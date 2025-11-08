Český mladík debutoval za Rangers zostra. V bitce poslal k ledu veterána

Lední hokej

Jaroslav Chmelař debutoval v NHL. Při své premiéře se radoval z vítězství hokejistů New Yorku Rangers 4:1 v Detroitu a na konci zápasu se popral. David Rittich inkasoval pětkrát z 26 střel a neodvrátil prohru New Yorku Islanders 2:5 s Minnesotou.
Bitka Jaroslava Chmelaře při premiéře v NHL
Bitka Jaroslava Chmelaře při premiéře v NHL | Foto: Profimedia

Chmelař nastupoval ve čtvrtém útoku, a přestože na ledě strávil během devíti střídání jen zhruba šest a půl minuty, tak rozdal čtyři hity. Dvaadvacetiletý nováček se do bitky pustil v 55. minutě za rozhodnutého stavu 4:1 a pěstní souboj vyhrál. Travise Hamonica poslal pár údery k ledu.

"Vypadal, že opravdu ví, co dělá," komentoval trenér Rangers Mike Sullivan výkon českého hráče. "Je to v první řadě skvělý kluk. Jeho nadšení je úžasné, tým z jeho energie čerpal. Věřím, že tu má rodiče. Je úžasné, že mohli vidět jeho první zápas v NHL. Ještě se popral, určitě bude na to ještě dlouho vzpomínat," doplnil.

Chmelař na sebe upozornil výkony v AHL, v Hartfordu nasbíral pět bodů (2+3) v devíti zápasech a postupně se propracoval ze čtvrté do první řady. S Rangers trénuje už od začátku týdne a minulý zápas ještě strávil mezi náhradníky, přesto byl pro něj výjimečný. Setkal se totiž se svým dětským vzorem Jaromírem Jágrem, který se přijel na utkání do Madison Square Garden podívat. Chmelař prozradil, že šlo pravděpodobně o nejlepší hokejový rozhovor, jaký v životě vedl.

V Detroitu už urostlý český útočník šanci dostal. "Ani nevím, co říci. Je to neuvěřitelné. Nečekal jsem to. Snažím se do každého zápasu dávat maximum a teď jsem tady. Když se koukám na hráče v šatně, je to…nedokážu to vyjádřit," řekl Chmelař před premiérou. Po Davidu Tomáškovi z Edmontonu je druhým českým hokejistou, který v této sezoně debutoval v NHL.

Chmelař byl draftovaný v roce 2021 v pátém kole a popsal se jako hráče, který chce dobře bruslit, hrát do těla, napadat a dostávat puky na branku. To potvrdil i v Detroitu čtyřmi hity, pouze jeho spoluhráč J.T. Miller jich rozdal víc. Hlavním hrdinou utkání byl Artěmij Panarin, který řídil výhru Rangers gólem a dvěma přihrávkami.

Rittich si v pátém startu sezony připsal druhou porážku. Český gólman inkasoval dvakrát v úvodní třetině, do prázdné branky zakončil akci Vinnie Hinostroza a z dorážky se prosadil Danial Jurov. Islanders na začátku prostřední části snížili po brance Emila Heinemana, ale Minnesota kontrovala trefami Brocka Fabera a Marca Rossiho. Domácím dal ještě naději Jean-Gabriel Pageau, jenže poslední slovo měl ve 49. minutě Kirill Kaprizov, první hvězda zápasu s bilancí 1+1.

"Začali jsme dobře, ale soupeř po prvním gólu ožil. Od té chvíle byl lepším týmem. Vyhrával souboje, trestal naše ztráty," shrnul trenér Islanders Patrick Roy.

Calgary i s Adamem Klapkou v sestavě podlehlo doma Chicagu 0:4. U všech gólů byl Connor Bedard (1+3). První dvě branky vstřelil Tyler Bertuzzi a Spencer Knight chytil všech 33 střel. Ve zbývajícím utkání pátečního programu zdolalo San Jose doma Winnipeg 2:1. Jednou trefou pomohl k výhře Macklin Celebrini, který vede s 23 body (9+14) produktivitu soutěže. Bedard je druhý (8+14).

Výsledky NHL

Detroit - NY Rangers 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Branky: 12. Compher - 7. Cuylle, 25. Laba, 48. Panarin, 49. Lafreniere. Střely na branku: 33:26. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Panarin, 2. Lafreniere, 3. Quick (všichni NY Rangers).

NY Islanders - Minnesota 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)

Branky: 25. Heineman, 39. Pageau - 8. Hinostroza, 13. Jurov, 26. Faber, 30. Rossi, 49. Kaprizov. Střely na branku: 27:26. David Rittich odchytal za NY Islanders celý zápas, inkasoval pět branek z 26 střel a úspěšnost zásahů měl 80,8 procenta. Diváci: 15.792. Hvězdy zápasu: 1. Kaprizov, 2. Faber, 3. Rossi (všichni Minnesota).

Calgary - Chicago 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

Branky: 13. a 42. Bertuzzi, 48. Burakovsky, 59. Bedard. Střely na branku: 33:27. Diváci: 17.425. Hvězdy zápasu: 1. Bedard, 2. Knight, 3. Bertuzzi (všichni Chicago).

San Jose - Winnipeg 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Branky: 14. Celebrini, 56. W. Smith - 13. Morrissey. Střely na branku: 27:33. Diváci: 13.053. Hvězdy zápasu: 1. W. Smith, 2. Nedeljkovic (oba San Jose), 3. Hellebuyck (Winnipeg).

Tabulky NHL

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Montreal 14 9 2 3 51:45 20
2. Detroit 15 9 0 6 45:46 18
3. Boston 16 9 0 7 52:53 18
4. Toronto 14 8 1 5 52:50 17
5. Tampa Bay 14 7 2 5 43:39 16
6. Florida 14 7 1 6 39:43 15
7. Ottawa 14 6 3 5 50:54 15
8. Buffalo 14 5 4 5 38:43 14

Metropolitní divize:

1. New Jersey 14 10 0 4 50:43 20
2. Pittsburgh 15 9 2 4 54:43 20
3. Carolina 13 9 0 4 48:35 18
4. Philadelphia 14 8 1 5 41:36 17
5. NY Rangers 15 7 2 6 35:35 16
6. Washington 14 7 1 6 40:35 15
7. Columbus 13 7 0 6 41:41 14
8. NY Islanders 14 6 2 6 45:51 14

Západní konference:

Centrální divize:

1. Colorado 14 8 5 1 50:37 21
2. Winnipeg 14 9 0 5 46:35 18
3. Utah 14 9 0 5 47:40 18
4. Dallas 14 7 3 4 42:46 17
5. Chicago 15 7 3 5 48:40 17
6. Minnesota 16 6 3 7 48:57 15
7. Nashville 16 5 4 7 40:54 14
8. St. Louis 15 5 2 8 41:59 12

Pacifická divize:

1. Anaheim 13 9 1 3 55:42 19
2. Vegas 13 7 3 3 43:38 17
3. Seattle 13 6 4 3 34:39 16
4. Edmonton 15 6 4 5 46:48 16
5. Los Angeles 15 6 4 5 42:49 16
6. San Jose 15 6 3 6 50:55 15
7. Vancouver 15 7 0 8 42:50 14
8. Calgary 16 4 2 10 36:53 10
 
