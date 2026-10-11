Český brankář jako Šesťorkin? V zápase farmy Bruins padl bizarní gól

Český brankář Šimon Zajíček se v zámořské lize AHL postaral o gól, který odporuje hokejové logice.
Litvínovský odchovanec skóroval při vítězství týmu Providence Bruins 6:2 nad Charlotte Checkers. Má to ale háček. Sám totiž puk do soupeřovy branky neposlal. Zajíček se stal vůbec prvním brankářem v historii farmy Bostonu Bruins, kterému byl připsán gól.
Stalo se tak v závěru sobotního duelu, kdy soupeř za stavu 2:4 zkusil power play bez gólmana. Zajíček si poradil se střelou od modré čáry, následně hráči Checkers zkazili přihrávku a puk doklouzal až do prázdné branky.
Protože byl český gólman posledním hráčem domácích, který se dotkl puku, byla branka připsána právě jemu. Zajíček k historickému zápisu přidal 30 úspěšných zákroků z 32 střel.
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