólu Matěje Pekaře z druhé minuty. V 15. minutě Válek uspěl na vhazování, ale pak přes něj podle hokej.cz spadl Viktor Šámal a nechtěně mu způsobil bruslí řeznou ránu na krku. Slovenský útočník okamžitě odjel na střídačku, kde mu poskytli první pomoc.
"Díky uvědomělé reakci hráče a rychlému zásahu zdravotního personálu i členů realizačního týmu slovenské reprezentace byl hráč urychleně převezen do nemocnice. Aktuálně je stabilizován a mimo ohrožení života," uvedl slovenský svaz na svém webu.
"Vzhledem k obrovskému šoku pro celý tým, vážnosti situace a zdraví hráče, které je vždy na prvním místě, se oba týmy dohodly na předčasném ukončení utkání."
Bratislavský rodák Válek je odchovancem tamního Slovanu. Svůj talent už druhou sezonu rozvíjí v Pardubicích, v jejichž dresu loni v říjnu debutoval v extralize v 16 letech.
Další starty přidal v tomto ročníku, v němž nastoupil do sedmi zápasů, v kterých nebodoval. Hraje také za pardubickou juniorku. V květnu získal se slovenskou osmnáctkou stříbro na domácím mistrovství světa.
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