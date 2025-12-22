Přeskočit na obsah
Hokej

Český mistr světa a vítěz Stanley Cupu slaví padesátku. Kariéru mu ukončila cukrovka

ČTK

Hokejový obránce Stanislav Neckář, který se narodil 22. prosince 1975, je světovým šampionem z Vídně z roku 1996 a vítězem Stanleyova poháru z roku 2004 s Tampou Bay. Kariéru ukončil v roce 2006 po zdravotních problémech.

Stanislav Neckář (vlevo) a Andrew Ference slaví postup Českých Budějovic do extraligy v roce 2005.Foto: Profimedia
Písecký rodák debutoval v nejvyšší československé hokejové soutěži v sezoně 1992/1993 v dresu Českých Budějovic.

V roce 1994 byl draftován týmem NHL Ottawa Senators. V NHL odehrál celkem 539 zápasů, ve kterých zaznamenal 56 bodů a kromě Ottawy působil v týmech New York Rangers, Phoenix Coyotes, Tampa Bay Lightning a Nashville Predators.

Po odchodu z NHL působil jednu sezonu ve švédském Södertälje, poté musel kvůli potížím s třísly na operaci.

V roce 2007 se zkoušel vrátit, odjel na zkoušku do švýcarského Davosu, ale byla mu zjištěna cukrovka, kvůli které ukončil kariéru.

Neckář žije na Floridě, kde se věnuje podnikání.

