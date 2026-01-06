Český tým nadchl, jeho tvůrce ale končí. Byla to úžasná jízda, prohlásil

Úspěšný kouč hokejové dvacítky Patrik Augusta po prohraném finále mistrovství světa se Švédy potvrdil, že na české střídačce končí.
"Nechám to na jiných. Od příští sezony se vracím na klubovou scénu. Byla to úžasná jízda, třeba zase někdy v budoucnu se toho nezříkám, ale teď moje cesty povedou do klubu,“ prohlásil Augusta v pozápasovém rozhovoru pro Radiožurnál Sport.
„Zatím ale neprozradím, do kterého to bude, na to je ještě příliš brzy," doplnil šestapadesátiletý trenér.
Augusta má v roli hlavního kouče juniorské reprezentace skvostnou bilanci.
Na stříbro z roku 2023, kdy ještě vedl dvacítku současný kouč reprezentačního A-týmu Radim Rulík, navázal dalšími třemi medailemi - po dvou bronzech letošním stříbrem.
Čtyři cenné kovy po sobě samostatná česká dvacítka nikdy předtím nedobyla.
Ukončit čekání na zlato, které Češi získali naposledy v roce 2001, když obhájili premiérový titul, se však nepodařilo ani letos, přestože Augustův tým sklidil uznání a nadchl svou hrou.
Právě nynější turnaj byl i z Augustova pohledu nejpovedenější. "Určitě ano - stříbrná medaile je více než bronzová. Na druhou stranu je každý ten turnaj něčím specifický a každý byl pro mě zážitkem, který si budu pamatovat," prohlásil bývalý útočník, jenž ve čtyřech zápasech okusil i NHL.
"Vážím si toho, že jsem mohl za těmi kluky stát,. Jsou to výborní hokejisté a skvělí kluci. Popřál jsem jim hlavně hodně zdraví a štěstí do jejich dalších kariér. Hokejový svět je malý a jestli v něm ještě chvíli vydržím, tak se třeba ještě někdy s někým znovu sejdu," doplnil Augusta.
Před příchodem ke dvacítce vedl Liberec. Právě angažmá u Bílých Tygrů bylo pro Augustu také prvním, při němž vedl extraligový tým v roli hlavního trenéra. Pod Ještědem působil i jako sportovní manažer.
