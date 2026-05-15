Chceme Dostála na mistrovství světa, hlásí manažer reprezentace Šlégr

Hokejová reprezentace potvrdila zájem o brankáře Lukáše Dostála z Anaheimu, jemuž v noci na dnešek skončila sezona po vyřazení ve 2. kole play off NHL s Vegas.
V dějišti mistrovství světa ve Fribourgu to po dnešním rozbruslení týmu před večerním utkáním s Dány (20:20) uvedl generální manažer Jiří Šlégr.
"Určitě ho chceme. Ale je to čerstvé, teprve v noci vypadli. Věci kolem gólmanů řeší Ondra Pavelec, ale bavíme se o tom v celém realizačním týmu. Jako vždycky ale musíme hlavně počkat, jak dopadne výstupní zdravotní prohlídka. Podle toho se zařídíme. Do té doby k tomu nemáme moc co říct," řekl Šlégr.
Podle jeho slov většinou trvá den nebo dva, než se hráč dostane na výstupní prohlídku, nejpozději po víkendu by tak mohlo být jasněji.
Výběr kouče Radima Rulíka čeká po dnešním vstupu do turnaje proti Dánsku hned v sobotu další soupeř - rovněž od 20:20 nastoupí Češi proti Slovinsku. V neděli mají volno a v pondělí je čeká opět večer ve stejný čas duel se Švédy.
V celkem pětadvacetičlenném výběru, který odcestoval do Švýcarska, jsou brankáři působící výhradně v evropských soutěžích - Josef Kořenář, Dominik Pavlát a Petr Kváča. Na turnajovou soupisku zapsalo vedení týmu ve čtvrtek večer prozatím jen Kořenáře s Pavlátem.
"Zatím vůbec nevíme, jak na tom Lukáš je. Víte sami, jak to je v play off. Kolikrát hraje hokejista 25 nebo 30 minut na zápas, vypadne a až teprve potom zjistíte, že má vlastně zlomenou nohu. To se nám třeba stalo s Radimem Šimkem," připomněl Šlégr.
Zranění pohřbilo před pár dny také možnost, že by dorazil Daniel Vladař z Philadelphie. "Čas nás ale netlačí, počkáme," uvedl Šlégr.
Pětadvacetiletý Dostál byl základním stavebním kamenem týmu mistrů světa z Prahy 2024. V únoru byl jedničkou i na olympijském turnaji v Miláně při návratu hvězd z NHL.
V této sezoně za mořem zasáhl v základní části do 56 zápasů a vychytal 30 výher. V průměru inkasoval 3,1 branky na utkání a měl úspěšnost 88,8 procenta.
V play off pomohl kalifornskému celku přejít v úvodním kole přes finalistu posledních dvou sezon Edmonton po výsledku 4:2 na zápasy. Stejným poměrem pak Anaheim podlehl Golden Knights s Tomášem Hertlem v sestavě.
Dostál vychytal ve 12 zápasech šest vítězství, měl průměr 3,54 inkasované branky na utkání a úspěšnost zákroků 87 procent.