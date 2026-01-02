Česko - Švýcarsko 0:1. Čechy překvapila skrytá rána od modré čáry
Sledujte online přenos ze čtvrtfinále hokejového MS juniorů v Americe mezi Českem a Švýcarskem.
ŽIVĚOkamurův novoroční projev budí podle Pavla znepokojení, bude o něm jednat s Babišem
Vyjádření předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD) budí podle prezidenta Petra Pavla znepokojení v Česku i zahraničí. Uvedl to v pátek večer na síti X. Okamura v novoročním projevu kritizoval poskytování zbraní Ukrajině a mluvil o "ukrajinských zlodějích". Proti tomu se ostře ohradili představitelé Ukrajiny. Prezident chce o Okamurových výrocích jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO).
ŽIVĚ"Rozhodl jsem se změnit formát práce ministerstva," oznámil Zelenskyj výměnu šéfa obrany
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek večer řekl, že navrhnul změny na ministerstvu obrany. Současného šéfa resortu Denyse Šmyhala chce nahradit nynějším ministrem digitalizace a vicepremiérem Mychajlem Fedorovem. Zelenskyj doplnil, že Šmyhalovi navrhnul, aby vedl jinou oblast práce pro stát.
Litvínov utrpěl od Plzně nejtěžší porážku sezony, Kladno pod Plekancem opět úspěšné
Hokejisté Plzně i potřetí v sezoně přehráli poslední Litvínov. V utkání 37. kola extraligy dominovali na jeho ledě 8:1 a připsali si třetí vítězství za sebou. Litvínov bez bratrů Davida a Ondřeje Kašových utrpěl nejtěžší porážku sezony a prohrál podruhé za sebou.
V hradeckém obchodním centru muž zaútočil nožem, policie už ho dopadla
V obchodním centru Futurum v Hradci Králové v pátek odpoledne muž napadl a zranil nožem při konfliktu dva lidi, vyplývá z informací policie a záchranářů. Jeden muž utrpěl poranění trupu a horní končetiny, jiná žena lehké řezné poranění ucha. Policisté večer útočníka zadrželi ve Fakultní nemocnici Hradec Králové.
„Takové poučování odmítám.“ Ukrajinský šéf diplomacie má pro Macinku ostrý vzkaz
Novoroční projev šéfa sněmovny Tomia Okamury a následné „pokárání“ ukrajinského velvyslance ze strany ministra zahraničí Petra Macinky popudily Kyjev. Na slovní přestřelku zareagoval šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha, který se postavil na stranu svého úředníka z ambasády v Praze. „Takové poučování odmítám. Vyzývám svého nového českého kolegu ke konstruktivnímu dialogu,“ vzkázal Macinkovi.