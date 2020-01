Česko - Švédsko. Juniory čeká zápas pravdy proti favorizovaným seveřanům

Čeští junioři nebojují na domácím mistrovství světa hokejistů do 20 let jen se silnými soupeři, ale také s vlastním zdravím. Do posledního utkání ve skupině proti Kanadě zasáhl už třetí brankář a český tým dohrával zápas jen s devíti útočníky. Jakub Lauko, který měl být v útoku klíčových hráčem českého týmu, si obnovil zranění kolenních vazů v prvních sekundách úvodního duelu proti Rusku. Další útočník Jan Jeník, do něhož byly díky skvělé sezoně v zámoří vkládány rovněž nemalé naděje, si poranil koleno v zápase s USA. Utkání proti Američanům a Kanaďanům vynechali ze zdravotních důvodů první brankář mužstva Lukáš Dostál a útočník Jan Šír. V průběhu první třetiny proti Kanadě se zranil i druhý gólman Lukáš Pařík. Do konce nevydržel ani forvard Karel Plášek. Podle prognóz by však dnes měli chybět jen Lauko s Jeníkem, pro které turnaj definitivně skončil.