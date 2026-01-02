Přeskočit na obsah
2. 1. Karina
Hokej
ŽIVĚ

Česko - Švýcarsko 0:1. Čechy překvapila skrytá rána od modré čáry

Sport

Sledujte online přenos ze čtvrtfinále hokejového MS juniorů v Americe mezi Českem a Švýcarskem.

Petr Pavel
ŽIVĚOkamurův novoroční projev budí podle Pavla znepokojení, bude o něm jednat s Babišem

Vyjádření předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD) budí podle prezidenta Petra Pavla znepokojení v Česku i zahraničí. Uvedl to v pátek večer na síti X. Okamura v novoročním projevu kritizoval poskytování zbraní Ukrajině a mluvil o "ukrajinských zlodějích". Proti tomu se ostře ohradili představitelé Ukrajiny. Prezident chce o Okamurových výrocích jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO).

Ilustrační foto.
V hradeckém obchodním centru muž zaútočil nožem, policie už ho dopadla

V obchodním centru Futurum v Hradci Králové v pátek odpoledne muž napadl a zranil nožem při konfliktu dva lidi, vyplývá z informací policie a záchranářů. Jeden muž utrpěl poranění trupu a horní končetiny, jiná žena lehké řezné poranění ucha. Policisté večer útočníka zadrželi ve Fakultní nemocnici Hradec Králové.

Petr Macinka, ministr zahraničí, politik
„Takové poučování odmítám.“ Ukrajinský šéf diplomacie má pro Macinku ostrý vzkaz

Novoroční projev šéfa sněmovny Tomia Okamury a následné „pokárání“ ukrajinského velvyslance ze strany ministra zahraničí Petra Macinky popudily Kyjev. Na slovní přestřelku zareagoval šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha, který se postavil na stranu svého úředníka z ambasády v Praze. „Takové poučování odmítám. Vyzývám svého nového českého kolegu ke konstruktivnímu dialogu,“ vzkázal Macinkovi.

