Lední hokej

Český hokejový hrdina Svoboda prodává vítězný prsten. Cena už se zdvojnásobila

Rudolf Černík Rudolf Černík
před 1 hodinou
Bývalý hokejový obránce Petr Svoboda, autor vítězného gólu Česka ve finále olympijského turnaje v Naganu, prodává v aukci svůj prsten za triumf ve Stanley Cupu.
Petr Svoboda
Petr Svoboda | Foto: ČTK

Svoboda emigroval z Československa jako osmnáctiletý v roce 1984, o dva roky později slavil s Montrealem vítězství ve Stanley Cupu.

A právě prsten, který dostal za triumf v nejprestižnější hokejové lize světa, se nyní rozhodl slavný obránce dát do aukce.

Na stránce www.classicauctions.net byla jeho vyvolávací cena stanovena na tři tisíce dolarů, nyní už je více než dvojnásobná.

"Tento úžasný prsten je vyroben z desetikarátového zlata a zdobí ho dvacet tři třpytivých diamantů - jeden za každý Stanley Cup, který klub získal," informuje popiska k aukční položce.

Zmiňuje také to, že vnitřní strana prstenu "vykazuje mírné zašpinění/zabarvení a také tmavší skvrnu".

Výtěžek z aukce věnuje Svoboda organizaci Maison La Passerelle, jež pomáhá ženám bojujícím se závislostmi.

Svoboda, pětka draftu v roce 1984, hrál za Canadiens osm sezon, v NHL nastupoval také za Buffalo, Philadelphii a Tampu a připsal si přes tisíc startů.

Na olympiádě v Naganu v roce 1998 rozhodl ve 49. minutě jediným gólem finále s Ruskem, a postaral se tak o největší úspěch v historii českého hokeje.

Kariéru ukončil o tři roky později a pracoval jako hráčský agent, v roce 2020 se stal spolumajitelem švýcarského HC Lausanne.

 
Mohlo by vás zajímat

Není to žádný Dopita, chválí ho v NHL. Český adept pro OH ale upadl do problémů

Není to žádný Dopita, chválí ho v NHL. Český adept pro OH ale upadl do problémů

Nečas a Hronek bodovali proti sobě. Nevšední zápis českého brankáře výhru nepřinesl

Nečas a Hronek bodovali proti sobě. Nevšední zápis českého brankáře výhru nepřinesl

"Není smutnějšího příběhu." Velký ruský talent kupí krachy, doma už čelí posměškům

"Není smutnějšího příběhu." Velký ruský talent kupí krachy, doma už čelí posměškům

Modré dresy přinesly zlom. Češi poprvé v sezoně vyhráli, odneslo to Švýcarsko

Modré dresy přinesly zlom. Češi poprvé v sezoně vyhráli, odneslo to Švýcarsko
hokej sport Obsah

Právě se děje

před 49 minutami
Magazín

Jedinečná lesní chata na prodej. Ale pozor: jeden týden v roce tu nesmíte bydlet

Jedinečná lesní chata na prodej. Ale pozor: jeden týden v roce tu nesmíte bydlet
Prohlédnout si 6 fotografií
Uprostřed starého lesa stojí chata, která své návštěvníky dokáže okamžitě přenést do jiného světa. Srubová stavba postavená roku 1926 se ukrývá daleko od hluku měst, a přesto jen kousek od civilizace. A nyní čeká na svého majitele, který v ní však nebude moct strávit celý rok.
Jedinečná off-grid lesní chata ve vesničce Whittle Dene Woods, kam se dostanete pouze po úzké stezce vinoucí se mezi stromy, nyní nabízí za 125 tisíc liber, tedy zhruba za tři a půl milionu korun. Kdo ji získá, ten se stane součástí malé komunity deseti podobných domků, rozesetých po 43 akrech lesa.
Ondřej Černý

Komentář: Tady vejšku nepropaříte. Zpráva ze země, kde byste nečekali, jak tvrdé je studium

před 1 hodinou
Český hokejový hrdina Svoboda prodává vítězný prsten. Cena už se zdvojnásobila
Hokej

Český hokejový hrdina Svoboda prodává vítězný prsten. Cena už se zdvojnásobila

Bývalý obránce dal do aukce prsten za triumf ve Stanley Cupu ze sezony 1985/1986.
před 1 hodinou
Recenze: Potkali se Čapek, Janáček a Hrůša. Provokativní česká opera ovládla Londýn
Hudba

Recenze: Potkali se Čapek, Janáček a Hrůša. Provokativní česká opera ovládla Londýn

Po premiéře si vysloužila bouřlivý potlesk, oslavné recenze v prestižních britských novinách i docela vzrušené debaty o netradičním pojetí příběhu.
před 1 hodinou
Zemřel muž, který dovedl Dream Team ke zlatu. A dokázal to, co jen pět lidí na světě
Ostatní sporty

Zemřel muž, který dovedl Dream Team ke zlatu. A dokázal to, co jen pět lidí na světě

Ve věku 88 let zemřel legendární basketbalista a později úspěšný trenér Lenny Wilkens.
před 2 hodinami
Baseballovým hvězdám hrozí 65 let vězení. Prozrazovali, jak budou nadhazovat
Ostatní sporty

Baseballovým hvězdám hrozí 65 let vězení. Prozrazovali, jak budou nadhazovat

Emmanuel Clase a Luis Ortiz z týmu Cleveland Guardians byli obviněni z ovlivňování zápasů ve prospěch sázkařů.
před 2 hodinami
Poezie si podmaní česká města. Projděte se Prahou po místech spojených s básníky
Literatura

Poezie si podmaní česká města. Projděte se Prahou po místech spojených s básníky

Festival Den poezie od pondělí 10. do neděle 23. listopadu nabídne veřejná čtení českých i zahraničních básníků a další kulturní program.
Další zprávy