Krušná premiéra Zlatého draka. Číňané začali ve druhé lize debaklem od Tábora

Výběr China Golden Dragon, který nastupuje v novém ročníku české druhé ligy v rámci podpory čínského hokeje a přípravy na olympiádu 2022 v Pekingu, podlehl v prvním kole Táboru 0:7.

Myšlenku zapojení čínského mužstva ve třetí nejvyšší soutěži podpořili při své dubnové cestě do Číny Jaromír Jágr a prezident Českého hokeje Tomáš Král. Svaz v létě obdržel od čínské strany ujednanou částku a zařadil výběr China Golden Dragon do skupiny Střed v druhé lize.

Číňané mají svou základnu v Kladně, vedou je čeští trenéři Jiří Šejba a Josef Zajíc, domácí utkání hrají ve Slaném. A přestože Zajíc před startem přípravy odhadoval výkonnost týmu zhruba na polovinu tabulky a výše, první ligové střetnutí skončilo pro Zlatého draka debaklem.

"Je to houževnatý soupeř, i když herní dovednosti hráčů zatím nejsou na potřebné úrovni. Jsme rádi, že jsme zápas od začátku měli pod kontrolou, i když jsme po první třetině trochu polevili," hodnotí duel proti Číňanům trenér táborských hokejistů Arpád Györi.

Jeho svěřenci rozhodli zápas čtyřmi brankami už v první části. "Čína byla nepříjemná v soubojích, má v kádru několik rychlých hráčů. Jsou snaživí, ale když bude v zápase hokejová kvalita na straně soupeře, budou s tím mít problémy," pokračuje Györi.

Tým Golden Dragon se na start soutěže připravoval od začátku července a na soupisce má vedle čínských hráčů také tři Čechy. Projektu pomáhají dvojčata Jakub a Michal Kučerovi a Pavel Husarik, kteří prošli kladenskou mládeží. Věkové rozpětí týmu se pohybuje od 17 do 28 let.

V přípravě odehráli Číňané osm zápasů s bilancí šesti porážek a dvou vítězství proti Děčínu a Jablonci. Nechyběly ani hodně divoké výsledky, například porážka 2:13 od Příbrami nebo 7:8 na nájezdy od Benešova.

Ve druhé lize nastoupí Zlatý drak celkem k 42 zápasům základní části, ale do nadstavbové části už nezasáhne. Jeho působení v Česku skončí nejspíš na konci ledna v době, kdy se ostatní týmy budou chystat na play off.

Proti Táboru kladli Číňané důraz hlavně na defenzivu. "Hodně zhušťovali prostor a hráli dozadu velmi obětavě. Těžko se proti nim prosazovalo, ale na druhou stranu nás ani jednou nedostali pod tlak. Do šancí se dostali jen vlivem našich chyb," popisuje trenér Jihočechů.

Účast Číňanů vnímá vedle finanční kompenzace jako sportovní zpestření. "Postupem času se budou asi zlepšovat, ale jestli to bude mít význam pro ostatní mužstva, to se uvidí až později. Určitě budou dobře bruslit a hrát tvrdě, nicméně hlavně herní činnosti do útoku musí pilovat," myslí Györi.

China Golden Dragon je jeden z projektů, jejichž prostřednictvím se Čína připravuje na hokejový turnaj domácích olympijských her 2022 v Pekingu. Čínští hokejisté dostali od IIHF (Mezinárodní federace ledního hokeje) místenku, přestože hrají až na čtvrté úrovni mistrovství světa.

"Olympiáda je vzdálený cíl, bližším je postup do vyšší divize MS," říkal v červnu Zajíc. Číňany čekají příští rok v dubnu zápasy proti Chorvatsku, Nizozemsku, Austrálii, Španělsku a Izraeli. Postup z divize IIA do IB, což je třetí výkonnostní úroveň MS, si zajistí pouze vítěz turnaje.

Očekává se, že na olympiádě pomůžou Číňanům naturalizovaní hráči ze zámoří, kteří aktuálně hrají KHL v dresu Kunlunu. "Těžko říct, kolik hráčů z týmu Golden Dragon si na olympiádě zahraje. V Česku rozjeli program, ale jestli pro ně bude přínosný, to nevím," míní Györi.

Druhé ligové utkání sehrají čínští učenci pod vedením trenérů Jiřího Šejby a Josefa Zajíce v sobotu od 17:07 na ledě Kolína.