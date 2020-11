Smutná oslava jubilea. Kaňka zůstane, ale chceme povstat jako Vsetín, říká šéf Pirátů

V pondělí uběhlo přesně 75 let od založení hokejového klubu v Chomutově. Před třemi lety to Piráti dotáhli až do semifinále extraligy, ale po obrovských finančních problémech a krachu spadli do krajské soutěže. Nové vedení chce značku očistit a pomoc mu nabídli zvuční hráči Angel Krstev či Ivan Huml.

Momentálně však nepomáhá nikdo, neboť i krajské hokejové ligy nadále stojí. A tak sešlo i z plánované oslavy tři čtvrtě století klubu.

"Chtěli jsme uskutečnit výroční utkání mezi partou KLH Chomutov, jež hrála ještě na starém zimním stadionu, a týmem, který vybojoval postup do extraligy a hrál už v nové aréně. Snad se k tomu budeme moct vrátit před koncem sezony," doufá předseda klubu Daniel Badinka.

Chomutov postoupil do extraligy po dlouhé snaze před osmi lety a po dvou sezonách na jeden rok opět sestoupil do první ligy. V roce 2015 se vrátil silnější, v následující sezoně si zahrál čtvrtfinále play off a ročník 2016/17 korunoval postupem do semifinále přes silný Třinec.

Piráty vedl bývalý kouč národního týmu Vladimír Růžička, zahrály si za ně hvězdy jako Roman Červenka, Michal Vondrka nebo Ján Laco. Ale už ve zmiňovaných úspěšných sezonách prosakovaly zprávy o mizerné platební morálce. Hráčům se neplatilo. A když, tak pozdě.

V dalších letech už se nedařilo ani sportovně, neudržitelná situace pak splaskla loňským sestupem po barážových patáliích s otravou jídlem.

Bez licence bylo prioritou udržet mládež

Chomutov přišel o většinu hráčů, nasmlouval s nimi splátkové kalendáře a v první lize chtěl začít nanovo. Jenomže pohledávky neplnil. Namísto srovnání dluhů a postupné stabilizace se chtěl honem vrátit mezi elitu. Nakupoval další zahraniční hráče a skončil v insolvenci.

Nové vedení v podobě zapsaného spolku se šéfem Badinkou už licenci nutnou pro účast v první lize neuhájilo. Hráčům nabídlo 30 procent ze starých pohledávek (celkově jim Piráti dlužili kolem 11 milionů korun), avšak ti odmítli. A tak severočeský klub zmizel z mapy profesionálů.

"Věřil jsem, že se s hráči domluvíme a licence nám zůstane," vrací se k jednáním Badinka. Ale věřitelé z řad hokejistů neviděli důvod, proč tímto způsobem Chomutovu pomáhat, podvolit se a získat jen malou část byť jinak nedobytných pohledávek. Nové vedení mělo jen malou šanci.

"Krajský svaz, který řídí krajskou ligu, počkal, jak naše situace dopadne a držel nám místo. Domluvili jsme se s ním, že nebudeme zřizovat nový klub po krachu akciové společnosti, ale pojedeme jako zapsaný spolek," vysvětluje Badinka administrativní náležitosti pádu na nejnižší úroveň.

Chomutovská mládež přitom zůstala na dřívějších pozicích a junioři i dorostenci nadále hrají nejvyšší soutěže. "Bylo naší prioritou zachránit mládež, protože kdyby padla, zvedal by se hokej v Chomutově jen horko těžko. Mládež nemá podmínku, že seniorský tým jejího klubu musí hrát profesionální soutěž," popisuje šéf klubu.

Kdo měl ambice proniknout do extraligy, ten z juniorky kvůli pádu áčka do krajské soutěže odešel, ale perspektiva pro mladší hráče nemusí být nutně tak špatná. Dospělí Piráti se chtějí co nejdříve vrátit do první ligy.

Kraj? Výzva pro staré pardály

A na pomoc jim přišli ostřílení bardi, kteří pamatují éru starého KLH nebo kteří zažili i extraligové časy. Angel Krstev strávil v Chomutově dvě sezony, Ivan Huml byl tahounem při cestě do semifinále před třemi lety. Dále figurují v kádru Pirátů zkušení prvoligoví borci jako Jakub Chrpa, Jaroslav Kůs či Kamil Charousek.

S tímto celkem by měl Chomutov krajskou ligu o šesti týmech prolétnout a rychle postoupit do druhé ligy, kde potom chce usilovat o další posun.

