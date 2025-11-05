Lední hokej

Český brankář přihrál v prodloužení na vítězný gól. Kluci si křikli, smál se Vejmelka

před 4 hodinami
Nejen že předváděl skvělé zákroky. Český gólman Karel Vejmelka přispěl v NHL k vítězství hokejistů Utahu i počinem navíc: přihrávkou se podílel v prodloužení na rozhodujícím gólu duelu s Buffalem.
Sestřih nejlepších zákroků Karla Vejmelky v utkání s Buffalem včetně následného rozehrání rozhodující akce v prodloužení | Video: NHL.com

Na Vejmelku vyslali hokejisté Buffala, hrající bez Jiřího Kulicha, 18 střel. Český gólman inkasoval jen jednou, jinak se překonával.

Betonem třeba skvěle zastavil šanci Michaela Kesselringa, nevyzrál na něj ani Jack Quinn, který před Vejmelkou zůstal zcela sám.

Ránu Tagea Thompsona vytáhl ramenem na tyčku a zlikvidoval i další sólo Quinna.

Klíčová akce přišla hned v první minutě prodloužení. Vejmelka skvěle zakročil proti střele Alexe Tucha. Nejprve ji chtěl nechat v lapačce, pak však puk vyklepal na hokejku spoluhráče.

Utah se vzápětí dostal na druhou stranu kluziště a kapitán Clayton Keller rozhodl.

"Myslel jsem, že zastavím hru, ale kluci si křikli o puk," líčil český gólman. Byla to od nich ukázková komunikace," pochvaloval si.

Hokejistům Utahu patří s 18 body třetí příčka v Západní konferenci. Sabres bodovali v sedmém utkání v řadě.

Sestřih gólů v utkání Buffalo - Utah | Video: NHL.com

Výsledek NHL:

Buffalo - Utah 1:2 v prodl. (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1)

Branky: 48. Östlund - 44. Schmaltz, 61. Keller (Vejmelka). Střely na branku: 18:35. Vejmelka odchytal za Utah 60:41 minut, inkasoval jednu branku z 18 střel a úspěšnost zákroků měl 94,4 procenta. Diváci: 16.202. Hvězdy zápasu: 1. Lyon, 2. Östlund (oba Buffalo), 3. Keller (Utah).

 
