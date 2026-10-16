Česku roste talent jako Nečas. Brankáři proti němu startují, trenéra šokoval náloží

Teprve v červenci dostal občanku, v českém hokeji se však o Dominikovi Železném mluví už dlouho pořádně nahlas. Talentovaný útočník přeskočil dvě věkové kategorie a v 15 letech hraje v Liberci s juniory. „Věřím, že má potenciál jako Martin Nečas,“ říká trenér Jaromír Pytlík, který Železného objevil a velmi dobře zná i zmíněnou hvězdu NHL.
Bílí Tygři museli od hokejového svazu získat výjimku, aby mohli Železného v juniorce nasazovat. Hráč narozený v roce 2011 tam potkává i o pět let starší borce.
„Herně na to má, dostal výbornou roli v týmu a v jeho rozvoji je to velice důležitý krok. Možná bude pendlovat mezi více kategoriemi, ale možnost hrát s juniory mu pomůže stát se do budoucna rozdílovým hráčem,“ hodnotí pro Aktuálně.cz trenér Pytlík.
Železný pochází ze Znojma, byť se narodil v rakouském Hollabrunnu, kde jeho máma pracuje jako zdravotní sestra. Táta Radek byl hokejový brankář, ve Znojmě si zachytal i extraligu.
Pytlík se s mladým talentem poznal ve své akademii v Telči.
„Jezdil k nám odmala a patřil mezi nejlepší, ale zároveň měl spoustu věcí, které úplně nezapadaly do toho, aby byl tak rozdílový jako teď,“ popisuje.
„Na jednom turnaji měl hrát za náš tým ve starší kategorii, ale v té jeho se mu tehdy příliš nedařilo. Říkal jsem mu, že mám místo jedině na pozici beka. Čekal jsem, jak zareaguje, a on po chvilce přišel s tím, že to bere,“ pokračuje Pytlík.
Přístup Železného ho nadchnul, a tak si ho v týmu nechal i pro další turnaj. Mladík se raketově zlepšoval a Telč se stala po Znojmu jeho žákovským působištěm.
„Byl u nás dvě a půl sezony. V první měl kolem 200 bodů, ve druhé dokonce 380, to jsem snad nikdy neviděl. Byl opravdu výjimečný,“ vzpomíná Pytlík.
V průběhu ročníku 2024/25 se Železný přesunul do Liberce a také tam hned zaznamenal stobodovou sezonu. Stejně jako v Telči přitom platilo, že nastupoval proti starším.
„Mně imponovala hlavně jeho chuť hrát. Podobnou měl Martin Nečas. Jsou to hráči, kteří chtějí vyhrávat, dokazovat, že jsou dobří. Mají rádi, když se na ně lidi dívají, umí strhnout svůj tým, naštvat protivníka i pobavit diváky,“ zmiňuje Pytlík.
Nečas, dnes superstar Colorada a světový šampion, k němu dojížděl i v době, kdy už po rozletu přes Kometu a zámořskou farmu nastupoval v NHL.
A podle Pytlíka nejspíš ovlivnil Železného, jehož poznávacím znamením se stal tzv. Michigan, gól zpoza brány, při kterém hráč nabere puk na čepel a ze vzduchu ho zamete do růžku.
„Martin mi jednou ukazoval, jak to v Carolině dělá Andrej Svečnikov. Jak ten puk rozkmitá a dá pod něj hokejku. Říkal jsem to Dominikovi a toho to fascinovalo natolik, že to chtěl umět. Pořád to měl v hlavě,“ vypráví trenér.
„První Michigan dal v našem dresu a celkem u nás takových gólů nastřílel asi dvanáct. Může jich mít už kolem dvaceti, troufl si na to i ve finále mistrovství republiky. Zkoušel to na trénincích, kolikrát po něm vystartoval gólman, že to pořád dělá,“ usmívá se.
Jak ale naznačoval, zprvu bylo v Železného hře i mnoho nežádoucích věcí.
„Když přišel ze Znojma, měl dlouhé vlasy a všichni o něm říkali, že je namachrovaný. Nehrál dozadu, byl na křídle a chtěl, aby mu všichni nahrávali, chtěl dávat jen góly,“ říká Pytlík.
„My jsme ho předělali na centra, naučili jsme ho hrát dobře dozadu. Vedli jsme ho k týmovosti, chtěli jsme, aby byl vidět na obou koncích hřiště, hodně se v naší akademii změnil. Dřív vyhledával hlavně góly a pozlátko, teď se snaží dělat dobré věci pro tým. Kam vlezl, tam byl strůjcem úspěchu,“ doplňuje.
Přesto někdy pro spoluhráče není lehké se Železným nastupovat.
„Má hokejové IQ tak vysoko, že je skoro vždy myšlenkou napřed. Využívá ve hře klamání a ani spoluhráči někdy neví, co bude hrát. I v tomhle opravdu připomíná Nečase,“ opakuje Pytlík.
Zdůrazňuje, že mezi oba zmíněné hokejisty nedává rovnítko a že případná cesta 15letého hráče až do NHL je dlouhá, ale potenciál vidí v Železném obrovský.
„Liberec souhlasí s tím, aby Dominik přes léto trénoval i u mě, potkává tam dospělé hráče a ničeho se nebojí. Za rok by měl v Liberci atakovat extraligu dospělých,“ tvrdí kouč.
Člen reprezentační sedmnáctky se podle něj zároveň musí obrnit proti tomu, čemu se talentovaní hráči nevyhnou.
„Ostatní se na vás budou chtít vytáhnout, musíte se vypořádat i s určitou nepřízní. Už když byl u nás, tak spousta kluků nebo rodičů říkala, že se všechno točí kolem Železného. Ale možná budou jednou vzpomínat, že s ním hráli. Díky jeho hře byli i oni lepší,“ uzavírá Pytlík.
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