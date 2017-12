Čeští hokejisté si na mistrovství světa do 20 let poradili se Švýcarskem, zvítězili 6:3

před 1 hodinou

Čeští hokejisté do 20 let zakončili na mistrovství světa v Buffalo účinkování v základní skupině vítězstvím 6:3 nad Švýcarskem. Do čtvrtfinále půjdou ze druhé, nebo třetí příčky, rozhodne o tom zbývající duel mezi Švédskem a Ruskem.

Buffalo - Čeští trenéři před utkáním zaplnili poslední volné místo na soupisce. Důvěru dostal bek Hrdinka, který také jako sedmý obránce naskočil do sestavy. Naopak pro útočníka Helta a obránce Douderu tímto rozhodnutím šampionát skončil. Čeští mladíci dali hned od úvodního buly najevo, jak touží odčinit předchozí duel proti Bělorusku, v němž přes výhru 6:5 o svých kvalitách zrovna nepřesvědčili. Vytvořili si okamžitě obrovský tlak a ten po 158 vteřinách hry zužitkoval gólovým bekhendem mladíček Lauko. Jenže už po dalších 13 sekundách zaskočil Jäger gólmana Škarka schovanou ranou přes obránce na zadní tyč a bylo vyrovnáno. Michnáč vzápětí rozezvučel brankovou konstrukci, další možnost měl Kodýtek v oslabení, ale ujal se až Nečasův pokus v přesilovce ve 12. minutě. V čase 22:11 sice zvýšil na dvoubrankový rozdíl Reichel, jenže český tým pak i přes vyhrané buly po pouhých devíti vteřinách podruhé inkasoval, když Rohrbach z kruhu na bližší tyč nedal Škarkovi šanci. Hodně draho navíc přišlo následně Pešánův výběr Hrdinkovo hákování a v končící 24. minutě bylo vyrovnáno, když Riva zkusil štěstí od modré čáry, před Škarkem se překřížili dva Švýcaři a puk zaplul do horního růžku - 3:3. Pro českého gólmana tím zápas skončil, nahradil ho Kořenář. A ten už ve zbytku utkání za svá záda kotouč nepustil. Měl i potřebné štěstí. Po neúspěšném sólu Chytila mu po ráně Maillarda pomohla tyč. Ve 29. minutě využili Češi i svou druhou přesilovku v utkání. Po perfektní souhře během rychlého útoku jim Kaut zakončením po ledě vrátil vedení. Divoká přestřelka, v níž Češi vyslali na bránu soupeře 60 ran, se pak ve druhé polovině zápasu přece jen zklidnila. Velmi důležitý moment pro výsledek přinesla 48. minuta, kdy Kurovský z kruhu pro vhazování zajistil svému týmu precizní ranou podruhé v utkání dvoubrankové vedení. A když se pak ještě Reichel protlačil od postranního hrazení až do bekhendového blafáku, bylo definitivně rozhodnuto. Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Buffalu: Skupina B: Česko - Švýcarsko 6:3 (2:1, 2:2, 2:0) Branky a nahrávky: 3. Lauko (Hájek, Budík), 12. Nečas (M. Kaut, Hájek), 23. K. Reichel (R. Pavlík), 29. M. Kaut (Michnáč, Nečas), 48. Kurovský (Kodýtek), 58. K. Reichel (Kurovský) - 3. Jäger (Miranda, Kurashev), 23. Rohrbach, 24. Riva (Le Coultre, Heim). Rozhodčí: Kaukokari (Fin.), Sjöqvist - Yletyinen (oba Švéd.), Kilian (Nor.). Vyloučení: 4:2. Využití: 2:1. Diváci: 5548. Sestava Česka: Škarek (24. Kořenář) - Hájek, Budík, F. Král, J. Galvas, Šalda, Vála, Hrdinka - M. Zachar, Chytil, M. Kaut - F. Zadina, Nečas, Michnáč - R. Pavlík, K. Reichel, Safin - Kurovský, Kodýtek, Lauko - Hrabík. Trenéři: Filip Pešán, Rostislav Vlach a Miroslav Přerost. Infografika Češi zdolali Švýcary a čekají na soupeře pro čtvrtfinále. Projděte si program a výsledky MS juniorů

