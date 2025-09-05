Lední hokej

Český hokej v šoku: zemřel slávista a reprezentant Weitz, bylo mu pouhých dvacet let

před 1 hodinou
Už jednou, před pěti lety, zákeřnou nemoc přemohl, napodruhé už ale statečný boj prohrál. Dvacetiletý hokejista Slavie Sebastian Weitz podlehl v úterý leukémii.
Ilustrační foto | Foto: Reuters

O úmrtí své bývalé naděje informoval pražský klub v pátek. "S hlubokým zármutkem v našem sešívaném srdci oznamujeme, že nás v úterý navždy opustil Sebastian Weitz, který prohrál svůj dlouhý boj s těžkou nemocí," uvedla Slavia na facebooku. "Skvělý hokejista, obrovský bojovník i patron projektu O kapku lepší hokej - čest jeho památce!"

Weitz hrál za Černošice, Hvězdu Praha, Spartu a nakonec zakotvil ve Slavii. Byl také členem mládežnických reprezentací a v roce 2020 se dostal i do týmu Prahy pro Olympiádu dětí a mládeže v Karlovarském kraji, kde se utkalo čtrnáct nejlepších hokejových výběrů Česka do 15 let.

Ve zmíněném období ovšem začal pociťovat zdravotní potíže. Cítil se unavený, často mu nebylo dobře. Test na covid koronavirovou nákazu neodhalil, CRP-testování ale poukázalo na daleko horší příčinu: leukémii. 

"Je to nepříjemné. Člověk se do sebe uzavře. Naštěstí při mně stála rodina a kamarádi z hokeje. Takže jsem se po týdnu otevřel a začal opět komunikovat," popisoval Sebastian v rozhovoru pro web Olympijského týmu. Psychické pomoci se mu tenkrát dostalo i od bývalých slávistických hvězd Tomáše Hertla nebo Vladimíra Sobotky, kteří si na jeho podporu oholili vlasy.

Weitz se napoprvé dokázal s poruchou krvetvorby poprat a dokonce se stal ambasadorem projektu O kapku lepší hokej, do kterého se zapojily české profesionální hokejové kluby, týmy univerzitní ligy i národní tým.

Po dvou letech se ovšem onemocnění vrátilo. Talentovaný hokejista podstoupil transplantaci kostní dřeně, zákeřná nemoc nad ním i přes jeho statečný boj nakonec zvítězila.

 
