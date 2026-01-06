Přeskočit na obsah
Benative
6. 1. Kašpar
Hokej
ŽIVĚ

Česko - Švédsko. Zlato po čtvrt století? Češi zkusí ve finále zdolat neporažené Švédy

Sport

Sledujte online přenos z finále hokejového MS juniorů v Americe mezi Českem a Švédskem.

Nejnovější
ŽIVĚKulhajícího Madura i jeho ženu vlekli k soudu. Mají být obviněni z narkoterorismu

Venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho žena Cilia Floresová byli helikoptérou a obrněnými vozy přepraveni z věznice v newyorském Brooklynu na Manhattan do budovy federálního soudu, před který budou dnes v poledne místního času (18:00 SEČ) předvedeni. Americké úřady Madura a jeho manželku obvinily z řady trestných činů, včetně narkoterorismu či spolčení za účelem pašování kokainu do USA.

ŽIVĚStratkom na vládě končí. Nepotřebujeme ho, oznámil Babiš

Vláda Andreje Babiše (ANO) na dnešním zasedání schválila své programové prohlášení. Babiš zároveň uvedl, že na přání Motoristů ponese ve středu na jednání na Hradě Turkovu nominaci na ministra životního prostředí. Dále premiér uvedl, že na jeho úřadě končí tzv. Stratkom, protože "ho nepotřebujeme".

„Mnohem prohnanější než samotný Maduro.“ Kdo je manželka venezuelského diktátora?

Novoroční americký výsadek v Caracasu ukončil éru ženy, která desítky let tahala za nitky venezuelské moci. Cilia Floresová, právnička, první dáma i takzvaná první bojovnice skončila v poutech po boku svého manžela, prezidenta Nicoláse Madura. Kdo je žena, která venezuelského diktátora držela u moci a nyní spolu s ním čelí obviněním před soudem v USA?