"Akciová společnost zkrachovala. Co se děje v ní, to my neřešíme. Jako zapsaný spolek rovnáme závazky vůči městu a připravujeme klub k cestě zpátky nahoru. Naším cílem je vrátit se do první ligy," hlásí Badinka.

Krajskou ligu rozjel Chomutov před zastavením dvěma výhrami. "Mrzí mě, že se teď nehraje, nemůžeme ani trénovat a srazí nás to zpět na začátek," říká devětatřicetiletý obránce Krstev. "Cítili jsme se na ledě dobře, hokej už začínal nějak vypadat," podotýká.

Když slyšel o restartu Pirátů, s pomocí neváhal. "S klukama, kteří odsud jsou nebo tady dříve hráli, jsme se semkli a přiložili ruku k dílu. Máme rádi hokej a výzvy, zjistili jsme, že nás to nakoplo a začalo hodně bavit," vypráví urostlý bek, který hrál v první lize naposled v roce 2016. Od té doby se chodil sklouznout v krajské lize za kadaňské béčko.

Že ani po případném postupu nebude o Piráty kvůli chmurné minulosti zájem? To si Krstev nemyslí. "Nikdy nevíte, co bude, zvlášť v dnešní době. Ale pokud teď vedení ukáže správnou cestu, může jít Chomutov nahoru. Je fajn, že se toho někdo chopil," těší juniorského mistra světa.

Ani Vsetín dnes není špatná destinace

"Platíme závazky městu, které jsme převzali. Pokud půjdeme nahoru a pokud bude všechno fungovat, věřím, že jméno klubu očistíme. Kaňka tam zůstane, ale ani o Vsetínu teď nikdo nemluví ve smyslu, že dříve zkrachoval, není to špatná destinace," srovnává Badinka.

Piráti se chtějí ode dna odrazit do nové éry. "Je to nová etapa. Zejména u hráčů, kterým akciová společnost dluží, pachuť zůstane, to je jasné. Ale společnosti krachují a něco nového se rodí," pokračuje šéf Chomutova.

"Mrzí mě, že to došlo tak daleko. V mých očích se situace dala řešit jinak a dříve. Dalo se to korigovat a bylo by to lepší, než když to v Chomutově ze dne na den skončilo," naznačuje Krstev finanční předimenzování Pirátů v posledních letech.

Přestože teď dospělý tým Chomutova nefunguje na profesionální bázi, dále hraje zápasy v moderní Rocknet aréně. S multimediální kostkou, s ohňovými efekty při nástupu hráčů, což je pro krajskou ligu naprosto nezvyklé. Nicméně Badinka i Krstev v tom vidí smysl.

"Chceme všechny naladit na stejnou vlnu, že patříme výše. Krajská soutěž nemá tolik zápasů, peníze na provoz těchto věcí jsme zajistili. Nechtěli jsme na tom šetřit, aby to nějak usnulo. Kdybychom v aréně méně svítili a podobně, bojovná nálada by opadla," soudí Badinka.

"Chomutov chce v tomto udržet pro diváky komfort a ukázat, že to myslí s vizemi postupu vážně. Chtějí dokázat, že v kraji dlouho nebudou," chápe Krstev, který si v extralize zahrál i za Liberec, Spartu či Slavii.

A hokejoví příznivci v Chomutově dali jasně najevo, že na Piráty vůbec nezanevřeli. Na letní přátelský zápas proti druholigovému Chebu i první domácí utkání v kraji proti Lovosicím přišla maximální možná tisícovka.

"Navíc vybrali na hokej v Chomutově 400 tisíc korun," vyzdvihuje šéf Badinka. "Chceme pro ně udržet servis, na který byli zvyklí v extralize a první lize. Jejich podpory si nesmírně vážíme, v krajské lize je to rarita. Teď je na nás, abychom udělali první krok a postoupili," přidává.

"Byla by ohromná škoda, kdyby hokej v tak hokejovém městě zanikl," doplňuje Krstev. Jedním dechem dodává, že už se nemůže dočkat, až se soutěž znovu rozjede. "Už aby to bylo. Ale přiznávám se, že se teď skoro neudržuju. Návrat bude hodně těžký," pousměje se bývalý reprezentant.

Ještě větší problém to znamená u mládeže. "Zdraví kluci sedí doma a nemohou se věnovat sportovním aktivitám. Je to moc špatné a vůbec takový zákaz nechápu," zlobí se Badinka.