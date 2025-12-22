Český mistr světa a vítěz Stanley Cupu slaví padesátku. Kariéru mu ukončila cukrovka

Hokejový obránce Stanislav Neckář, který se narodil 22. prosince 1975, je světovým šampionem z Vídně z roku 1996 a vítězem Stanleyova poháru z roku 2004 s Tampou Bay. Kariéru ukončil v roce 2006 po zdravotních problémech.
Písecký rodák debutoval v nejvyšší československé hokejové soutěži v sezoně 1992/1993 v dresu Českých Budějovic.
V roce 1994 byl draftován týmem NHL Ottawa Senators. V NHL odehrál celkem 539 zápasů, ve kterých zaznamenal 56 bodů a kromě Ottawy působil v týmech New York Rangers, Phoenix Coyotes, Tampa Bay Lightning a Nashville Predators.
Po odchodu z NHL působil jednu sezonu ve švédském Södertälje, poté musel kvůli potížím s třísly na operaci.
V roce 2007 se zkoušel vrátit, odjel na zkoušku do švýcarského Davosu, ale byla mu zjištěna cukrovka, kvůli které ukončil kariéru.
Neckář žije na Floridě, kde se věnuje podnikání.
Pivovary Staropramen uspěly v žebříčku TOP Odpovědná velká firma 2025
ŽIVĚ"Turek mě nepřesvědčil." Prezident předpokládá, že ho Babiš za ministra nenavrhne
"Filip Turek svým veřejným vystupováním, výroky a chováním vytváří u významné části veřejnosti přesvědčení, že bagatelizuje jeden z nejhorších totalitních režimů 20. století, nacistické Německo," nebral si prezident servítky po dnešním jednání na Hradě.
Připojí Grónsko k Americe? Trump pověřil guvernéra Louisiany delikátní misí
Americký prezident Donald Trump jmenoval zvláštního vyslance pro Grónsko, jímž bude guvernér Louisiany Jeff Landry. Trump to v neděli večer uvedl na své síti Truth Social. Landry na sociálních sítích podotkl, že jeho cílem v nové funkci bude připojení Grónska k Americe.