Český brankář nadchl NHL. Pastrňák fantasticky asistoval a Hronek se trefil

před 1 hodinou
David Rittich jako první český brankář v této sezoně NHL udržel čisté konto. Byl zvolen první hvězdou nedělního utkání, v němž New York Islanders porazili Seattle 1:0 po nájezdech.
Filip Hronek skóroval za Vancouver, ale Canucks doma nestačili na Calgary a podlehli 2:5. David Pastrňák přihrál na gól Bostonu, který prohrál 1:3 se San Jose. Český útočník byl druhou hvězdou zápasu. 

Colorado s Martinem Nečasem vyhrálo proti Chicagu deváté utkání v řadě a suverénně kraluje celé NHL.

Třiatřicetiletý Rittich zastavil během 65 minut všech 19 střel hokejistů Seattlu a připsal si osmé čisté konto v NHL. V tomto ročníku ligy nastoupil do osmého zápasu a zaznamenal šestou výhru. Celkové už má v zámořské soutěži na kontě 114 vítězství. Procento úspěšných zákroků má letos 90,5 a průměr obdržených gólů na zápas 2,59.

"Měli jen 19 střel, což hodně vypovídá o tom, kolik práce odvedli kluci přede mnou. Bylo tam hodně bloků a zodpovědného pokrývání soupeře v našem obranném pásmu. Předvádíme teď opravdu dobrý hokej a chceme v tom pokračovat," řekl Rittich.

Českého brankáře v samostatných nájezdech překonal jen v první sérii Frederick Gaudreau. Ve třetí srovnal domácí Bo Horvat a vzápětí rozhodl o výsledku Kyle Palmieri. Ostrovanům i díky Rittichovi patří druhá příčka ve Východní konferenci.

Rodák z Jihlavy podepsal s Islanders před sezonou roční kontrakt jako volný hráč, předtím působil v Los Angeles Kings. Tam loni v březnu vychytal při výhře 6:0 nad Minnesotou svou předchozí nulu.

"Oba gólmani zachytali skvěle a předvedli řadu důležitých zákroků. Nevidíte to často, aby utkání došlo až do nájezdů za stavu 0:0. Oběma proto patří uznání. Rittich nám dal šanci na vítězství a my jsme byli v nájezdech těmi šťastnějšími," prohlásil autor vítězného nájezdu Islanders Palmieri.

Hronek svou druhou trefou v sezoně otevřel gólový účet utkání ve Vancouveru. Stalo se tak už po 65 sekundách od úvodního vhazování. Hradecký odchovanec se po přihrávce Jakea DeBruska vydal sám ze středního pásma do útoku a po zasekávačce zamířil přesně za záda brankáře Flames Dustina Wolfa.

Calgary však vývoj kanadského derby otočilo a vyhrálo potřetí za sebou. Na straně vítězů byl i český dlouhán Adam Klapka, jenž si připsal dva hity.

Pastrňák se osmnáctou asistencí v ročníku podepsal pod gól z 51. minuty, kdy Boston snížil na 1:2. Česká hvězda přihrála jen jednou rukou Morganu Geekiemu, který už snadno dostal puk za brankovou čáru.

Na víc se Bruins nezmohli, ačkoli střelec zlatého gólu z loňského mistrovství světa ohrozil branku Sharks celkem šestkrát. Po třech utkáních chyběl v sestavě Bostonu Matěj Blümel.

Colorado porazilo Chicago na jeho ledě 1:0, vítěznou branku a devátý gól v sezoně si na konci druhého dějství připsal ofenzivní obránce Cale Makar. První nulu v ročníku vychytal třiatřicetiletý gólman Avalanche Scott Wedgewood. Nečas odehrál téměř 22 minut.

Minnesota porazila Winnipeg 3:0 a zvítězila popáté v řadě. Lví podíl na tom měl třiadvacetiletý švédský brankář Jesper Wallstedt, jenž si připsal třetí nulu z posledních čtyř startů. Stal se tak teprve druhým brankářským nováčkem od rozšíření NHL v roce 1967, který zaznamenal tři čistá konta v prvních osmi zápasech. Martinu Jonesovi se to v sezoně 2013/14 povedlo dokonce jen v šesti utkáních.

