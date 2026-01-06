Přeskočit na obsah
Benative
6. 1. Kašpar
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Hokej

Český tým nadchl, jeho tvůrce ale končí. Byla to úžasná jízda, prohlásil

Sport,ČTK

Úspěšný kouč hokejové dvacítky Patrik Augusta po prohraném finále mistrovství světa se Švédy potvrdil, že na české střídačce končí.

Hockey: 2026 IIHF World Junior Championship-Czechia vs Switzerland
Radost českých hokejistů na letošním MS dvacítekFoto: Imagn Images
Reklama

"Nechám to na jiných. Od příští sezony se vracím na klubovou scénu. Byla to úžasná jízda, třeba zase někdy v budoucnu se toho nezříkám, ale teď moje cesty povedou do klubu,“ prohlásil Augusta v pozápasovém rozhovoru pro Radiožurnál Sport.

„Zatím ale neprozradím, do kterého to bude, na to je ještě příliš brzy," doplnil šestapadesátiletý trenér.

Augusta má v roli hlavního kouče juniorské reprezentace skvostnou bilanci.

Na stříbro z roku 2023, kdy ještě vedl dvacítku současný kouč reprezentačního A-týmu Radim Rulík, navázal dalšími třemi medailemi - po dvou bronzech letošním stříbrem.

Reklama
Reklama

Čtyři cenné kovy po sobě samostatná česká dvacítka nikdy předtím nedobyla.

Ukončit čekání na zlato, které Češi získali naposledy v roce 2001, když obhájili premiérový titul, se však nepodařilo ani letos, přestože Augustův tým sklidil uznání a nadchl svou hrou.

Právě nynější turnaj byl i z Augustova pohledu nejpovedenější. "Určitě ano - stříbrná medaile je více než bronzová. Na druhou stranu je každý ten turnaj něčím specifický a každý byl pro mě zážitkem, který si budu pamatovat," prohlásil bývalý útočník, jenž ve čtyřech zápasech okusil i NHL.

"Vážím si toho, že jsem mohl za těmi kluky stát,. Jsou to výborní hokejisté a skvělí kluci. Popřál jsem jim hlavně hodně zdraví a štěstí do jejich dalších kariér. Hokejový svět je malý a jestli v něm ještě chvíli vydržím, tak se třeba ještě někdy s někým znovu sejdu," doplnil Augusta.

Reklama
Reklama

Před příchodem ke dvacítce vedl Liberec. Právě angažmá u Bílých Tygrů bylo pro Augustu také prvním, při němž vedl extraligový tým v roli hlavního trenéra. Pod Ještědem působil i jako sportovní manažer.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Ilustrační foto

Samsung na veletrhu CES 2026 představí svou vizi Tvůj AI parťák pro život

Společnost Samsung Electronics představuje svou vizi s názvem Tvůj AI parťák pro život (Your Companion to AI Living). Stalo se tak v rámci akce První odhalení na veletrhu CES® 2026 v sále Latour Ballroom v lasvegaském hotelu Wynn. Akce se zaměřila na AI jako filozofii společnosti Samsung, základ, který propojuje výzkum a vývoj produktů, provoz a uživatelskou zkušenost.

Americký prezident Donald Trump
Americký prezident Donald Trump
Americký prezident Donald Trump

„Vládne jim nemocný člověk.“ V kterých zemích Trump udeří příště?

Poté, co Spojené státy unesly venezuelského prezidenta Madura, padají z úst Donalda Trumpa ostrá vyjádření na adresu dalších států. Nelichotivě či výhružně se přitom zmiňuje nejen o dalších latinskoamerických zemích, jako je Kolumbie či Mexiko. Prezident USA svůj zrak opět upírá i za hranice kontinentu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama