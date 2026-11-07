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Sport

Chvíle hrůzy na turnaji juniorů. Hráč Pardubic dostal bruslí do krku, zápas se nedohrál

ČTK
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Sedmnáctiletého slovenského útočníka Matúše Válka zasáhl v sobotním utkání na turnaji hokejových dvacítek v Nyköpingu jeden z českých hráčů bruslí do krku. Zápas byl kvůli vážnému zranění pardubického hokejisty v 15. minutě předčasně ukončen. Uvedl to server hokej.cz. Podle slovenského svazu je Válkův stav stabilizovaný a hráč je v nemocnici mimo ohrožení života.

Nick Malík, Matúš Válek, hokejista, sportovec
Brankář Nick Malík z Plzně a Matúš Válek z PardubicFoto: Vostárek Josef – ČTK / Vostárek Josef
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Čeští junioři vedli v zápase 1:0 díky gólu Matěje Pekaře z druhé minuty. V 15. minutě Válek uspěl na vhazování, ale pak přes něj podle hokej.cz spadl Viktor Šámal a nechtěně mu způsobil bruslí řeznou ránu na krku. Slovenský útočník okamžitě odjel na střídačku, kde mu poskytli první pomoc.

"Díky uvědomělé reakci hráče a rychlému zásahu zdravotního personálu i členů realizačního týmu slovenské reprezentace byl hráč urychleně převezen do nemocnice. Aktuálně je stabilizován a mimo ohrožení života," uvedl slovenský svaz na svém webu.

"Vzhledem k obrovskému šoku pro celý tým, vážnosti situace a zdraví hráče, které je vždy na prvním místě, se oba týmy dohodly na předčasném ukončení utkání."

Bratislavský rodák Válek je odchovancem tamního Slovanu. Svůj talent už druhou sezonu rozvíjí v Pardubicích, v jejichž dresu loni v říjnu debutoval v extralize v 16 letech.

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Další starty přidal v tomto ročníku, v němž nastoupil do sedmi zápasů, v kterých nebodoval. Hraje také za pardubickou juniorku. V květnu získal se slovenskou osmnáctkou stříbro na domácím mistrovství světa.

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