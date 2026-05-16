Česko - Slovinsko. Čechy čeká druhý zápas, se Slovinci neztratili nikdy ani bod
Sledujte online přenos z utkání hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku mezi Českem a Slovinskem.
"Něco mumlal a nebylo to italsky." V Modeně najel muž s autem do lidí
V italském městě Modena dnes odpoledne najel řidič autem do skupinky lidí a pak se snažil utéct. Sedm osob zranil, z toho dvě vážně, informuje agentura ANSA. Řidič byl zatčen a nyní ho vyslýchá policie.
Baník žije, porazil Zlín a srovnal Duklu. Sezona vyvrcholí nemilosrdnou řeží o přežití
Fotbalisté Ostravy porazili ve 4. kole nadstavby Zlín 2:0 a bodově se dotáhli na Duklu, která prohrála 0:2 v Teplicích. Za týden v neděli se oba soupeři utkají v Praze v souboji o odvrácení přímého sestupu. Baník zakončil základní část na posledním místě a v případě rovnosti by skončil za svým soupeřem, pro účast v baráži tak musí na Julisce zvítězit.
Hořké české odpoledne. Schick nedal penaltu, Leverkusen i Hoffenheim budou bez LM
Fotbalisté Hoffenheimu se třemi českými reprezentanty v německé lize podlehli Mönchengladbachu 0:4 a stejně jako Leverkusen, který i kvůli neproměněné penaltě Patrika Schicka remizoval doma 1:1 s Hamburkem, nedosáhli na Ligu mistrů.
Čínský humanoid trénuje v českých laboratořích. Učit ho je jako vychovávat dítě
Jmenuje se Charles, pochází z Číny a ve výzkumném ústavu Biocev ve Vestci u Prahy je teprve pár měsíců. Přesto už tu má pro sebe svou vlastní laboratoř. „Zkoušíme různé limitní situace – jak moc umí natáhnout ruku, jak těžkou zátěž udrží a podobně,“ říká přednosta ústavu Milan Jakubek.
Slováci vydřeli vítězství nad Norskem. Podržel je gólman Hlavaj
Hokejisté Slovenska vstoupili do hokejového MS vítězstvím nad Norskem 2:1. Vítězný gól dal ve 49. minutě za stavu 1:1 Marek Hrivík. Kanada má za sebou už druhý zápas, v němž přejela Italy 6:0. Ve skupině A si Rakušané poradili s Velkou Británií 5:2 a Finové s Maďarskem 4:1.