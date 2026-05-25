Česko - Norsko 0:0. Začal další důležitý zápas, Češi si budují výchozí pozici pro čtvrtfinále
Sledujte online přenos z utkání hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku mezi Českem a Norskem.
Maturant před zkouškou zkolaboval a zemřel. Nečekanou tragédii vyšetřují kriminalisté
Policie vyšetřuje smrt maturanta, který před klíčovou zkouškou zkolaboval na parkovišti u Střední školy obchodu, služeb a řemesel v Táboře. Přivolaní záchranáři už nedokázali dvacetiletému mladíkovi pomoci, resuscitace pak trvala desítky minut. Zatím není jasné, co bylo příčinou smrti. Na případ upozornil web Novinky.cz.
Opusťte rychle Kyjev, vyzvali Rusové diplomaty. Plánují "odvetné" údery
Ruské ministerstvo zahraničí v pondělí uvedlo, že v odvetě za ukrajinský úder na Starobilsk zahajuje údery na vojenskoprůmyslové objekty, velitelská stanoviště a místa rozhodování v Kyjevě. Vyzvalo též zahraniční diplomaty, aby město opustili. Ukrajina se již pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi.
ŽIVĚ „Rusko bude dál útočit na Kyjev“. Zacharovová řekla proč
Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová dnes uvedla, že Rusko bude pokračovat v úderech na Kyjev, které označila za odvetu na ukrajinský útok v okupované Luhanské oblasti z minulého týdne. Informovala o tom ruská státní tisková agentura TASS.
"Buďte tu alespoň 16 dní v měsíci." Vláda přitvrzuje vůči uprchlíkům z Ukrajiny
Vláda posílá soubor změn zpřísňujících podmínky dočasné ochrany Ukrajinců Sněmovně. O schválení novely ministerstva vnitra v pondělí informoval premiér Andrej Babiš (ANO). Držitelé takzvané dočasné ochrany, tedy většinou uprchlíci z Ukrajiny, žádající o humanitární dávku budou muset být podle návrhu zaměstnaní, podnikat, nebo být v evidenci úřadu práce.