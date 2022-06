Erat: Prohra s Rakouskem? Vidět to z druhé strany bylo neskutečné

Bývalý vynikající hokejový útočník se letos objevil v roli asistenta trenéra u národního týmu. Martin Erat se k mužstvu připojil po nabídce od Libora Zábranského. V podcastu Bez frází plus se rozpovídal o spolupráci s finským trenérem Karim Jalonenem nebo o svých životních heslech.

Erat hokejově vyrůstal ve Zlíně, odkud se rychle dostal do zámoří poté, co jej draftovali Nashville Predators. Spojení s klubem z hlavního města státu Tennessee je pro nyní čtyřicetiletého trenéra a majitele hokejové haly osudové. Po konci hokejové kariéry se Erat vrátil do Ameriky a plánuje tam zůstat.

"Když manželka čekala třetího potomka, tak jsme se chvíli rozhodovali, ale všechno směřovalo k tomu, že se vrátíme do Ameriky. Všechny mé děti se narodily v Nashvillu a nic nám tu nechybí," popisuje.

Učení trpělivosti

Město mu učarovalo už před více než dvaceti lety, kdy se sem po draftu a angažmá na farmě u Saskatoon Blades přestěhoval. "V Nashvillu jsou skvělí lidi a každý večer jsem měl za dveřmi jídlo. Nevěděl jsem, co znamená komunita, co znamená někoho uvítat a někomu něco dát," vrací se na začátek tisíciletí.

"Tím, jak dlouho žiju v Nashvillu, tak jsem se naučil něco do života. Naučil jsem se, že lidem, kterým něco chybí v životě, můžete něco dát. Kdo jiný by to měl předávat než my, kdo hráli v NHL a za národní týmy," říká v podcastu Bez frází plus, na jehož tvorbě se podílí také Aktuálně.cz.

Začátky přitom úplně jednoduché nebyly. Mladý Martin Erat byl nastavený na individuální výkon a změnit mentální nastavení mu pomohl vyhlášený trenér Barry Trotz.

Ten odnaučil Martina Erata hrát na sebe. "Když jsem přišel do Nashvillu, tak jsem nevěděl pořádně, co je to hrát systém. Nevěděl jsem, co ode mě čekají. Barry Trotz se mnou strávil hodiny na videu a ukazoval kde a proč mám být. Neuvědomoval jsem si, co po mně chce. Až později jsem zjistil, že být tam někdo jiný, možná by mi tolik trpělivosti ani nevěnoval," vrací se Erat k začátkům v NHL.

Trvalo to, ale jeho nastavení se změnilo. "Pak jsem dospěl do části kariéry, kdy mi začalo být jedno, kolik dám gólů, ale důležitý byl úspěch týmu. Trotz mě naučil, že když budu hrát to, co chce, tak svůj čas na ledě dostanu. Naučil jsem se, že všechno má svůj čas a jediné, co se počítá, je vítězství týmu," říká. "Osobní statistiky mě zajímaly, když jsem byl mladší. Teď se mě můj syn ptá, kolik jsem dal gólů, a vždycky mu odpovídám, že se musím podívat," dodává.

Tři hesla

Postupně rodákovi z Třebíče vykrystalizovala z jeho životních zkušeností tři hesla, která jsou pro něj důležitá a o kterých mluvil ve svém příběhu v knize Bez frází 2. "Zaprvé, vše má svůj čas. Zadruhé, není dobré jenom přijímat, ale také dávat, když můžeš. Za třetí, není důležité jestli spadneš, ale jestli se zvedneš."

K tomu také patří, že pro Erata je velmi důležitá pracovitost. Má i své heslo: "Dělej všechno, co nejlépe můžeš, a když se tě někdo na něco zeptá, tak mu odpověz," čímž vysvětluje, proč úplně nemá rád mluvení okolo bez dalších činů.

Naopak si váží lidí, kteří v životě něco dokázali. "Rád poslouchám a rád sedím u stolu s těmi, kteří něco dokázali a můžu se od nich něco naučit. Potom vím, že se něco dozvím a něco se naučím. Příkladem je třeba Radim Vrbata, Tomáš Plekanec, Libor Zábranský nebo můj brácha," vyjmenovává.

I proto, když jej Zábranský oslovil s nabídkou pro asistenta trenéra u národního týmu, dlouho neváhal. "Nad nabídkou jsem přemýšlel chviličku. Bylo hodně těžké říkat ne, i když jsem měl v Nashvillu na starosti týmy a rozdělanou práci. Jsou nabídky a lidé, kteří se neodmítají," dodal k telefonátu od Libora Zábranského.

Krize v národním týmu

Spolupráci s Karim Jalonenem si nemůže vynachválit. "Je mi jedno, kdo je jaké národnosti. Já chci pracovat s lidmi, kteří chtějí vyhrávat a mají jasný plán. Kolem nároďáku jsou perfektní lidé, kteří chtějí pomoci českému hokeji a českému nároďáku," je přesvědčený.

Erat měl v realizačním týmu na starosti mimo jiné také přesilovky, které byly jednou z hlavních zbraní týmu na mistrovství světa. Češi proměnili 10 ze 27 výhod a byli v této činnosti nejlepším celkem na MS. "Pro mě byla radost pracovat s hráči, jako je Krejčí nebo Červenka," komentuje statistiku skromně Erat.

V podcastu také prozradil, jaký taktický tah nachystal v bronzovém zápase proti Američanům. Dále popisuje, jak obtížné bylo dva a půl měsíce dlouhé intenzivní působení u národního týmu, které s sebou přineslo i krize.

Jedna taková nastala i po historické porážce ve skupině s Rakouskem. "Po zápase byli všichni kluci zklamaní. Ten zápas se dal vyhrát 8:1. Dalo nám to ještě větší motivaci pracovat, protože jsme viděli, že všichni kluci moc chtějí," vrací se ke květnovému šampionátu. "Vidět to z druhé strany je neskutečné. V trenérském štábu člověk stráví spoustu času přípravou, zápasem to nekončí. Každý z nás ale viděl cíl na konci. S úspěchem to z nás všechno spadlo."

Martin Erat také rozebírá, proč si jeho žena myslí, že je někdy na své děti až příliš tvrdý, a zamýšlí se obecně nad dnešní výchovou dětí. Jeho myšlenky si můžete poslechnout v podcastu Bez frází plus.