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Sport

Český hokejový tvrďák se vrací na Floridu

ČTK

Český hokejový obránce Radko Gudas se v NHL vrací z Anaheimu na Floridu.

Radko Gudas
Radko GudasFoto: Reuters
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Ducks vyměnili svého kapitána, jemuž po sezoně skončila smlouva, za kanadského útočníka A. J. Greera.Šestatřicetiletý bek se tak ve středu může stát nechráněným volným hráčem. Informoval o tom web zámořské soutěže.

Gudas působil na Floridě v letech 2020 až 2023. V poslední sezoně pomohl týmu k postupu do finále Stanley Cupu, v němž Panteři podlehli Vegas.

Poté kladenský rodák zamířil do Anaheimu, kde se před dvěma lety stal kapitánem.

"Radko Gudas vedl náš klub v posledních dvou sezonách srdcem i duší a zároveň měl velký přínos pro naši komunitu," uvedl generální manažer Ducks Pat Verbeek a popřál důraznému obránci hodně úspěchu v budoucnosti.

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Mistr světa z roku 2024 Gudas v poslední sezoně odehrál za Anaheim v základní části 56 utkání, ve kterých vstřelil dvě branky a přidal jedenáct asistencí. V play off nastoupil jen jednou.

Účastník únorových olympijských her v Miláně v březnu zranil kapitána Toronta Austona Matthewse, jenž následně musel na operaci s kolenem a předčasně pro něj skončila sezona. Gudas dostal za faul kolenem trest na pět utkání.

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