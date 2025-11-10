Český hokejový hrdina Svoboda prodává vítězný prsten. Cena už se zdvojnásobila

Svoboda emigroval z Československa jako osmnáctiletý v roce 1984, o dva roky později slavil s Montrealem vítězství ve Stanley Cupu.
A právě prsten, který dostal za triumf v nejprestižnější hokejové lize světa, se nyní rozhodl slavný obránce dát do aukce.
Na stránce www.classicauctions.net byla jeho vyvolávací cena stanovena na tři tisíce dolarů, nyní už je více než dvojnásobná.
"Tento úžasný prsten je vyroben z desetikarátového zlata a zdobí ho dvacet tři třpytivých diamantů - jeden za každý Stanley Cup, který klub získal," informuje popiska k aukční položce.
Zmiňuje také to, že vnitřní strana prstenu "vykazuje mírné zašpinění/zabarvení a také tmavší skvrnu".
Výtěžek z aukce věnuje Svoboda organizaci Maison La Passerelle, jež pomáhá ženám bojujícím se závislostmi.
Svoboda, pětka draftu v roce 1984, hrál za Canadiens osm sezon, v NHL nastupoval také za Buffalo, Philadelphii a Tampu a připsal si přes tisíc startů.
Na olympiádě v Naganu v roce 1998 rozhodl ve 49. minutě jediným gólem finále s Ruskem, a postaral se tak o největší úspěch v historii českého hokeje.
Kariéru ukončil o tři roky později a pracoval jako hráčský agent, v roce 2020 se stal spolumajitelem švýcarského HC Lausanne.