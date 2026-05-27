Chodí s českou hrdinkou, osobně ho formoval Jágr. Finy táhne megastar ruského původu

Předchozí dvě sezony končil se Stanley Cupem nad hlavou, jako kapitán floridské vítězné mašiny. Teď je Aleksander Barkov po deseti letech na mistrovství světa a v zítřejším čtvrtfinále bude pro český tým největší hrozbou. Jinak má přitom 30letý finský lídr k Česku mimořádně vřelý vztah.
Má ruské jméno a také ruské občanství, ale narodil se ve finském Tampere.
Barkovův otec byl rovněž hokejista, třikrát reprezentoval Rusko na MS. V 90. letech však působil v Tappaře a celou rodinu do Finska přestěhoval. Aleksander v Tampere vyrostl a už v 16 letech nastupoval ve finské lize.
V roce 2013 z něj Florida udělala dvojku draftu NHL, Barkov přišel na řadu hned po Kanaďanovi Nathanu MacKinnonovi.
Okamžitě naskočil do NHL a ve své druhé sezoně v Panthers se potkal s legendárním Jaromírem Jágrem. Čech tehdy zažíval poslední skvělé roky v zámoří a mladého Barkova vytáhl nahoru.
„Když k nám přišel, posunulo to moji hru na úplně jinou úroveň,“ vyprávěl Fin. „Je to jeden z nejdůležitějších hráčů mojí kariéry,“ přiznával.
Formace s křídly Jágrem, Kanaďanem Jonathanem Huberdeauem a Barkovem na centru byla postrachem. Floridu, která v té době patřila tradičně mezi nejslabší týmy NHL, dotlačila na jaře 2016 do play off.
Barkov stihl v tom roce ještě získat s Finy stříbrnou medaili na MS v Moskvě, od té doby se na světovém šampionátu deset let neukázal. Až teď ve Švýcarsku.
V roli kapitána potáhne Finy do čtvrtfinále proti zemi, ke které má vřelý vztah nejen díky dřívější spolupráci s Jágrem. Už delší dobu tvoří pár s českou tenistkou Marií Bouzkovou.
Stejně jako Barkov strávil celou svou dosavadní kariéru v NHL u Panthers, tak o tři roky mladší Bouzková žije na slunné Floridě od svých deseti let, kdy zde nastoupila do vyhlášené tenisové Bollettieriho akademie.
Když se Barkov začal při některých zápasech objevovat v jejím boxu, rozjely se spekulace o jejich vztahu. Vloni už o něm Češka mluvila otevřeně.
„Jezdí i na Wimbledon a na turnaj v Miami. Necítím před ním nervozitu, naopak jsem klidnější,“ popisovala Bouzková před rokem v létě, když před zraky finského přítele vyhrála turnaj WTA v Praze.
Barkovovi tehdy ve finštině děkovala, že byl u toho. Nedávno oznámila, že i letos v červenci by ji měl do Prahy přijet podpořit.
„Jezdí sem rád. Česko má obecně rád, má na to taky hezké vzpomínky z hokeje. Má rád i českou kulturu, těší se na to. Navíc v týdnu, kdy se turnaj hraje, mám narozeniny, takže je to dva v jednom,“ řekla jedna z českých hrdinek dubnové kvalifikace Poháru Billie Jean Kingové.
Tehdy zároveň mimoděk prozradila, že Barkov pojede do Švýcarska na MS, protože to nebylo nic, s čím by se v hokejovém prostředí počítalo.
Fin, který v posledních dvou letech dovedl Floridu jako kapitán až ke Stanley Cupu, musel totiž celou aktuální sezonu vynechat kvůli přetrženým vazům v koleni.
Původně směřoval k tomu, že se do hry vrátí na play off, ale když bylo jasné, že to bude tentokrát bez Floridy, zrodil se plán startu na mistrovství světa.
Barkov s sebou strhl i několik dalších posil z NHL a reprezentace Suomi, která od titulu na domácím MS před čtyřmi lety třikrát v řadě vypadla ve čtvrtfinále, se rázem zařadila mezi hlavní favority.
Majitel tří trofejí pro nejlépe bránícího útočníka NHL vede první lajnu se zkušeným Mikaelem Granlundem a mladíkem Konstou Heleniusem.
Ve skupině sbíral Barkov asistence a postupně se zahříval. Nejlepší výkon předvedl na závěr proti Švýcarsku, ale ani jeho dvě trefy na domácí výběr nestačily.
Finům sice první příčka unikla, i tak se ujišťují, že pokud se k Barkovově formaci přidají ostatní, neměli by být Češi ve čtvrtfinále velkým problémem.