Výsledky NHL:

Winnipeg - Minnesota 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Branky: 29. Jurov, 39. Faber, 47. Kaprizov. Střely na branku: 32:30. Diváci: 14.368. Hvězdy zápasu: 1. Wallstedt, 2. Jurov, 3. Faber (všichni Minnesota).

NY Islanders - Seattle 1:0 po sam. nájezdech

Branka: rozh. náj. Palmieri. Střely na branku: 34:19. David Rittich odchytal za Islanders celé utkání, z 19 střel neinkasoval a úspěšnost zákroků měl 100 procent. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Rittich (NY Islanders), 2. Daccord (Seattle), 3. Palmieri (NY Islanders).

Chicago - Colorado 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Branka: 39. C. Makar. Střely na branku: 22:26. Diváci: 20.441. Hvězdy zápasu: 1. C. Makar, 2. Wedgewood, 3. Nielsen (všichni Colorado).

San Jose - Boston 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Branky: 16. Muchamadullin, 32. Celebrini, 59. Graf - 51. M. Geekie (Pastrňák). Střely na branku: 31:35. Diváci: 17.435. Hvězdy zápasu: 1. Askarov (San Jose), 2. Pastrňák (Boston), 3. Muchamadullin (San Jose).

Vancouver - Calgary 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)

Branky: 2. Hronek, 49. Q. Hughes - 8. Frost, 9. Zary, 31. Bahl, 37. Šarangovič, 48. Coleman. Střely na branku: 30:21. Diváci: 18.671. Hvězdy zápasu: 1. Andersson, 2. Coleman (oba Calgary), 3. Q. Hughes (Vancouver).

Buffalo - Carolina 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Branky: 6. Tuch, 24. Quinn, 39. Malenstyn, 60. Thompson - 15. Gostisbehere. Střely na branku: 21:30. Diváci: 18.027. Hvězdy zápasu: 1. McLeod, 2. Malenstyn, 3. Luukkonen (všichni Buffalo).

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Detroit 22 13 1 8 66:70 27
2. Tampa Bay 21 12 2 7 66:60 26
3. Ottawa 21 11 4 6 70:69 26
4. Boston 24 13 0 11 75:77 26
5. Montreal 21 11 3 7 72:76 25
6. Florida 21 11 1 9 62:65 23
7. Buffalo 22 9 4 9 71:75 22
8. Toronto 22 9 3 10 74:82 21

Metropolitní divize:

1. Carolina 22 14 2 6 78:65 30
2. New Jersey 21 13 1 7 65:64 27
3. NY Islanders 23 12 2 9 71:68 26
4. Philadelphia 20 11 3 6 60:56 25
5. Pittsburgh 21 10 5 6 64:58 25
6. Columbus 22 11 3 8 68:71 25
7. Washington 22 11 2 9 71:62 24
8. NY Rangers 23 10 2 11 58:61 22

Západní konference:

Centrální divize:

1. Colorado 22 16 5 1 88:50 37
2. Dallas 22 13 4 5 72:62 30
3. Minnesota 23 12 4 7 68:64 28
4. Utah 22 11 3 8 66:67 25
5. Winnipeg 21 12 0 9 67:59 24
6. Chicago 22 10 4 8 69:62 24
7. St. Louis 23 8 6 9 61:83 22
8. Nashville 21 6 4 11 49:73 16

Pacifická divize:

1. Anaheim 22 14 1 7 80:69 29
2. Vegas 21 10 7 4 67:60 27
3. Seattle 21 11 5 5 57:58 27
4. Los Angeles 22 10 6 6 60:63 26
5. San Jose 23 11 3 9 68:72 25
6. Edmonton 24 10 5 9 74:87 25
7. Vancouver 23 9 2 12 71:86 20
8. Calgary 24 8 3 13 59:73 19
 
