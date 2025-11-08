Lední hokej

Čeští hokejisté prohráli na Finských hrách i druhý zápas

před 11 minutami
Čeští hokejisté prohráli i druhé utkání na Finských hrách. V Tampere podlehli domácím Finům 2:4 a po úvodní porážce se Švédy 1:3 v Ängelholmu dál čekají v nové reprezentační sezoně na bodový zisk.
Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: Reuters

Jako první z českých hráčů se prosadil Dominik Kubalík, jenž snížil za stavu 0:3, po něm skóroval ještě Radim Zohorna. Finové ale zpečetili své vítězství trefou do prázdné branky.

Výběr kouče Radima Rulíka vedený kapitánem Matějem Stránským prohrával před 10.149 diváky už po 88 sekundách, když se trefil Arttu Ruotsalainen. Ve druhé třetině přidali góly Leevi Tukiainen a Sakari Manninen. Kubalík se prosadil ve 46. minutě, Zohorna pak při hře bez gólmana, ale pojistku domácích přidal Jere Innala. Jubilejní 100. utkání v národním týmu odehrál obránce Michal Kempný.

První akci Euro Hockey Tour v olympijské sezoně zakončí národní tým v neděli utkáním se Švýcary od 12 hodin SEČ.

Finské hokejové hry v Tampere, první turnaj Euro Hockey Tour:

Finsko - Česko 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 2. Ruotsalainen (Hatakka, J. Innala), 27. Tukiainen (J. Innala, Ruotsalainen), 38. Manninen (Puljujärvi, M. Lehtonen), 60. J. Innala - 46. Kubalík (Sedlák, Zábranský), 59. R. Zohorna (M. Stránský, Šimek). Rozhodčí: Magnusson, Österberg (oba Švéd.) - Jusi, Pekkala (oba Fin.). Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 10.149.

Finsko: Larmi - Saarijärvi, M. Lehtonen, Vatanen, Hatakka, Laaksonen, Rissanen, Kinnunen, R. Määttä - Puljujärvi, Manninen, Puistola - Tukiainen, Ruotsalainen, J. Innala - Erholtz, Nikkanen, Kivenmäki - Merelä, Korhonen, Mäenpää. Trenér: Pennanen.

Česko: Kváča - Šimek, Kempný, Ščotka, Hájek, Adámek, Pyrochta, Zábranský, Kučeřík - M. Stránský, Sedlák, Kubalík - Flek, R. Zohorna, Chlapík - O. Beránek, Černoch, O. Kovařčík - Kantner, K. Reichel, Horký. Trenér: Rulík.

Tabulka turnaje:

1. Švédsko 2 2 0 0 0 11:4 6
2. Švýcarsko 2 1 0 0 1 6:9 3
3. Finsko 2 1 0 0 1 5:5 3
4. Česko 2 0 0 0 2 3:7 0
 
