Zákrok roku, vzdychají fanoušci v zámoří. Odstrčený Čech nadchl NHL, komentátor nechápal

Český hokejový brankář Vítek Vaněček se v severoamerické farmářské lize AHL blýskl famózním zákrokem.
Kvůli nečekanému návratu hvězdného ruského veterána Semjona Varlamova na něj nezbylo místo u newyorských Islanders v NHL.
Po sesazení na farmu ale 30letý Vaněček jako by chtěl šéfům ukázat, že udělali chybu.
V kanadském Hamiltonu, kam se před touto sezonou přestěhovala farma klubu, začal výhrou na ledě Bellevillu, záložního mužstva Ottawy. K triumfu 5:2 pomohl 25 zákroky, což dělá skvělou úspěšnost 92,6 procenta.
Nejvíc se zaskvěl v průběhu třetí třetiny, kdy domácí za nepříznivého stavu 1:3 bojovali o naději na obrat. V jednu chvíli i bez přesilové hry doslova zamkli Hamilton v jeho obranném pásmu.
Zdálo se, že tlak nakonec vyústí ve snížení. To když nadějný český zadák Tomáš Hamara dostal nahrávku do ideální pozice pod pravým kruhem a pálil do odkryté brány. Střela však vletěla přímo do lapačky rychle se přesouvajícího Vaněčka.
„Chápete to?“ žasl komentátor přenosu. Na sociálních sítích se mluvilo o potenciálním zákroku roku.
Vaněček v Hamiltonu chytá s roční smlouvou na milion amerických dolarů. Podepsal ji v naději, že bude v NHL dělat náhradníka Ilju Sorokinovi. Návrat Samsonova ale všechno změnil, alespoň prozatím.
V minulé sezoně byl Vaněček dvojkou Utahu za Karlem Vejmelkou. Předtím chytal i za Floridu, San Jose, New Jersey a Washington.
V AHL se objevil i v uplynulých letech, ale pravidelně tam chytal naposledy v sezoně 2019/20 jako talent Washingtonu.
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