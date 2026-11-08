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Sport

Češky zasypaly Švýcarsko spoustou střel, přesto odchází z druhého zápasu jen s bodem

ČTK
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České hokejistky prohrály ve druhém zápase na mistrovství světa v Dánsku se Švýcarskem 1:2 v prodloužení a nenavázaly tak na úvodní výhru nad Rakouskem. Češky měly výraznou střeleckou převahu, o zisku dvou bodů pro bronzový tým z únorových olympijských her v Miláně rozhodla v čase 61:49 Alina Müllerová.

Denmark Women's World Championship Ice Hockey
Anežka Čabelová v tvrdém souboji u mantineluFoto: CTK – Petr David Josek
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Češky soupeřky v minulém týdnu na turnaji v Södertälje porazily jednoznačně 7:2, v Esbjergu byl ale zápas výrazně odlišný.

Do první výraznější šance utkání se dostala v 5. minutě Mlýnková, švýcarskou brankářku Maurerovou však překonat nedokázala. Pak se Češky ubránily v prvním oslabení, ale ve 13. minutě přišly o útočnici Hymlárovou, která dostala vyšší trest za faul na Herzigovou.

Pětiminutové oslabení zkrátilo vyloučení Baechlerové, ale Švýcarky udeřily při hře čtyři na čtyři. Přečíslení dvě na jednu zakončila pohotovou dorážkou Weyová.

Po herně i střelecky vyrovnané první části Češky ve druhé třetině zápas ovládly. Zatímco Peslarová si připsala jen jeden zákrok, Maurerová čelila 21 pokusům. Překonala ji však jen po individuální akci Vocetková, která startuje na premiérovém MS v kariéře. Švýcarky se ubránily i v 54 sekund dlouhém oslabení tři na pět, při němž Maurerovou prověřila jen Pejšová.

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Druhá přestávka převahu českého týmu utlumila. I nadále měl více ze hry, výraznější šance si ale nevytvářel. V 58. minutě se do brejku dostala Vocetková ale i s ohledem na dlouhé střídání neměla potřebnou rychlost. O vítězi zápasu nakonec rozhodlo prodloužení, ve kterém se prosadila kapitánka Švýcarek Müllerová.

Třetí utkání ve skupině A čeká svěřenkyně amerického trenéra Briana Idalského v úterý, kdy se utkají s Německem.

Mistrovství světa hokejistek v Dánsku:

Skupina A (Esbjerg):

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Česko - Švýcarsko 1:2 v prodl. (0:1, 1:0, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 24. Vocetková - 15. Weyová (A. Müllerová), 62. A. Müllerová (Baechlerová, Enzlerová). Rozhodčí: Berezowská (Kan.), Bahlová - Johnstonová (obě USA) Fischerová (Něm.). Vyloučení: 4:6, navíc Hymlárová (ČR) 5 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 312.

Sestava ČR: Peslarová - Čajanová, Pejšová, Neubauerová, Tejralová, Seroiszková, Jarabková, Radová - Hymlárová, Kaltounková, Pejzlová - Mlýnková, Mrázová, Šapovalivová - Vocetková, Přibylová, Čabelová - Juříčková, Pištěková, Gildainová - Plosová. Trenér: Idalski.

Tabulka:

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1.

USA

2

2

0

0

0

12:0

6

2.

Česko

2

1

0

1

0

5:3

4

3.

Německo

2

1

0

0

1

2:5

3

4.

Švýcarsko

2

0

1

0

1

2:8

2

5.

Rakousko

2

0

0

0

2

1:6

0

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