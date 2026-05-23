Česko - Slovensko. Češi jdou do prestižního souboje s Kořenářem v brance
Sledujte online přenos z utkání hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku mezi Českem a Slovenskem.
Tragédie Dukly. Po třech vlastních gólech sestupuje, mluví se ale znovu i o rozhodčím
Pražská Dukla sestupuje z fotbalové ligy. Poté, co ji v minulém týdnu výrazně poškodili rozhodčí v čele s Ondřejem Berkou v Teplicích, dokonala její pád prohra 0:3 s Baníkem Ostrava po neuvěřitelném průběhu: všechny tři góly byly totiž vlastní... Vítězové se díky triumfu vyhnuli přímému sestupu, o udržení mezi elitou budou stejně jako Slovácko bojovat v baráži.
Desítky tisíc lidí v Madridu demonstrovaly proti premiérovi Sánchezovi
Tisíce demonstrantů v sobotu v Madridu požadovaly demisi socialistického premiéra Pedra Sáncheze kvůli sérii korupčních skandálů. Protestovat přišlo podle organizátorů asi 80 tisíc lidí, podle úřadů polovina, uvedla agentura AFP.
ŽIVĚ Program na brněnském výstavišti začal, z Česka se zaregistrovalo 1500 zájemců
V Brně v sobotu pokračuje sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL), který se letos prvně koná na českém území jako součást festivalu Meeting Brno. Na programu je Pouť smíření z Pohořelic do Brna, která připomíná násilný odsun Němců po 2. světové válce. U památníku V Pohořelicích, který někdo v noci pomaloval hákovými kříži, promluvil například německý ministr vnitra Alexander Dobrindt.
KVÍZ: Mor, ebola i covid. Jak dobře znáte největší epidemie a pandemie historie?
Mor, pravé neštovice, španělská chřipka nebo covid-19. Epidemie a pandemie po staletí měnily chod světa stejně výrazně jako války či přírodní katastrofy. Přinášely strach, obrovské ztráty na životech i zásadní proměny společnosti, zároveň ale urychlily vývoj medicíny a hygieny. Vzpomínáte si, které nemoci patřily k nejničivějším v historii? Otestujte své znalosti v našem kvízu.
„Odpuštění neznamená zapomenout, ale jít kupředu.“ Syn Nicholase Wintona otevřeně o sudetském sjezdu
Do Brna přijel z Anglie na motorce. Nicholas Winton mladší, syn slavného „zachránce dětí“ sira Nicholase Wintona, dorazil na Sudetoněmecký den jako host, který chtěl mluvit hlavně o smíření. V rozhovoru pro Aktuálně.cz popisuje, jak na něj protesty působily, proč podle něj politici často živí staré křivdy, ale i to, proč dnes Česko a Německo potřebují spíš budovat mosty než hledat nové nepřátele.