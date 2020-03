Chomutov propustil všechny starší hokejisty, svaz přitom nabádá k domluvě

Vedení Českého hokeje doporučilo klubům extraligy a první ligy, aby nevypovídaly hráčské smlouvy z důvodu omezení vyvolaných pandemií nového typu koronaviru. V dopise kluby nabádá k řešení předpokládaného snížení odměn oboustranně přijatelnou dohodou.

K předčasnému ukončení kontraktů u některých hráčů dosud sáhly extraligový Mountfield Hradec Králové a prvoligové kluby Vsetín, Prostějov a Chomutov.

"Stejně jako celá země čelíme historicky bezprecedentní situaci, jejíž ekonomické důsledky se nevyhnou ani hokeji," uvedl prezident Českého hokeje Tomáš Král.

"Řešit je bude muset svaz, kluby i hráči, přičemž jediná cesta spočívá v jednáních a hledání smysluplných kompromisů. Problémy, které před námi stojí, nejsou jednoduché, ani v nejmenším ovšem nepochybuji, že na základě solidarity, vzájemné závislosti a jednoty hokejového prostředí se s nimi vyrovnáme," uvedl Král.

V dopise, pod kterým jsou podepsáni Král s ředitelem Tipsport extraligy Josefem Řezníčkem, byly doporučeny klubům modelové příklady postupu při hledání dohody na březen a duben. Jde o zachování odměny v plné výši hráčům, u nichž její měsíční výše nepřesahuje 50.000 korun, a snížení odměny o polovinu u těch hráčů, kteří pobírají odměnu vyšší. Ani v jejich případě by však měsíční odměna neměla klesnout pod 50.000 korun.

Při uzavírání nových smluv doporučilo vedení soutěže klubům a hráčům, aby byla výše odměny vázána na reálné zahájení dalšího ročníku. Do té doby by mohla být upravena podle modelu domluveného pro měsíce březen a duben s tím, že od začátku soutěží bude vyplácena v plné výši včetně doplacení rozdílu, který případně vznikl na začátku sezony.

"Jedná se o doporučení, vyplývající z názoru řídícího orgánu soutěží. Podrobnosti smluvních vztahů včetně výše odměny, zmiňované v modelovém příkladu, se odvíjejí od možností jednotlivých klubů a jejich úprava je ve výlučné kompetenci obou smluvních stran, klubů a hráčů," uvedli zástupci vedení.

Chomutov propustil hráče starší 22 let

Některé kluby využily bod v hráčské smlouvě, kde stojí, že klub může kontrakt vypovědět z důvodu zásahu vyšší moci či přerušení ligy. V Hradci Králové se rozloučili s pěticí hráčů, kterým končily smlouvy. Byli to obránci Oskars Cibulskis, Oscar Eklund, Tomáš Linhart, Petr Šidlík a útočník Lukáš Žejdl.

V Prostějově, kterému skončila sezona po nepostupu do play off ještě před zavedením opatření souvisejících s pandemií, například sáhli k vypovězení kontraktu útočníka Tomáše Divíška. A to krátce poté, co mu klub vystrojil na ledě rozlučku s kariérou.

Chomutov se k nim připojil dnes. Rozloučil se se všemi hráči z kádru narozenými v roce 1996 a dříve. "Jsme si vědomi, že náš krok vyvolá řadu emocí. Můžeme všechny ubezpečit, že z něj nemáme radost, ale pro budoucnost hokeje v Chomutově se bohužel jedná o jediné možné řešení, k němuž jsme jednomyslně došli po dlouhé debatě," uvedlo na klubovém webu vedení Pirátů.

"Zrušení play off nám výrazně seškrtalo plánované příjmy. Pokud bychom na to nereagovali, mělo by to pro klub existenční důsledky. Rozhodně nám nedělá radost, že musíme v zájmu budoucnosti klubu využít klauzuli smlouvy o vyšší moci, ale jiná cesta bohužel v tuto chvíli pro nás není," doplnili zástupci Chomutova.

Proti takovému postupu se už ohradila Česká asociace hokejistů (CAIHP) a chystá se učinit kroky ke zneplatnění těchto výpovědí u smírčí komise Českého svazu ledního hokeje a případně u soudu. V hledání vzájemné dohody chce také pomoci.

"Asociace oceňuje přístup vedení Českého hokeje, které zaslalo klubům dopis s doporučeními ohledně jejich smluvních vztahů s hráči. CAIHP je připravena v této záležitosti pomoci a být účastna vyjednávání dohod, s nimiž budou spokojeny obě strany," řekl ČTK prezident výkonného výboru CAIHP Libor Zbořil.